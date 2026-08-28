Ποιος είναι ο Μανώλης στο «ΡΙΦΙΦΙ»; Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μπαίνει στο μεγάλο σχέδιο

Με μια ματιά Ο Μανώλης, τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, είναι πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του συζύγου της Όλγας.

Η επιχείρησή του οδηγείται σε λουκέτο, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με την οικονομική καταστροφή και την ανάγκη λήψης κρίσιμων αποφάσεων.

Συμμετέχει στην οργάνωση ενός μεγάλου σχεδίου, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπίες και να λειτουργήσει ως ο στρατηγικός νους της ομάδας.

Η συμμετοχή του στο σχέδιο πηγάζει από την απογοήτευσή του απέναντι σε ένα σύστημα που τον πρόδωσε, οδηγώντας τον στα άκρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το «ΡΙΦΙΦΙ» έχει ήδη ξεκινήσει και ο Alpha μάς συστήνει σταδιακά τους επτά ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολυαναμενόμενης σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Μανώλης, τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ένας χαρακτήρας που φαίνεται πως θα έχει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Ο Μανώλης είναι ένας πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του συζύγου της Όλγας. Η ζωή του έχει φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο, καθώς η επιχείρηση που διατηρούσε μαζί του οδηγείται σε λουκέτο και ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με την οικονομική καταστροφή. Ανάμεσα στη λογική και στην ανάγκη, καλείται να πάρει αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν για πάντα τη ζωή του.

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Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην οργάνωση του μεγάλου σχεδίου. Μέσα σε μια ομάδα αποτελούμενη από επτά διαφορετικούς ανθρώπους, ο Μανώλης είναι εκείνος που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να λειτουργήσει ως ο στρατηγικός νους. Ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχει δίπλα του και κυρίως γνωρίζει πως πρόκειται για ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στον Δεκέμβριο του 1992, όταν επτά άνθρωποι με διαφορετικές ζωές και διαφορετικές διαδρομές βρίσκονται ενωμένοι από ένα κοινό τραύμα. Άλλοι έχασαν την οικογένειά τους, άλλοι τη δουλειά ή την περιουσία τους, ενώ κάποιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι ακόμη και με την απώλεια της ελευθερίας και της αξιοπρέπειάς τους.

Ο Μανώλης αποτελεί έναν από τους ανθρώπους αυτούς. Η συμμετοχή του στο σχέδιο δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια επιλογή για οικονομικό όφελος. Πηγάζει από την απογοήτευσή του απέναντι σε ένα σύστημα που, όπως αισθάνεται, τον πρόδωσε και τον άφησε πίσω.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας: οι επτά ήρωες δεν παρουσιάζονται ως άνθρωποι που γεννήθηκαν εγκληματίες. Είναι πρόσωπα που οδηγήθηκαν στα άκρα μέσα από τις συνθήκες της ζωής τους και τώρα αποφασίζουν να ρισκάρουν τα πάντα.

Επτά άνθρωποι, ένα σχέδιο και ένα μεγάλο ρίσκο

Το «ΡΙΦΙΦΙ» χτίζει την ιστορία του γύρω από επτά διαφορετικές ζωές που συναντιούνται και καταλήγουν σε ένα σχέδιο με τεράστιο ρίσκο. Ο καθένας κουβαλά τη δική του ιστορία, τα δικά του προβλήματα και τους δικούς του λόγους για να συμμετέχει.

Ο Μανώλης, ως ο άνθρωπος που κρατά τις ισορροπίες, αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους της ομάδας. Η εμπειρία του, η ψυχραιμία του και η ικανότητά του να βλέπει τη μεγάλη εικόνα τον κάνουν απαραίτητο για την εξέλιξη του σχεδίου.

Το character video του Μανώλη δίνει μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που θα έχει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στη σειρά και μας βάζει ακόμη περισσότερο στο κλίμα της ιστορίας.

Η σειρά «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται στον Alpha σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

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