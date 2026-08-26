Fashion 26.08.2026

Το birthday look της Dua Lipa είναι η απόλυτη έμπνευση για τις πρώτες φθινοπωρινές εμφανίσεις

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Η pop star γιόρτασε τα γενέθλιά της στην εξοχή της Νέας Υόρκης μαζί με τον σύζυγό της, εντυπωσιάζοντας με ένα φθινοπωρινό outfit
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa γιόρτασε τα γενέθλιά της στην εξοχή της Νέας Υόρκης.
  • Φόρεσε λευκό tank top, μαύρη φούστα-kilt και κόκκινο πουλόβερ.
  • Ολοκλήρωσε το look με μπότες, γυαλιά ηλίου και τσάντα Chanel.
  • Η εμφάνισή της συνδυάζει μίνιμαλ στοιχεία με έντονα χρώματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ενώ οι περισσότεροι από εμάς αποχαιρετούμε σιγά-σιγά το καλοκαίρι, η Dua Lipa μόλις άνοιξε την αυλαία της δικής της holiday σεζόν. Με αφορμή τα γενέθλιά της στις 22 Αυγούστου, η διάσημη pop star επέλεξε έναν εντελώς απρόσμενο και γραφικό προορισμό για να γιορτάσει: την εξοχή της Γάνδης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

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Μαζί με τον σύζυγό της, Callum Turner, η τραγουδίστρια απόλαυσε τη φύση και τις τέχνη στο Art Omi, κάνοντας μια στάση στο εντυπωσιακό υπαίθριο γλυπτό «TunnelTeller». Πέρα από τις καλλιτεχνικές τους περιπλανήσεις και τα αμέτρητα γλυκό του γενεθλίων, τα βλέμματα έκλεψε φυσικά το outfit της, το οποίο συνδυάζει άψογα τα μινιμαλιστικά staples με τολμηρές χρωματικές πινελιές.

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Η ίδια φόρεσε ένα λευκό V-neck tank top του brand Flore Flore, συνδυασμένο με μια μαύρη midi φούστα-kilt του οίκου Vivienne Westwood με διπλή ζώνη. Το στοιχείο που απογείωσε το σύνολο ήταν το κόκκινο μακρυμάνικο πουλόβερ της, το οποίο τύλιξε επιδέξια γύρω από τον λαιμό της σαν κασκόλ.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαύρες δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο, οβάλ γυαλιά ηλίου και την αγαπημένη της μπορντό croc-embossed Chanel East-West tote τσάντα, η οποία φαίνεται πως έχει γίνει το απόλυτο go-to αξεσουάρ της τελευταία.

Dua Lipa
https://www.instagram.com/dualipa/

Η αγάπη της Dua Lipa για τους συνδυασμούς του κόκκινου, του λευκού και του μαύρου είναι ολοφάνερη στις εμφανίσεις της αυτό το διάστημα, αποδεικνύοντας ότι το upstate New York έχει επίσημα μετατραπεί στο νέο hot-spot των celebrities.

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