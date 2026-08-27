Super Κατερίνα: Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha

Η Super Κατερίνα επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha με την Κατερίνα Καινούργιου και τη γνώριμη ομάδα της εκπομπής

Με μια ματιά Η εκπομπή "Super Κατερίνα" επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha.

Η Κατερίνα Καινούργιου θα συνεχίσει να παρουσιάζει την εκπομπή.

Ο Alpha ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της εκπομπής στις 26 Αυγούστου.

Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ψυχαγωγία, ενημέρωση, επικαιρότητα και αποκλειστικά θέματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Super Κατερίνα επιστρέφει για 6η σεζόν στον Alpha και η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να πάρει ξανά τη θέση της στο «τιμόνι» της εκπομπής. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει αυτή την περίοδο τις καλοκαιρινές της διακοπές, όμως η τηλεοπτική της επιστροφή πλησιάζει και η νέα σεζόν έχει ήδη μπει σε τροχιά.

Το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, ο Alpha ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της εκπομπής, επιβεβαιώνοντας πως η γνώριμη ομάδα και η χαρακτηριστική ενέργεια της Κατερίνας θα συνεχίσουν να δίνουν τον ρυθμό στα πρωινά.

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«Η “Super Κατερίνα” επιστρέφει για 6η χρονιά και η Κατερίνα Καινούργιου είναι έτοιμη να μας χαρίσει ξανά τα πιο “super” πρωινά!», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του σταθμού. Ψυχαγωγία, ενημέρωση, επικαιρότητα, σχόλιο, αποκλειστικά θέματα και πρόσωπα που βρίσκονται στην επικαιρότητα θα αποτελούν και φέτος μέρος της καθημερινής ατζέντας της εκπομπής.

Ο Alpha κάνει λόγο για «γνώριμη συνταγή, σταθερή ομάδα και την ενέργεια της Κατερίνας», ενώ κλείνει την ανακοίνωσή του με το σύνθημα: «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου. Και η μέρα ξεκινά… Super!

Η 6η σεζόν λοιπόν έρχεται και οι fans της εκπομπής μπορούν ήδη να ξεκινήσουν την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στα πρωινά του Alpha.

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