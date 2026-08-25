Fashion 25.08.2026

Η Cardi B μάς δείχνει τις ολοκαίνουργιες τσάντες που προστέθηκαν στη συλλογή της

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Η διάσημη ράπερ ανοίγει τη γκαρνταρόμπα της και μας αποκαλύπτει τις εντυπωσιακές, πολυτελείς τσάντες που απέκτησε στα πρόσφατα ταξίδια της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Cardi B παρουσίασε οκτώ νέες, ακριβές τσάντες από οίκους όπως Chanel, Bottega και Hermès.
  • Οι τσάντες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων ταξιδιών της σε Νέα Υόρκη, Παρίσι και Ιταλία.
  • Η Cardi B αποκάλυψε δυσκολία στην απόκτηση μιας Chanel τσάντας, καθώς την πρόλαβε η Jordyn Woods.
  • Η ράπερ είναι πρέσβειρα της πλατφόρμας μεταπώλησης πολυτελείας Fashionphile.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα, είτε βρίσκεται στη σκηνή είτε μοιράζεται τις καθημερινές της στιγμές με τους θαυμαστές της. Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο TikTok, η διάσημη ράπερ άνοιξε τις «πόρτες» της γκαρνταρόμπας της και παρουσίασε οκτώ ολοκαίνουργιες, πανάκριβες τσάντες από κορυφαίους οίκους όπως οι Chanel, Bottega και Hermès, τις οποίες απέκτησε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της σε Νέα Υόρκη, Παρίσι και Ιταλία τις τελευταίες 5 εβδομάδες.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Παρουσιάζοντας τα νέα της αποκτήματα, με μερικά να είναι ιδιαίτερα εξτραβαγκάντ και άλλα πιο κλασικά, η Cardi B ξεκίνησε την επίδειξη με μια εντυπωσιακή κόκκινη, κίτρινη και μαύρη Chanel Maxi Flap Bag. Όπως αποκάλυψε μάλιστα, η απόκτησή της παραλίγο να αποτύχει, καθώς όταν επισκέφθηκε το κατάστημα διαπίστωσε ότι πρόλαβε να την αγοράσει λίγο νωρίτερα η Jordyn Woods: «Πήγα στη Chanel για να πάρω αυτή τη τσάντα, αλλά έφτασα 30 λεπτά αργότερα. Η Jordyn Woods είχε προλάβει να πάρει την τελευταία που είχε απομείνει στη Νέα Υόρκη!». Ευτυχώς για εκείνη, κατάφερε τελικά να την εντοπίσει πριν από τη δυναμική της εμφάνιση στη συναυλία της Kehlani στο Μπρούκλιν, όπου ανέβηκε στη σκηνή φορώντας την τσάντα μαζί με ασορτί ταγιέρ για να ερμηνεύσουν μαζί το κομμάτι «Ring».

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Από τις Hermès μέχρι τις διασκεδαστικές στιγμές ως μητέρα

Η συλλογή της συνεχίστηκε με μια μεγάλη μαύρη τσάντα-tote και μια χνουδωτή τσάντα με πουά από τον οίκο Chanel, μια ευρύχωρη σκούρα πράσινη τσάντα Bottega Veneta, καθώς και δύο λατρεμένες Hermès Mini Kelly. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μάλιστα, τα πνεύματα άναψαν για λίγο όταν η μεγάλη της κόρη, Kulture, άρχισε να κάνει θόρυβο στο βάθος, αναγκάζοντας τη ράπερ να φωνάξει χιουμοριστικά το όνομά της προτού επιστρέψει αμέσως στον ρόλο της σοβαρότερης fashion vlogger.

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Η αγάπη της Cardi B για τις πολυτελείς τσάντες είναι γνωστή εδώ και χρόνια, μια λατρεία που την οδήγησε πρόσφατα να γίνει και πρέσβειρα της πλατφόρμας μεταπώλησης πολυτελείας Fashionphile, υποστηρίζοντας αστειευόμενη ότι βλέπει αυτές τις αγορές ως επενδύσεις.

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Bottega Veneta Cardi B Chanel Fashion Hermès TikTok
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