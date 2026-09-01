Celeb World 01.09.2026

Kylie Jenner: Το αγαπημένο της φαγητό είναι πολύ πιο ελληνικό απ’ όσο θα περίμενες

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Η Kylie Jenner αποκάλυψε σε συνέντευξη με τα παιδιά της, Stormi και Aire, ότι αγαπημένο της φαγητό είναι τα ελληνικά κεμπάπ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner έδωσε συνέντευξη στα παιδιά της, Stormi και Aire.
  • Τα παιδιά της έθεσαν ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και τις προτιμήσεις της.
  • Το αγαπημένο φαγητό της Kylie Jenner είναι τα ελληνικά κεμπάπ.
  • Η συνέντευξη είχε χαλαρό και αυθόρμητο χαρακτήρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Jenner αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη τα glamorous interviews και να δώσει τον λόγο στα δύο άτομα που ξέρουν να κάνουν τις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις: τα παιδιά της. Η Stormi, 8 ετών, και ο Aire, 4 ετών, ανέλαβαν ρόλο δημοσιογράφων και έθεσαν στη μαμά τους ερωτήσεις που είχαν αρκετό ενδιαφέρον.

kylie_jenner_ai_glasses
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η γνωστή επιχειρηματίας και reality star απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις τους, αποκαλύπτοντας μικρές λεπτομέρειες από την προσωπική της ζωή και τις καθημερινές της προτιμήσεις. Ανάμεσα σε όσα μοιράστηκε, υπήρχε και μία απάντηση που μάλλον δεν περιμέναμε.

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Όταν η συζήτηση έφτασε στο αγαπημένο της φαγητό, η Kylie Jenner αποκάλυψε ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα ελληνικά κεμπάπ. Και κάπως έτσι, η Kylie απέκτησε ένα πολύ relatable ελληνικό food crush!

Γυναίκα με ροζ μπικίνι κάθεται στην άμμο της παραλίας
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η συνέντευξη είχε εντελώς διαφορετικό vibe από τις κλασικές συζητήσεις που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με την Kylie Jenner. Αυτή τη φορά, οι ερωτήσεις ήρθαν από τη Stormi και τον Aire, με τη μαμά τους να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τα δύο παιδιά της δεν δίστασαν να ρωτήσουν την Kylie πράγματα που ίσως ένας ενήλικας δημοσιογράφος να απέφευγε. Εκείνη, από την πλευρά της, μπήκε στο παιχνίδι και απάντησε στις ερωτήσεις τους, δημιουργώντας μια αρκετά χαλαρή και προσωπική συνέντευξη.

kylie_jenner
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Ανάμεσα στις αποκαλύψεις της, το ελληνικό φαγητό ξεχώρισε, αφού η Kylie δήλωσε πως τα ελληνικά κεμπάπ βρίσκονται στην κορυφή των γευστικών προτιμήσεών της.

Kylie Jenner x ελληνικό φαγητό

Η αποκάλυψη για τα ελληνικά κεμπάπ ήταν σίγουρα ένα από τα highlights της συνέντευξης. Η Kylie Jenner έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις αγαπημένες της γεύσεις, όμως το συγκεκριμένο food choice έδωσε ένα πολύ ελληνικό twist στη συζήτηση.

Και φυσικά, η συγκεκριμένη απάντηση δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού ποιος μπορεί να πει όχι σε ένα καλό κεμπάπ; Η Kylie πάντως φαίνεται πως έχει ήδη βρει ένα από τα αγαπημένα της ελληνικά πιάτα.

Με τη Stormi και τον Aire να συνεχίζουν τις ερωτήσεις και την Kylie να απαντά χωρίς φίλτρο, η συνέντευξη απέκτησε έναν πιο αυθόρμητο χαρακτήρα, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά της διάσημης μαμάς μακριά από τα συνηθισμένα red carpets και τα beauty launches.

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Kylie Jenner
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