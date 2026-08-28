Seoul International Drama Awards 2026: Διπλή ελληνική εκπροσώπηση με «Το Παιδί» και «Μεγάλη Χίμαιρα»

Με μια ματιά Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλά στα Seoul International Drama Awards 2026 με τις σειρές «Το Παιδί» και «Μεγάλη Χίμαιρα».

Η σειρά «Το Παιδί» είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Series, αντιμετωπίζοντας παγκόσμιες παραγωγές.

Ο σκηνοθέτης Βαρδής Μαρινάκης είναι υποψήφιος για το βραβείο Best Director για τη σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα».

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2026 στη Σεούλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική τηλεοπτική βιομηχανία συνεχίζει να ανοίγει τα φτερά της εκτός συνόρων, σημειώνοντας μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία στη φετινή διοργάνωση των Seoul International Drama Awards 2026. Η χώρα μας καταφέρνει να εξασφαλίσει μια ηχηρή και διπλή παρουσία ανάμεσα σε εκατοντάδες παγκόσμιες παραγωγές, αποδεικνύοντας πως οι εγχώριες δουλειές διαθέτουν την ποιότητα, το βάθος και την καλλιτεχνική αρτιότητα για να σταθούν επάξια απέναντι σε κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας τηλεόρασης.

Οι επίσημες ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων έφεραν χαμόγελα και υπερηφάνεια στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς η σκληρή δουλειά δημιουργών, ηθοποιών και συντελεστών αναγνωρίζεται σε έναν από τους πιο γνωστούς θεσμούς παγκοσμίως. Με 352 συνολικά συμμετοχές από 46 διαφορετικές χώρες να διεκδικούν μια θέση στη λίστα, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να ξεχωρίσει σε 2 βασικές κατηγορίες συνιστά ένα τεράστιο ορόσημο για το εγχώριο fictional προϊόν.

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«Το Παιδί»: Στην τελική ευθεία για το βραβείο Καλύτερης Σειράς

Η δημοφιλής σειρά της ΕΡΤ, «Το Παιδί», κατάφερε να κερδίσει μια πολυπόθητη θέση στην κατηγορία Best Series, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της. Συνδυάζοντας με μαεστρία τις δραματικές στιγμές με την αιχμηρή αισθητική της μαύρης κωμωδίας, η παραγωγή φέρει την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα φέρνει τη σειρά αντιμέτωπη με 6 εξαιρετικά δυνατούς διεθνείς αντιπάλους από την Κολομβία, την Τουρκία, την Ταϊβάν, την Κίνα και τη Νότια Κορέα. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει πως οι ελληνικές ιστορίες έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν πέρα από τα σύνορα, αγγίζοντας κοινό διαφορετικών κουλτουρών χάρη στην αυθεντικότητα και την υψηλή αισθητική τους.

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» και ο Βαρδής Μαρινάκης διεκδικούν κορυφαία σκηνοθετική διάκριση

Η ελληνική παρουσία στη Σεούλ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αίγλη χάρη στον σκηνοθέτη Βαρδή Μαρινάκη. Με τη δουλειά του στη πολυαναμενόμενη σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα», ο καταξιωμένος δημιουργός διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Best Director), βρισκόμενος σε έναν απαιτητικό όμιλο που περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας τηλεοπτικής σκηνής, όπως ο Vince Gilligan.

Η διπλή αυτή εκπροσώπηση, τόσο σε επίπεδο συνολικής παραγωγής όσο και σε επίπεδο σκηνοθετικής ματιάς, αποτυπώνει την αναγέννηση της ελληνικής μυθοπλασίας. Το μεγάλο φινάλε αυτής της πορείας θα γραφτεί στις 8 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή απονομής στο KBS Hall της Σεούλ, με την ελπίδα η Ελλάδα να επιστρέψει στις αποσκευές της με σημαντικά τρόπαια.

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