«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες το νέο trailer της σειράς του ΑΝΤ1 και μπες στην Αρκαδία του 1959

Δες το νέο trailer του «Κρίνο & Αγκάθι» και γνώρισε τον Μάρκο και τη Λευκή, δύο ανθρώπους που συνδέονται με έναν έρωτα γεμάτο μυστικά

Με μια ματιά Νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι», διαδραματίζεται στην Αρκαδία του 1959.

Η ιστορία αφορά τον Μάρκο, που φυλακίστηκε άδικα, και τη Λευκή, που επιδιώκει εκδίκηση.

Ένας γάμος σχεδιάζεται ως εκδίκηση, αλλά τα αληθινά συναισθήματα περιπλέκουν την κατάσταση.

Η σειρά εξερευνά έρωτα, μυστικά, οικογενειακές συγκρούσεις και την αναζήτηση της αλήθειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστικά, οικογενειακές συγκρούσεις και εκδίκηση έρχεται στον ΑΝΤ1. Η νέα σειρά εποχής «Κρίνο & Αγκάθι» μας μεταφέρει στην Αρκαδία του 1959 και μας συστήνει δύο ανθρώπους που γνωρίζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Εκεί όπου ένας γάμος σχεδιάζεται ως πράξη εκδίκησης, ένα απρόσμενο συναίσθημα έρχεται να αλλάξει τα πάντα.

Το νέο trailer της σειράς δίνει μια πρώτη γεύση από την ιστορία του Μάρκου και της Λευκής, αλλά και από τα μυστικά που κρύβονται πίσω από την τραγωδία που συνδέει τις δύο οικογένειες. Ο Μάρκος έχει περάσει χρόνια στη φυλακή για έναν φόνο που δεν έκανε, ενώ η Λευκή μπαίνει στη ζωή του έχοντας έναν εντελώς διαφορετικό στόχο από αυτόν που εκείνος πιστεύει.

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Και κάπως έτσι ξεκινά μια σχέση που μοιάζει καταδικασμένη από την πρώτη στιγμή. Όσο η Λευκή προσπαθεί να ολοκληρώσει την εκδίκησή της, τα πραγματικά της συναισθήματα για τον Μάρκο γίνονται όλο και πιο δυνατά. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν η αλήθεια για τον φόνο βγει στην επιφάνεια.

Η ιστορία ξεκινά από μια φυλακή

Αρκαδία, 1959. Ο Μάρκος Αρβανίτης βρίσκεται στη φυλακή, έχοντας αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του Ηλία, ενός άντρα που στην πραγματικότητα σκότωσε ο μικρότερος αδελφός του, Θωμάς. Ο Μάρκος αποφασίζει να προστατεύσει τον αδελφό του και πληρώνει ο ίδιος το τίμημα.

Μέσα στη φυλακή, η αλληλογραφία του με τη Λευκή γίνεται η μοναδική του παρηγοριά. Όταν τελικά αποφυλακίζεται, τη συναντά για πρώτη φορά και πιστεύει πως απέναντί του βρίσκεται η γυναίκα που περίμενε όλο αυτό το διάστημα. Χωρίς να γνωρίζει, όμως, ότι η Λευκή έχει μπει στη ζωή του για έναν πολύ διαφορετικό λόγο.

Ένας γάμος που κρύβει μια επικίνδυνη αλήθεια

Η Λευκή είναι η αδελφή του Ηλία και θεωρεί τον Μάρκο υπεύθυνο για τον θάνατό του. Έτσι, η σχέση τους ξεκινά με ένα σχέδιο εκδίκησης, όμως η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη.

Τα συναισθήματά της αρχίζουν να συγκρούονται με τον αρχικό της σκοπό και ο γάμος που είχε σχεδιαστεί ως τιμωρία μετατρέπεται σταδιακά σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Όμως ένα καλά κρυμμένο μυστικό απειλεί να διαλύσει όχι μόνο τη σχέση τους, αλλά και ολόκληρες τις οικογένειές τους.

Δες το νέο trailer της σειράς

Το νέο trailer του «Κρίνο & Αγκάθι» παρουσιάζει τον κόσμο της σειράς και αποκαλύπτει μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Έρωτες, οικογενειακά μυστικά και μια αλήθεια που περιμένει να αποκαλυφθεί δημιουργούν το σκηνικό για μια νέα σειρά εποχής με έντονο δραματικό στοιχείο.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Αναστασία Παντούση, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, η Κατερίνα Διδασκάλου, ο Γιάννης Τσορτέκης, η Μαρία Ζορμπά και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη εμφανίζεται ο Στέλιος Μάινας, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης και Σίλια Μπαξεβάνη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός και το σενάριο η Γιάννα Κανελλοπούλου, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει η PRIMAVISIONE.

Θα καταφέρει άραγε ο έρωτας να νικήσει την εκδίκηση ή η αλήθεια θα οδηγήσει τις δύο οικογένειες στην απόλυτη σύγκρουση; Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να δώσει τη δική του απάντηση.

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