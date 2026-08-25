Μουσική 25.08.2026

Η Ολλανδία εκτός Eurovision 2027; Η EBU μόλις αποκάλυψε την ανατροπή

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Η AVROTROS ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό, όμως η EBU αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκπροσωπηθεί η χώρα από άλλον ολλανδικό φορέα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η AVROTROS ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027.
  • Η EBU εξέφρασε λύπη, αλλά σέβεται την απόφαση της AVROTROS.
  • Η EBU θα συζητήσει με την NPO για πιθανή εκπροσώπηση από άλλο φορέα.
  • Η συμμετοχή της Ολλανδίας στη Eurovision 2027 παραμένει ανοιχτή.
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Νέα εξέλιξη έρχεται στον δρόμο για τη Eurovision 2027, καθώς η Ολλανδία φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη. Η AVROTROS ανακοίνωσε την απόφασή της να μην λάβει μέρος στον επόμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, προκαλώντας νέες συζητήσεις γύρω από το μέλλον της χώρας στον θεσμό.

Η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας ερμηνεύει το τραγούδι «Bangaranga» με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να δίνει την απάντηση.
https://www.instagram.com/eurovision

Η απόφαση του ολλανδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν πέρασε απαρατήρητη από την EBU, η οποία εξέφρασε τη λύπη της για την εξέλιξη. Παράλληλα, η Ένωση ξεκαθάρισε πως σέβεται τη θέση και την επιλογή της AVROTROS, υπενθυμίζοντας πως η Eurovision έχει ως βασική αποστολή να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, να γιορτάζει τη διαφορετικότητα και να μεταφέρει ένα μήνυμα ενότητας και ελπίδας.

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Κι όμως, η αποχώρηση της AVROTROS δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Ολλανδία θα απουσιάσει από τη Eurovision 2027. Η EBU αποκάλυψε πως θα συνεχίσει τις επαφές της με την NPO, τον ολλανδικό οργανισμό δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η χώρα να εκπροσωπηθεί από διαφορετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό παράθυρο για την παρουσία της Ολλανδίας στον διαγωνισμό. Αν βρεθεί άλλος ολλανδικός φορέας που θα αναλάβει την αποστολή, η χώρα θα μπορούσε να εμφανιστεί κανονικά στη σκηνή της Eurovision 2027, παρά την απόφαση της AVROTROS.

Η Eurovision θέλει να παραμείνει ένας θεσμός που ενώνει

Στην ανακοίνωσή της, η EBU υπογράμμισε για ακόμη μία φορά τον ρόλο που θέλει να διατηρεί η Eurovision μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Ο διαγωνισμός, όπως σημειώνει, δημιουργήθηκε για να συνδέει διαφορετικούς ανθρώπους και πολιτισμούς, δίνοντας χώρο στη μουσική, τη διαφορετικότητα και την κοινή εμπειρία.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Η εξέλιξη με την Ολλανδία προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στις συζητήσεις γύρω από το μέλλον του διαγωνισμού και τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς επιλέγουν να συμμετέχουν σε αυτόν.

Η Ολλανδία μπορεί να αλλάξει φορέα, όχι απαραίτητα διαγωνισμό

Προς το παρόν, λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για οριστική απουσία της Ολλανδίας από τη Eurovision 2027. Η AVROTROS μπορεί να αποχωρεί, όμως η EBU και η NPO φαίνεται πως εξετάζουν ήδη εναλλακτικές.

https://www.instagram.com/eurovision
https://www.instagram.com/eurovision

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα δείξουν αν η Ολλανδία θα βρει έναν νέο τρόπο να παραμείνει στον αγαπημένο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι πως το κεφάλαιο «Ολλανδία στη Eurovision 2027» παραμένει ανοιχτό.

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