TV & Media 28.08.2026

«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και οι πρώτες backstage φωτογραφίες μόλις κυκλοφόρησαν

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Η νέα σειρά «Ντέρτι» έρχεται στον ΑΝΤ1 και μας συστήνει τον απαγορευμένο έρωτα της Στέλλας και του Άρη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», επικεντρώνεται σε έναν καταδικασμένο έρωτα, προδοσίες και μυστικά.
  • Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) και ο Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης) ρισκάρουν σε μια σχέση χωρίς εγγυημένο μέλλον.
  • Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας και των χαρακτήρων της σειράς.
  • Το σενάριο υπογράφουν οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία ο Σπύρος Ρασιδάκης.
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Νέες ιστορίες, δυνατοί χαρακτήρες και ένας έρωτας που μοιάζει καταδικασμένος από την αρχή έρχονται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Η νέα σειρά «Ντέρτι» μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου η μουσική, το πάθος, οι προδοσίες και τα καλά κρυμμένα μυστικά μπλέκονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ιστορία γεμάτη ένταση και ανατροπές.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται η Στέλλα, την οποία υποδύεται η Ευγενία Ξυγκόρου, και ο Άρης, τον οποίο ενσαρκώνει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης. Οι δυο τους θα βρεθούν μπροστά σε έναν έρωτα που δεν μοιάζει εύκολο να υπάρξει, όμως, παρά τους φόβους και τα εμπόδια, θα αποφασίσουν να ρισκάρουν και να ακολουθήσουν αυτό που νιώθουν.

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Και κάπως έτσι, κάτω από το φως ενός γεμάτου φεγγαριού, ξεκινά μια σχέση που μπορεί να τους οδηγήσει είτε στη λύτρωση είτε στην απόλυτη καταστροφή. Γιατί, όπως μας προϊδεάζει και η ίδια η ιστορία της σειράς, υπάρχουν έρωτες που δεν μπορούν να χωρέσουν ούτε σε λέξεις ούτε σε σιωπές.

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Η Στέλλα και ο Άρης μπροστά σε έναν έρωτα χωρίς αύριο

Η Στέλλα και ο Άρης γνωρίζουν πως ίσως δεν υπάρχει μέλλον για τους δυο τους. Ξέρουν ότι το να αγαπήσεις το λάθος πρόσωπο τη λάθος στιγμή μπορεί να έχει συνέπειες και πως ο δρόμος που επιλέγουν δεν είναι καθόλου ασφαλής. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίζουν να μην αρνηθούν τα συναισθήματά τους.

Θα πιάσουν ο ένας το χέρι του άλλου, θα περπατήσουν μαζί και, έστω για λίγο, θα αφήσουν στην άκρη όσα τους φοβίζουν. Η σχέση τους θα δοκιμαστεί από τις συνθήκες και τους ανθρώπους γύρω τους, ενώ το μεγάλο ερώτημα είναι αν ένας τόσο δυνατός έρωτας μπορεί τελικά να επιβιώσει όταν όλα μοιάζουν να είναι εναντίον του.

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Το «Ντέρτι» φαίνεται πως δεν θέλει να παρουσιάσει έναν ακόμη απλό τηλεοπτικό έρωτα. Πρόκειται για μια ιστορία όπου το συναίσθημα συναντά την προδοσία, οι επιλογές έχουν κόστος και η ανάγκη για λύτρωση γίνεται ολοένα πιο έντονη.

Μια ιστορία που «αναπνέει» μέσα από τη μουσική

Η μουσική αποτελεί βασικό κομμάτι της νέας σειράς του ΑΝΤ1 και λειτουργεί ως ένας ακόμη τρόπος για να ξεδιπλωθούν οι ιστορίες των ηρώων. Το «Ντέρτι» έρχεται με έντονη ατμόσφαιρα και χαρακτήρες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα δικά τους πάθη, μυστικά και διλήμματα.

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Στην ιστορία συναντάμε ένα μεγάλο καστ ηθοποιών, ανάμεσά τους οι Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής εμφανίζεται η Νατάσα Ασίκη, ενώ τον Λάζαρο υποδύεται ο Αντώνης Αντωνίου.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

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Το σενάριο της σειράς υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Σπύρος Ρασιδάκης. Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχουν οι Βαγγέλης Κατριτζιδάκης και Δημήτρης Θεοδωρίδης, με τη Λαμπρινή Καρδαρά στη σκηνογραφία και την Τριάδα Παπαδάκη στα κοστούμια.

Το μοντάζ έχει αναλάβει ο Νίκος Στεφάνου, την οργάνωση παραγωγής ο Θοδωρής Κόντος, ενώ την παραγωγή υπογράφει η JK PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.

Το «Ντέρτι» έρχεται με μια ιστορία που θα μας απασχολήσει

Με έναν έρωτα που ξεκινά κόντρα σε όλα, χαρακτήρες με διαφορετικές διαδρομές και μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στη μουσική, το πάθος και την προδοσία, το «Ντέρτι» ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό του στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

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Και αν υπάρχει κάτι που ήδη μας βάζει σε σκέψεις, είναι η σχέση της Στέλλας και του Άρη. Θα καταφέρουν να μείνουν μαζί όταν όλα γύρω τους δείχνουν πως ο χρόνος τους τελειώνει; Ή ο έρωτάς τους θα σβήσει μαζί με το φεγγάρι; Μένει να το δούμε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1.

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