Yayoi Kusama: O οίκος Louis Vuitton αποχαιρετά τη γυναίκα που έντυσε τις τσάντες του με βούλες

Ο οίκος Louis Vuitton αποχαιρετά τη Yayoi Kusama, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 97 της χρόνια, υπενθυμίζοντας τη μοναδική της κληρονομιά και τις ιστορικές συνεργασίες τους.

Με μια ματιά Η εμβληματική Γιαπωνέζα εικαστικός Yayoi Kusama απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών.

Ο Louis Vuitton απέτισε φόρο τιμής στην Kusama, χαρακτηρίζοντάς την «θρύλο» της σύγχρονης τέχνης.

Οι συνεργασίες του οίκου με την Kusama, με τα χαρακτηριστικά της polka dots, απέφεραν συλλεκτικά αντικείμενα.

Η Kusama θεωρείται πρωτοπόρος της «βιωματικής τέχνης» και άφησε παρακαταθήκη στον μινιμαλισμό και την pop art. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ηλικία 97 ετών απεβίωσε σε νοσοκομείο του Τοκύο η εμβληματική Γιαπωνέζα εικαστικός Yayoi Kusama, βυθίζοντας σε θλίψη τον κόσμο της τέχνης και της μόδας. Ο μακροχρόνιος εκπρόσωπός της, David Zwirner, επιβεβαίωσε πως η σπουδαία δημιουργός έφυγε από τη ζωή εξαιτίας πολλαπλής ανεπάρκειας οργάνων, συνεχίζοντας πάντως να ζωγραφίζει μέχρι λίγο πριν από το τέλος της ζωής της.

Ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου Louis Vuitton, Pietro Beccari, απέτινε φόρο τιμής στη σπουδαία καλλιτέχνιδα, χαρακτηρίζοντάς την «θρύλο» και «μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης τέχνης». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Kusama διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της με ασύλληπτη ελευθερία, φαντασία και όραμα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στον παγκόσμιο πολιτισμό.

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Η διαχρονική σχέση μόδας και τέχνης με τον Louis Vuitton

Η σύνδεση της Kusama με τον γαλλικό οίκο πολυτελείας υπήρξε ιστορική και πολυδιάστατη, σημαδεύοντας την πορεία και των δύο πλευρών. Οι συνεργασίες τους το 2012 και το 2023 έγραψαν ιστορία, καθώς τα χαρακτηριστικά, αγαπημένα της polka dots «έντυσαν» τσάντες, αξεσουάρ και prêt-à-porter συλλογές, μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά αντικείμενα υψηλής αξίας στη δευτερογενή αγορά.

Η γνωριμία της με τον οίκο ξεκίνησε το 2006, όταν ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής Marc Jacobs την επισκέφθηκε στο στούντιο της στο Τοκύο, όπου του χάρισε μια τσάντα Louis Vuitton Ellipse ζωγραφισμένη με τις χαρακτηριστικές της βούλες. Ακολούθησαν οι μεγαλειώδεις κοινές τους συλλογές, με αποκορύφωμα τη δεύτερη τεράστιας κλίμακας συνεργασία τους που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου την περίοδο της πανδημίας μέσω ψηφιακών μέσων. Ο οίκος τίμησε την εικαστικό στήνοντας γιγαντιαία, εντυπωσιακά γλυπτά της έξω από τα κεντρικά του γραφεία στο Παρίσι και σε κομβικά καταστήματα παγκοσμίως.

Μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του καμβά

Η Yayoi Kusama άφησε τεράστια παρακαταθήκη στην ιστορία του μινιμαλισμού, της pop art και της performance art, ενώ θεωρείται πρωτοπόρος της «βιωματικής τέχνης» χάρη στις μαγευτικές, α α ατελείωτες εγκαταστάσεις Infinity Mirror Rooms που καθήλωσαν το κοινό στην εποχή των social media.

Για την ίδια, η τέχνη και η επιχειρηματικότητα δεν είχαν στεγανά. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε παλαιότερη συνέντευξή της στη WWD, η μόδα και τα ρούχα αποτελούσαν προέκταση της δημιουργίας της, υπογραμμίζοντας πως οφείλει να είναι καλλιτέχνιδα έως το τέλος της ζωής της και ότι η επιχειρηματική πλευρά στη μόδα μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει ως μορφή τέχνης όταν αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων.

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