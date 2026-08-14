City Guide 14.08.2026

Warning: Μόλις βρήκες τα 4 βιβλία που θα «λιώσεις» στις διακοπές

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Από θρίλερ μέχρι συγκινητικές ιστορίες, αυτά είναι τα 4 βιβλία που αξίζει να διαβάσεις φέτος στις διακοπές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το καλοκαίρι είναι ιδανική εποχή για διάβασμα, με βιβλία που ταξιδεύουν και μένουν.
  • «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow»: Ιστορία φιλίας, αγάπης, δημιουργικότητας και video games.
  • «Παιχνιδότοπος»: Συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, οικολογία, φιλία και ανθρώπινες σχέσεις.
  • «Άμα είναι να καεί»: Ελληνικός μύθος, μεταφυσικό στοιχείο, μυστήριο και συμβολισμοί.
  • «Ο μυστηριώδης ένοικος»: Γοτθική λογοτεχνία, ιστορίες με φαντάσματα και σασπένς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να πατήσεις pause από την καθημερινότητα και να χαθείς μέσα στις σελίδες ενός καλού βιβλίου. Είτε ταξιδεύεις σε νησί είτε περνάς τα απογεύματά σου στο μπαλκόνι ή στην παραλία, μια δυνατή ιστορία μπορεί να κάνει τις διακοπές ακόμα πιο ξεχωριστές. Άλλωστε, υπάρχουν βιβλία που σε ταξιδεύουν όσο και ένα αεροπορικό εισιτήριο. Και πολλές φορές, μένουν μαζί σου πολύ περισσότερο.

Pexels
Pexels

Αν δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις τι θα βάλεις στη βαλίτσα σου, δεν είσαι ο μόνος. Η ξένη λογοτεχνία έχει αμέτρητες επιλογές, από συγκινητικά δράματα μέχρι καθηλωτικά θρίλερ και ιστορίες που σε κάνουν να σκέφτεσαι για μέρες. Εμείς ξεχωρίσαμε τέσσερα βιβλία που αξίζει να διαβάσεις αυτό το καλοκαίρι.

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Ετοίμασε τον καφέ ή το αγαπημένο σου κοκτέιλ, βρες μια άνετη γωνιά δίπλα στη θάλασσα και άσε αυτές τις ιστορίες να σε παρασύρουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν φτάσεις στην τελευταία σελίδα, θα εύχεσαι να είχαν κι άλλες.

1. «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow» – Gabrielle Zevin

Vintage Publishing
Vintage Publishing

Μια ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, τη δημιουργικότητα και τα video games που κατάφερε να γίνει παγκόσμιο best seller. Με χιούμορ, συναίσθημα και ανατροπές, το μυθιστόρημα αυτό διαβάζεται σχεδόν μονορούφι και είναι ιδανικό για όσους αγαπούν τις ανθρώπινες σχέσεις.

2. «Παιχνιδότοπος» – Richard Powers

Gutenberg
Gutenberg

Τι θα έκανες αν η τεχνολογία απειλούσε να αλλάξει για πάντα τον τόπο που αγαπάς; Ο Richard Powers δημιουργεί μια ιστορία που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, οικολογία, φιλία και ανθρώπινες σχέσεις μέσα από ένα πανέμορφο νησί του Ειρηνικού. Ένα βιβλίο που σε βάζει σε σκέψεις για το μέλλον, χωρίς να χάνει στιγμή τον αφηγηματικό του ρυθμό.

3. «Άμα είναι να καεί» – Christopher King

Δώμα
Δώμα

Ένα μικρό χωριό στα Γρεβενά, μια οικογένεια που δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες τραγωδίες και μια σειρά ανεξήγητων γεγονότων δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σε στοιχειώνει. Ο Christopher King παντρεύει τον ελληνικό λαϊκό μύθο με το μεταφυσικό στοιχείο και παραδίδει μια ιστορία γεμάτη μυστήριο, πίστη και συμβολισμούς. Αν λατρεύεις τις σκοτεινές αφηγήσεις, αυτό το βιβλίο αξίζει σίγουρα μια θέση στη λίστα σου.

4. «Ο μυστηριώδης ένοικος και άλλες ιστορίες» – Sheridan Le Fanu

Printa
Printa

Αν είσαι fan του horror και των ιστοριών με φαντάσματα, τότε εδώ βρήκες το επόμενο βιβλίο σου. Ο Sheridan Le Fanu, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της γοτθικής λογοτεχνίας, συγκεντρώνει οκτώ ανατριχιαστικές ιστορίες γεμάτες μυστήριο, υπερφυσικά φαινόμενα και ατμόσφαιρα που θυμίζει κινηματογραφικό θρίλερ. Ιδανικό για όσους θέλουν οι καλοκαιρινές τους νύχτες να αποκτήσουν λίγο περισσότερο… σασπένς.

Pexels
Pexels

Ένα καλό βιβλίο μπορεί να γίνει η καλύτερη ανάμνηση των διακοπών σου. Αν λοιπόν ψάχνεις την επόμενη ιστορία που θα σε καθηλώσει, ξεκίνα από μία από αυτές τις τέσσερις επιλογές και ετοιμάσου για πολλές ώρες απολαυστικού reading.

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Βιβλία Καλοκαίρι 2026
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