TV & Media 28.08.2026

Ποιος είναι ο Μανώλης στο «ΡΙΦΙΦΙ»; Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μπαίνει στο μεγάλο σχέδιο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται στον Alpha και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είναι ο Μανώλης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Μανώλης, τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, είναι πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του συζύγου της Όλγας.
  • Η επιχείρησή του οδηγείται σε λουκέτο, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με την οικονομική καταστροφή και την ανάγκη λήψης κρίσιμων αποφάσεων.
  • Συμμετέχει στην οργάνωση ενός μεγάλου σχεδίου, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες και να λειτουργήσει ως ο στρατηγικός νους της ομάδας.
  • Η συμμετοχή του στο σχέδιο πηγάζει από την απογοήτευσή του απέναντι σε ένα σύστημα που τον πρόδωσε, οδηγώντας τον στα άκρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το «ΡΙΦΙΦΙ» έχει ήδη ξεκινήσει και ο Alpha μάς συστήνει σταδιακά τους επτά ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολυαναμενόμενης σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Μανώλης, τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ένας χαρακτήρας που φαίνεται πως θα έχει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

RIFIFI

Ο Μανώλης είναι ένας πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του συζύγου της Όλγας. Η ζωή του έχει φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο, καθώς η επιχείρηση που διατηρούσε μαζί του οδηγείται σε λουκέτο και ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με την οικονομική καταστροφή. Ανάμεσα στη λογική και στην ανάγκη, καλείται να πάρει αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν για πάντα τη ζωή του.

Διάβασε επίσης: Seoul International Drama Awards 2026: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση με «Το Παιδί» και «Μεγάλη Χίμαιρα»

Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην οργάνωση του μεγάλου σχεδίου. Μέσα σε μια ομάδα αποτελούμενη από επτά διαφορετικούς ανθρώπους, ο Μανώλης είναι εκείνος που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να λειτουργήσει ως ο στρατηγικός νους. Ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχει δίπλα του και κυρίως γνωρίζει πως πρόκειται για ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στον Δεκέμβριο του 1992, όταν επτά άνθρωποι με διαφορετικές ζωές και διαφορετικές διαδρομές βρίσκονται ενωμένοι από ένα κοινό τραύμα. Άλλοι έχασαν την οικογένειά τους, άλλοι τη δουλειά ή την περιουσία τους, ενώ κάποιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμη και με την απώλεια της ελευθερίας και της αξιοπρέπειάς τους.

Ο Μανώλης αποτελεί έναν από τους ανθρώπους αυτούς. Η συμμετοχή του στο σχέδιο δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια επιλογή για οικονομικό όφελος. Πηγάζει από την απογοήτευσή του απέναντι σε ένα σύστημα που, όπως αισθάνεται, τον πρόδωσε και τον άφησε πίσω.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας: οι επτά ήρωες δεν παρουσιάζονται ως άνθρωποι που γεννήθηκαν εγκληματίες. Είναι πρόσωπα που οδηγήθηκαν στα άκρα μέσα από τις συνθήκες της ζωής τους και τώρα αποφασίζουν να ρισκάρουν τα πάντα.

rififi_

Επτά άνθρωποι, ένα σχέδιο και ένα μεγάλο ρίσκο

Το «ΡΙΦΙΦΙ» χτίζει την ιστορία του γύρω από επτά διαφορετικές ζωές που συναντιούνται και καταλήγουν σε ένα σχέδιο με τεράστιο ρίσκο. Ο καθένας κουβαλά τη δική του ιστορία, τα δικά του προβλήματα και τους δικούς του λόγους για να συμμετέχει.

Ο Μανώλης, ως ο άνθρωπος που κρατά τις ισορροπίες, αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους της ομάδας. Η εμπειρία του, η ψυχραιμία του και η ικανότητά του να βλέπει τη μεγάλη εικόνα τον κάνουν απαραίτητο για την εξέλιξη του σχεδίου.

Το character video του Μανώλη δίνει μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που θα έχει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στη σειρά και μας βάζει ακόμη περισσότερο στο κλίμα της ιστορίας.

