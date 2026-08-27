Πανσέληνος του Αυγούστου – Η πιο όμορφη δωρεάν έξοδος του καλοκαιριού επιστρέφει

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, στις 28 Αυγούστου, φέρνει δωρεάν εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα

Με μια ματιά Η Πανσέληνος του Αυγούστου φέτος είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει δωρεάν 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία.

Θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από 26 έως 30 Αυγούστου, για 27η συνεχή χρονιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αύγουστος φέρνει πάντα μία από τις πιο ξεχωριστές νύχτες του χρόνου και φέτος υπόσχεται να είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, μετατρέποντας αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία σε σκηνικά γεμάτα μουσική, τέχνη και καλοκαιρινή μαγεία. Αν ψάχνεις μια διαφορετική έξοδο χωρίς εισιτήριο, αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία.

Για ακόμη μία χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει δωρεάν δεκάδες πολιτιστικούς χώρους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις, χορευτικά δρώμενα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κάτω από το φως της πιο διάσημης πανσελήνου του καλοκαιριού. Είναι από εκείνες τις βραδιές που αξίζει να γεμίσεις το κινητό σου με φωτογραφίες και αναμνήσεις.

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Είτε βρίσκεσαι στην Αθήνα, είτε σε κάποιο νησί ή στην επαρχία, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να υπάρχει μια εκδήλωση κοντά σου. Η φετινή διοργάνωση απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με έναν διαφορετικό, πιο βιωματικό τρόπο. Αν ακόμα δεν έχεις κανονίσει τι θα κάνεις στο τέλος του Αυγούστου, ίσως μόλις βρήκες το πιο όμορφο σχέδιο.

Η Πανσέληνος μετατρέπει την Ελλάδα σε μια τεράστια υπαίθρια σκηνή

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία θα ανοίξουν τις πύλες τους με δωρεάν είσοδο, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Από ιστορικούς χώρους μέχρι εμβληματικά μουσεία, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολιτιστικές δράσεις σε ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει ιστορία, τέχνη και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Συναυλίες, παραστάσεις και ξεναγήσεις κάτω από το φως του φεγγαριού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα, εκθέσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις, μετατρέποντας τους ιστορικούς χώρους σε σημεία συνάντησης πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Συνολικά, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 61 χώρους, ενώ ακόμη 65 μνημεία και μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό με ελεύθερη είσοδο κατά τις βραδινές ώρες.

Η φετινή διοργάνωση δεν θα διαρκέσει μόνο μία βραδιά. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις 26 Αυγούστου και θα συνεχιστούν στις 27, 29 και 30 Αυγούστου, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.

Πρόκειται για έναν θεσμό που πραγματοποιείται για 27η συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες πολιτιστικές γιορτές του ελληνικού καλοκαιριού.

Αν αγαπάς τις καλοκαιρινές βόλτες, τη μουσική, την ιστορία και τις όμορφες εικόνες, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι η ιδανική αφορμή για μια διαφορετική έξοδο. Κράτησε ελεύθερη την 28η Αυγούστου, βρες την εκδήλωση που γίνεται κοντά σου και απόλαυσε μια από τις πιο μαγικές νύχτες του καλοκαιριού.

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