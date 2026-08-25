KATSEYE: Στην κορυφή του Billboard 200 με το νέο άλμπουμ «WILD»

Με μια ματιά Το άλμπουμ «WILD» των KATSEYE έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200 με 170.000 ισοδύναμες μονάδες.

Το «WILD» είναι το 4ο No. 1 άλμπουμ από γυναικείο συγκρότημα στη δεκαετία και έχει την υψηλότερη επίδοση σε μονάδες από το 2015.

Οι πωλήσεις του άλμπουμ, 145.000 καθαρά αντίτυπα, είναι η κορυφαία επίδοση γυναικείου γκρουπ σε βινύλιο/CD τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Phoebe Bridgers κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Billboard 200 με το άλμπουμ «Lost Weekend». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι KATSEYE γράφουν ιστορία στη μουσική βιομηχανία, κατακτώντας την πρώτη τους No. 1 θέση στο Billboard 200. Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «WILD», έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κορυφή της λίστας, συγκεντρώνοντας 170.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate.

Η επιτυχία αυτή τοποθετεί το «WILD» ως μόλις το 4ο No. 1 άλμπουμ από γυναικείο συγκρότημα στη δεκαετία που διανύουμε, ακολουθώντας τα αντίστοιχα εγχειρήματα των TWICE, NewJeans και BLACKPINK. Επιπλέον, το γκρουπ σημείωσε την υψηλότερη εβδομαδιαία επίδοση σε μονάδες για γυναικείο σχήμα από τότε που το Billboard 200 άρχισε να κατατάσσει τα άλμπουμ βάσει μονάδων κατανάλωσης, τον Δεκέμβριο του 2015.

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Ιστορικά ρεκόρ και εμπορική στρατηγική

Τα καθαρά αντίτυπα του δίσκου ανήλθαν σε 145.000, αριθμός που αποτελεί την κορυφαία επίδοση σε πωλήσεις βινυλίων και CD για γυναικείο γκρουπ τα τελευταία τρία χρόνια. Η τεράστια αυτή εμπορική επιτυχία ενισχύθηκε σημαντικά από τη διάθεση του άλμπουμ σε περισσότερες από 30 διαφορετικές εκδόσεις σε CD και βινύλιο, οι οποίες περιείχαν συλλεκτικά αντικείμενα όπως φωτογραφίες και υπογεγραμμένα αντίτυπα. Το άλμπουμ προηγήθηκε από τα επιτυχημένα singles «Pinky Up» και «Animal».

Δυναμική παρουσία και για την Phoebe Bridgers

Στην ίδια λίστα του Billboard 200, η Phoebe Bridgers σημείωσε και εκείνη σημαντικό ορόσημο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με το νέο της άλμπουμ, «Lost Weekend». Η δημοφιλής τραγουδίστρια και τραγουδοποιός πέτυχε την καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της από άποψη πωλήσεων και μονάδων, πραγματοποιώντας την πρώτη της είσοδο στο top 10 ως σόλο καλλιτέχνιδα μετά το άλμπουμ «Punisher» του 2020.

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