Η σειρά «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται στον Alpha σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ALPHA ΡΙΦΙΦΙ ΣΕΙΡΑ Σωτήρης Τσαφούλιας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Πανούλης πάει τη σχέση με τη Στέλλα σε άλλο level – Όσα θα δούμε στον β’ κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

Ο Πανούλης πάει τη σχέση με τη Στέλλα σε άλλο level – Όσα θα δούμε στον β’ κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

28.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Πανούλης πάει τη σχέση με τη Στέλλα σε άλλο level – Όσα θα δούμε στον β’ κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»
TV

Ο Πανούλης πάει τη σχέση με τη Στέλλα σε άλλο level – Όσα θα δούμε στον β’ κύκλο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

28.08.2026
«Για Σένα»: Γνώρισε τον Μάρκο, τον ήρωα που υποδύεται ο Νίκος Μήλιας
TV

«Για Σένα»: Γνώρισε τον Μάρκο, τον ήρωα που υποδύεται ο Νίκος Μήλιας

28.08.2026
«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και οι πρώτες backstage φωτογραφίες μόλις κυκλοφόρησαν
TV

«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και οι πρώτες backstage φωτογραφίες μόλις κυκλοφόρησαν

28.08.2026
«Το Σόι σου» επιστρέφει και αυτές οι φωτογραφίες είναι ήδη το νέο μας meme material
TV

«Το Σόι σου» επιστρέφει και αυτές οι φωτογραφίες είναι ήδη το νέο μας meme material

28.08.2026
Seoul International Drama Awards 2026: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση με «Το Παιδί» και «Μεγάλη Χίμαιρα»
TV

Seoul International Drama Awards 2026: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση με «Το Παιδί» και «Μεγάλη Χίμαιρα»

28.08.2026
«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Όσα συνέβησαν στα γυρίσματα της νέας σεζόν
TV

«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Όσα συνέβησαν στα γυρίσματα της νέας σεζόν

27.08.2026
Super Κατερίνα: Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha
TV

Super Κατερίνα: Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha

27.08.2026
Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού
TV

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

26.08.2026
Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Πότε επιστρέφουν στο «Κοινωνία Ώρα MEGA»
TV

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Πότε επιστρέφουν στο «Κοινωνία Ώρα MEGA»

25.08.2026
Το πρωινό που βοηθά να κάνεις detox με φυσικό τρόπο χωρίς στερήσεις και υπερβολές

Το πρωινό που βοηθά να κάνεις detox με φυσικό τρόπο χωρίς στερήσεις και υπερβολές

Πανσέληνος Αυγούστου: Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Πανσέληνος Αυγούστου: Τα 3 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μπαντάνα μένει – 5 τρόποι να τη φορέσεις το φθινόπωρο

Το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά η μπαντάνα μένει – 5 τρόποι να τη φορέσεις το φθινόπωρο

Τα 5 πιο εύκολα energy hacks για να μπεις στη νέα σεζόν με άλλον αέρα

Τα 5 πιο εύκολα energy hacks για να μπεις στη νέα σεζόν με άλλον αέρα

Ψάχνεις το τέλειο glazed skin; Ιδού το DIY dupe για το πιο viral προϊόν της Hailey Bieber

Ψάχνεις το τέλειο glazed skin; Ιδού το DIY dupe για το πιο viral προϊόν της Hailey Bieber

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Θέλεις συντριβάνι στο μπαλκόνι σου; Φτιάξ’ το με σχεδόν μηδενικό κόστος

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Δισεκατομμύρια για τη στέγη, αλλά χωρίς ορατή λύση στο στεγαστικό

Δισεκατομμύρια για τη στέγη, αλλά χωρίς ορατή λύση στο στεγαστικό

Εμμανουήλ Καραλής: Έπος στη Ζυρίχη με ρεκόρ 6,20μ.

Εμμανουήλ Καραλής: Έπος στη Ζυρίχη με ρεκόρ 6,20μ.

Η παγίδα του «κλικ»: Πώς να προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες

Η παγίδα του «κλικ»: Πώς να προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες