Σάκης Ρουβάς: Η φωτογραφία στη Σίφνο με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη που ξεχώρισε

Ο Σάκης Ρουβάς κράτησε ζωντανή μία από τις πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού μαζί με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε φωτογραφία από τις διακοπές του στη Σίφνο.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη.

Ο τραγουδιστής σχολίασε τη σημασία της παρέας για τις όμορφες στιγμές.

Η φωτογραφία αναδεικνύει μια φιλική σχέση μεταξύ των τριών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια όμορφη ανάμνηση από το φετινό καλοκαίρι θέλησε να μοιραστεί ο Σάκης Ρουβάς με τους διαδικτυακούς του φίλους, επιστρέφοντας μέσα από μια φωτογραφία στις ξέγνοιαστες ημέρες που πέρασε στη Σίφνο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του από το αγαπημένο κυκλαδίτικο νησί, έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έδωσε στους followers του μια μικρή γεύση από τις καλοκαιρινές του στιγμές.

Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστός μαζί με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη, με τους τρεις τους να απολαμβάνουν τη θέα και την ατμόσφαιρα του νησιού. Το στιγμιότυπο αποπνέει ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση, ενώ η λεζάντα που επέλεξε ο Σάκης Ρουβάς δίνει ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα στην ανάρτηση. «Μια βόλτα στην Σίφνο, με θέα το νησί και ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες», έγραψε χαρακτηριστικά, θέλοντας να κρατήσει ζωντανή μια όμορφη ανάμνηση από το καλοκαίρι του.

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Ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται να απολαμβάνει μια χαλαρή στιγμή μακριά από τη σκηνή και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, έχοντας δίπλα του δύο αγαπημένα πρόσωπα. Στο πλευρό του βρίσκεται φυσικά η Κάτια Ζυγούλη, με την οποία ο τραγουδιστής έχει δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια και έχει μοιραστεί περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής πορείας. Οι δυο τους έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή σε σχετικά χαμηλούς τόνους, αν και κατά διαστήματα μοιράζονται με το κοινό τους επιλεγμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά, η καλοκαιρινή φωτογραφία από τη Σίφνο είχε και μια ακόμη γνώριμη παρουσία. Η Ρένα Μόρφη βρέθηκε στην ίδια παρέα και πόζαρε μαζί με τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη, προσθέτοντας τη δική της νότα στο συγκεκριμένο καλοκαιρινό στιγμιότυπο. Η σχέση του Σάκη Ρουβά με τη Ρένα Μόρφη έχει συνδεθεί και με την τηλεοπτική τους συνεργασία, μέσα από το «Your Face Sounds Familiar». Η επαγγελματική τους γνωριμία φαίνεται πως εξελίχθηκε σε μια όμορφη φιλική σχέση, κάτι που αποτυπώνεται και στις κοινές στιγμές που έχουν μοιραστεί κατά καιρούς.

Η Σίφνος, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων και το καλοκαίρι γεμίζει από επισκέπτες που αναζητούν λίγες ημέρες χαλάρωσης, καλό φαγητό, όμορφες παραλίες και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του νησιού. Για τον Σάκη Ρουβά, όμως, φαίνεται πως αυτό που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία στις διακοπές του ήταν η παρέα.

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