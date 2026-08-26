Η νέα ταινία του Gael García Bernal κάνει αίσθηση με την ξαφνική συμμετοχή του Ricky Martin σε έναν ξεχωριστό μετα-ρόλο

Με μια ματιά Ο Ricky Martin επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 20 χρόνια, σε ισπανόφωνο ρόλο.

Υποδύεται τον Roby, έναν ηθοποιό που παίζει τον πρωταγωνιστή σε μια ταινία μέσα στην ταινία.

Η ταινία «Hombre al agua» είναι η 3η σκηνοθετική προσπάθεια του Gael García Bernal.

Το φιλμ διεκδικεί την εκπροσώπηση του Μεξικού στα Όσκαρ 2027 και κάνει πρεμιέρα Σεπτέμβριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας ταινίας «Hombre al agua», σηματοδοτώντας την 3η σκηνοθετική προσπάθεια του Gael García Bernal. Πέρα από τις πρώτες εικόνες από το πολυαναμενόμενο φιλμ, το οποίο κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και του Τορόντο, το βίντεο επιβεβαίωσε την έκπληξη της χρονιάς: τη συμμετοχή του Ricky Martin.

Ο διάσημος Πορτορικανός τραγουδιστής επιστρέφει στην υποκριτική σε ισπανόφωνο ρόλο έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες απουσίας. Εκτός από τον ρόλο του ως Roby, ο Martin συμμετέχει στο πρότζεκτ και ως εκτελεστικός παραγωγός, με τις δύο αυτές ιδιότητές του να παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό μέχρι πρότινος. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε έναν μικρό ρόλο, αλλά με τον Gael τα πάντα φτάνουν σε άλλο επίπεδο».

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Η υπόθεση και ο ιδιαίτερος ρόλος του Ricky Martin

Η ταινία ακολουθεί τον Camilo (García Bernal), έναν Κουβανό ναυαγοσώστη του οποίου η ζωή αλλάζει ριζικά όταν σώζει από την Καραϊβική τον Abel, έναν Μεξικανό επιχειρηματία με πολιτικές φιλοδοξίες. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο Abel τον παίρνει μαζί του στο Μεξικό για να τον κάνει δεξί του χέρι και να τον παντρέψει με την κόρη του, Juana. Ωστόσο, πίσω από αυτή την «ονειρική» ζωή κρύβεται ένα σκοτεινό δίκτυο χειραγώγησης, από το οποίο ο Camilo θα προσπαθήσει να δραπετεύσει.

Ο Ricky Martin υποδύεται τον Roby, έναν ηθοποιό που ενσαρκώνει τον Camilo σε μια ταινία-βιογραφία μέσα στην ίδια την ταινία. Αυτό το έξυπνο μετα-στοιχείο έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ. Ο García Bernal αποκάλυψε ότι από την πρώτη στιγμή είχε στο μυαλό του τον Martin για τον ρόλο, σημειώνοντας πως ο τραγουδιστής αγκάλιασε το project με τεράστια γενναιοδωρία και κατάλυσε το χιούμορ του χαρακτήρα.

Υψηλές προσδοκίες και διεθνής πορεία

Το φιλμ υπογράφουν παραγωγικά οι Gael García Bernal και Diego Luna μέσω της εταιρείας τους La Corriente del Golfo, ενώ στο πλευρό τους βρίσκεται ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García Rulfo και Jorge Salinas.

Το «Hombre al agua» συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα 17 φιλμ που διεκδικούν την επίσημη εκπροσώπηση του Μεξικού στα βραβεία Όσκαρ του 2027, ενώ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες του Μεξικού τον επόμενο μήνα.

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