Taylor Swift: Έφτασε τα 16 No1 και έγραψε ιστορία στη μουσική με το «I knew it, I knew you»

Νέο ρεκόρ για την Taylor Swift, που έφτασε τα 16 No. 1 στο Billboard Adult Pop Airplay με το «I knew it, I knew you»

Με μια ματιά Η Taylor Swift έφτασε τα 16 No1 στο Billboard Adult Pop Airplay με το τραγούδι «I knew it, I knew you».

Η Swift ξεπέρασε τους Maroon 5, που είχαν 15 No1, γράφοντας ιστορία στο συγκεκριμένο chart.

Το chart δημιουργήθηκε το 1996 και η Taylor Swift είναι πλέον η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες κορυφές.

Το επίτευγμα επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της Swift στην κορυφή των charts, ακόμη και στο radio airplay. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift μόλις πρόσθεσε ακόμη ένα ρεκόρ στη συλλογή της. Το «I knew it, I knew you» ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Adult Pop Airplay, χαρίζοντάς της το 16ο No. 1 της στο συγκεκριμένο chart. Έτσι, η pop star πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας με τις περισσότερες κορυφές από τότε που δημιουργήθηκε το chart, το 1996. Και ναι, η Taylor μόλις άφησε πίσω της ένα πολύ μεγάλο όνομα της pop.

Με αυτή την κορυφή, η Taylor Swift ξεπέρασε τους Maroon 5, που μέχρι σήμερα είχαν 15 No. 1s στο Adult Pop Airplay. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η P!nk με 10 κορυφές, ενώ ακολουθούν οι Katy Perry και Ed Sheeran, με οκτώ No. 1s ο καθένας.

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Το νέο επίτευγμα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά πόσο σταθερά παραμένει η Swift στην κορυφή των charts, ακόμη και σε formats που βασίζονται έντονα στο radio airplay.

Από το 1996, όταν έκανε την εμφάνισή του το συγκεκριμένο chart του Billboard, η κορυφή έχει περάσει από πολλά μεγάλα ονόματα. Η Taylor, όμως, κατάφερε πλέον να γίνει η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα No. 1 στην ιστορία του. Με λίγα λόγια; 16 κορυφές και συνεχίζει.

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