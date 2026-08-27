City Guide 27.08.2026

Πανσέληνος του Αυγούστου – Η πιο όμορφη δωρεάν έξοδος του καλοκαιριού επιστρέφει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, στις 28 Αυγούστου, φέρνει δωρεάν εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Πανσέληνος του Αυγούστου φέτος είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει δωρεάν 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία.
  • Θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από 26 έως 30 Αυγούστου, για 27η συνεχή χρονιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αύγουστος φέρνει πάντα μία από τις πιο ξεχωριστές νύχτες του χρόνου και φέτος υπόσχεται να είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος επιστρέφει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, μετατρέποντας αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία σε σκηνικά γεμάτα μουσική, τέχνη και καλοκαιρινή μαγεία. Αν ψάχνεις μια διαφορετική έξοδο χωρίς εισιτήριο, αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία.

Γυναίκα με πορτοκαλί μαγιό κάτω από το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, με τα ζώδια στο επίκεντρο.
Pexels

Για ακόμη μία χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει δωρεάν δεκάδες πολιτιστικούς χώρους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις, χορευτικά δρώμενα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κάτω από το φως της πιο διάσημης πανσελήνου του καλοκαιριού. Είναι από εκείνες τις βραδιές που αξίζει να γεμίσεις το κινητό σου με φωτογραφίες και αναμνήσεις.

Διάβασε επίσης: «Φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που βρίσκονται στο επίκεντρο

Είτε βρίσκεσαι στην Αθήνα, είτε σε κάποιο νησί ή στην επαρχία, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να υπάρχει μια εκδήλωση κοντά σου. Η φετινή διοργάνωση απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με έναν διαφορετικό, πιο βιωματικό τρόπο. Αν ακόμα δεν έχεις κανονίσει τι θα κάνεις στο τέλος του Αυγούστου, ίσως μόλις βρήκες το πιο όμορφο σχέδιο.

Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού εμφανίζεται στον νυχτερινό ουρανό, επηρεάζοντας τα ζώδια που βρίσκονται στο επίκεντρο.
Pexels

Η Πανσέληνος μετατρέπει την Ελλάδα σε μια τεράστια υπαίθρια σκηνή

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία θα ανοίξουν τις πύλες τους με δωρεάν είσοδο, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Άνθρωποι παρατηρούν το Φεγγάρι των Λουλουδιών και την Πανσέληνο του Μαΐου πάνω από μια πόλη.
Πηγή: Unsplash

Από ιστορικούς χώρους μέχρι εμβληματικά μουσεία, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πολιτιστικές δράσεις σε ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει ιστορία, τέχνη και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Συναυλίες, παραστάσεις και ξεναγήσεις κάτω από το φως του φεγγαριού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα, εκθέσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις, μετατρέποντας τους ιστορικούς χώρους σε σημεία συνάντησης πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Η πανσέληνος του Ιανουαρίου, γνωστή ως Φεγγάρι του Λύκου, στον νυχτερινό ουρανό.
Η πρώτη πανσέληνος του 2024, το «Φεγγάρι του Λύκου», φωτίζει τον ουρανό.

Συνολικά, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 61 χώρους, ενώ ακόμη 65 μνημεία και μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό με ελεύθερη είσοδο κατά τις βραδινές ώρες.

Η φετινή διοργάνωση δεν θα διαρκέσει μόνο μία βραδιά. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις 26 Αυγούστου και θα συνεχιστούν στις 27, 29 και 30 Αυγούστου, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.

Σιλουέτα ανθρώπου δίπλα σε φοίνικα κοιτάζει την πανσέληνο της φράουλας πάνω από τη θάλασσα.
Pexels

Πρόκειται για έναν θεσμό που πραγματοποιείται για 27η συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες πολιτιστικές γιορτές του ελληνικού καλοκαιριού.

Αν αγαπάς τις καλοκαιρινές βόλτες, τη μουσική, την ιστορία και τις όμορφες εικόνες, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι η ιδανική αφορμή για μια διαφορετική έξοδο. Κράτησε ελεύθερη την 28η Αυγούστου, βρες την εκδήλωση που γίνεται κοντά σου και απόλαυσε μια από τις πιο μαγικές νύχτες του καλοκαιριού.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Καλοκαίρι 2026 Πανσέληνος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Olivia Rodrigo: Το νέο «Serena joy» έχει μια αναφορά που θα λατρέψουν οι fans του «The Handmaid’s Tale»

Olivia Rodrigo: Το νέο «Serena joy» έχει μια αναφορά που θα λατρέψουν οι fans του «The Handmaid’s Tale»

27.08.2026
Επόμενο
3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

27.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η οικογενειακή κατάρα που έγινε θεατρική παράσταση: «Το καταραμένο παιδί» επιστρέφει για 2η σεζόν
City Guide

Η οικογενειακή κατάρα που έγινε θεατρική παράσταση: «Το καταραμένο παιδί» επιστρέφει για 2η σεζόν

25.08.2026
Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι
City Guide

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι τελείωσε το καλοκαίρι

25.08.2026
«HOT DAYS? COLD JOKES»: 3 tips για να μην «κρασάρει» ο υπολογιστής σου
City Guide

«HOT DAYS? COLD JOKES»: 3 tips για να μην «κρασάρει» ο υπολογιστής σου

24.08.2026
«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο για τον εσπρέσο που θα σε κάνει να δεις τον καφέ…αλλιώς
City Guide

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο για τον εσπρέσο που θα σε κάνει να δεις τον καφέ…αλλιώς

20.08.2026
Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία
City Guide

Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

16.08.2026
Παγωτό μηχανής στην Αθήνα: 3 spots που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι
City Guide

Παγωτό μηχανής στην Αθήνα: 3 spots που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι

15.08.2026
Τι να κάνεις τον Δεκαπενταύγουστο αν έμεινες στην πόλη
City Guide

Τι να κάνεις τον Δεκαπενταύγουστο αν έμεινες στην πόλη

15.08.2026
Warning: Μόλις βρήκες τα 4 βιβλία που θα «λιώσεις» στις διακοπές
City Guide

Warning: Μόλις βρήκες τα 4 βιβλία που θα «λιώσεις» στις διακοπές

14.08.2026
Πού να πας με τους φίλους σου αν έμεινες Αθήνα φέτος τον Αύγουστο
City Guide

Πού να πας με τους φίλους σου αν έμεινες Αθήνα φέτος τον Αύγουστο

14.08.2026
Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Οι 6 fashion κανόνες της Dolly Parton που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Ιαπωνικό μανικιούρ: Η φυσική θεραπεία ομορφιάς που θα σώσει τα νύχια σου

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Η… πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τελευταίο καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη

Το τουρκικό σχέδιο νόμου για τη θάλασσα είναι σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο και τις θέσεις πολλών κρατών – Του Εμμ. Γούναρη