Fashion 27.08.2026

Ψάχνεις τα πιο cool φθινοπωρινά outfits; 5 looks που φοράνε τώρα τα It-girls

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Το φθινόπωρο πλησιάζει και η ανανέωση της γκαρνταρόμπας σου γίνεται επιτακτική, με τις πιο φρέσκες και κομψές τάσεις της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το φθινόπωρο φέρνει νέες τάσεις στα outfits, πέρα από τα κλασικά πλεκτά και μπότες.
  • Προτείνονται συνδυασμοί όπως barn jacket με ballet sneakers και oversized πουλόβερ με δαντελωτά culottes.
  • Τα φετινά looks δίνουν έμφαση στην άνεση, την πρακτικότητα και τους αναπάντεχους συνδυασμούς υφών.
  • Στιλιστικές προτάσεις περιλαμβάνουν φούστες με κρόσσια, παλτό με funnel λαιμόκοψη και denim sets.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο βρίσκεται προ των πυλών και η υπόσχεση του cozy ντυσίματος είναι πολύ δελεαστική για να την αγνοήσεις. Ενώ οι κλασικές επιλογές περιλαμβάνουν παραδοσιακά chunky πλεκτά πουλόβερ, κασκόλ με έντονα χρώματα και κομψές δερμάτινες μπότες που ορίζουν τη φθινοπωρινή μόδα χρόνο με το χρόνο, η φετινή σεζόν ζητάει μια φρέσκια πνοή. Ήρθε η στιγμή να εμπλουτίσεις τη συλλογή σου με αναπάντεχους συνδυασμούς, όπως τα πρακτικά barn jackets ταιριασμένα με μοντέρνα ballerina sneakers.

set_outfit
https://www.instagram.com/styledsara/

Αντλώντας έμπνευση από τα προφίλ των κορυφαίων fashion influencers, οι φετινοί συνδυασμοί φέρνουν στο προσκήνιο gingham capris, vintage τσάντες, έντονα κρόσσια και δαντελωτά culottes, δημιουργώντας έναν ιδανικό moodboard για τη νέα σεζόν. Κύριο χαρακτηριστικό όλων των εμφανίσεων παραμένει η άνεση: από τα midi φούτερ μέχρι τα χαλαρά παντελόνια, κάθε look δίνει προτεραιότητα στην πρακτικότητα, μεταβαίνοντας αβίαστα από έναν πρωινό καφέ σε ένα κομψό βραδινό δείπνο.

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1. Barn jacket, low-rise denim και ballet sneakers

Ανανέωσε το καθημερινό σου στιλ επενδύοντας σε ένα κλασικό workwear barn jacket και συνδύασέ το με μοντέρνα χαμηλοκάβαλα τζιν και τα δημοφιλή ballet sneakers. Μια μονοχρωματική παρωδία χρωμάτων θα κρατήσει το σύνολό σου καθαρό και απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις σύγχρονες τάσεις, προσφέροντας την ιδεώδη ισορροπία ανάμεσα στο utilitarian και το athleisure.

barn_jacket_outfit
https://www.instagram.com/aimeesong/

2. Oversized πουλόβερ, lace culottes και kitten heels

Παίξε με τις αντιθέσεις συνδυάζοντας την απόλυτη άνεση ενός oversized πλεκτού πουλόβερ με ρομαντικά, δαντελωτά culottes. Η αντίθεση ανάμεσα στη ζεστασιά του πλεκτού και την κομψότητα της δαντέλας δημιουργεί το τέλειο στιλιστικό tension, το οποίο ολοκληρώνεται ιδανικά με ένα ζευγάρι κομψά kitten heels για θηλυκότητα και φινέτσα.

kitten_heels_outfit
https://www.instagram.com/juliesfi/

3. Layered sweater, fringe skirt και leopard heels

Δημιούργησε ένα statement σύνολο συνδυάζοντας διαφορετικές υφές και μοτίβα. Ένα κλασικό crewneck πουλόβερ εξισορροπεί αρμονικά μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια, ενώ η προσθήκη γόβων με λεοπάρ τύπωμα προσθέτει την απαραίτητη δόση δυναμισμού και προσωπικότητας στην εμφάνισή σου.

poulover_outfit
https://www.instagram.com/mcristinastyling/

4. Funnel neck coat, woven bag και glove shoes

Ανέβασε επίπεδο στo φθινοπωρινό σου layering επιλέγοντας ένα πολυτελές παλτό με funnel λαιμόκοψη. Ολοκλήρωσε το look με μια περίτεχνη πλεκτή τσάντα και άνετα glove shoes, προσδίδοντας στην καθημερινότητά σου έναν αέρα υψηλής αισθητικής και ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

funel_top_outfit
https://www.instagram.com/annejohannsen/

5. Denim set, retro bag και cowboy boots

Δώσε νέα πνοή στο κλασικό «καναδικό σμόκιν» επιλέξιμο σετ φούστας αντί για παντελόνι. Συνδύασέ το με μια vintage αισθητικής ρετρό τσάντα και statement cowboy boots, δημιουργώντας το απόλυτο, σύγχρονο urban outfit για τις μεταβατικές θερμοκρασίες του φθινοπώρου.

total_denim_outfit
https://www.instagram.com/hollyjone_s/

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Fashion fashion trends φθινόπωρο 2026
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