Cinema 26.08.2026

Τι θα δούμε στο sequel του «Michael»; Ο Jaafar Jackson αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές

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Ο Jaafar Jackson αποκάλυψε ότι το sequel του «Michael» θα ασχοληθεί με τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εναντίον του Michael Jackson
Ειρήνη Στόφυλα

Το sequel του Michael φαίνεται πως θα μπει σε ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής του Michael Jackson. Ο Jaafar Jackson, ανιψιός του και πρωταγωνιστής της βιογραφικής ταινίας, αποκάλυψε ότι η δεύτερη ταινία θα ασχοληθεί με τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που είχαν διατυπωθεί εναντίον του pop star. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιστορία θα παρουσιαστεί και μέσα από την οπτική του Michael. Η αποκάλυψη αυτή ανοίγει από τώρα μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το πώς θα αποτυπωθεί στη μεγάλη οθόνη ένα τόσο αμφιλεγόμενο κομμάτι της ζωής του.

https://www.instagram.com/jaafarjackson/
https://www.instagram.com/jaafarjackson/

Μιλώντας στο GQ Middle East, ο Jaafar εξήγησε ότι ένα από τα βασικά ζητήματα για την οικογένεια Jackson είναι πως η πλευρά του Michael δεν έχει, κατά τη γνώμη τους, ακουστεί αρκετά. «Είναι η ιστορία κάποιου άλλου», είπε αναφερόμενος στις προηγούμενες αφηγήσεις γύρω από τις καταγγελίες. Παράλληλα, τόνισε πόσο σημαντικό θεωρεί να ακουστεί η φωνή του θείου του, ειδικά σε σχέση με τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το sequel, λοιπόν, αναμένεται να κινηθεί σε ακόμη πιο δύσκολο έδαφος.

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Ο Jaafar Jackson δήλωσε πως η δεύτερη ταινία θα προσφέρει περισσότερο context μέσα από την οπτική του Michael Jackson. Όπως ανέφερε, οι μέχρι τώρα αφηγήσεις για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν βασιστεί κυρίως στις ιστορίες άλλων ανθρώπων. Για την οικογένεια Jackson, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης γύρω από την κληρονομιά του Michael. Η νέα ταινία αναμένεται έτσι να εξετάσει μια περίοδο που παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη και controversial.

https://www.instagram.com/jaafarjackson
https://www.instagram.com/jaafarjackson

Ο Jaafar Jackson υποδύεται τον Michael Jackson στο Michael, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη μια από τις πιο γνωστές φιγούρες στην ιστορία της pop. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στη ζωή και την καριέρα του Michael, ενώ το sequel φαίνεται πως θα προχωρήσει σε πιο σύνθετες και δύσκολες πτυχές της προσωπικής του ιστορίας. Η επιλογή του Jaafar για τον ρόλο έχει από μόνη της ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μέλος της οικογένειας Jackson που γνώριζε προσωπικά τον Michael.

Ο Jaafar Jackson που θα υποδυθεί τον Michael Jackson στη νέα βιογραφική ταινία.
https://www.instagram.com/jaafarjackson/

Η απόφαση να συμπεριληφθούν οι καταγγελίες στο sequel αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ζωής του Michael Jackson.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Το ζητούμενο πλέον είναι πώς ακριβώς θα παρουσιαστούν τα γεγονότα και ποιες πλευρές της ιστορίας θα επιλέξει να αναδείξει η ταινία. Σε κάθε περίπτωση, το sequel φαίνεται πως θα ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τον άνθρωπο πίσω από τον superstar.

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