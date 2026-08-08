City Guide 08.08.2026

«It’s Alive!» στο MoMA: Αν αγαπάς τα κινούμενα σχέδια, αυτή η έκθεση είναι must-see

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Το MoMA παρουσιάζει μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στο animation με τίτλο «It’s Alive!»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η έκθεση «It’s Alive!» στο MoMA γιορτάζει έναν αιώνα δημιουργίας και καινοτομίας στα κινούμενα σχέδια.
  • Παρουσιάζει πρωτότυπα έργα, ταινίες και σπάνια εκθέματα, από τις πρώτες τεχνικές έως την ψηφιακή εποχή.
  • Εξερευνά τη σχέση της Νέας Υόρκης με το animation, αναδεικνύοντας 35 καλλιτέχνες και δημιουργούς.
  • Η έκθεση, που διαρκεί έως το καλοκαίρι του 2027, απευθύνεται σε όλους όσοι αγαπούν την τέχνη της εικόνας και της αφήγησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα κινούμενα σχέδια γιορτάζουν έναν ολόκληρο αιώνα δημιουργίας, φαντασίας και καινοτομίας μέσα από τη νέα εντυπωσιακή έκθεση «It’s Alive!» του Museum of Modern Art (MoMA). Η έκθεση ανοίγει ένα παράθυρο στην ιστορία του animation, παρουσιάζοντας πρωτότυπα έργα τέχνης, ταινίες και σπάνια εκθέματα από τη συλλογή του μουσείου. Από τις πρώτες τεχνικές σχεδίασης μέχρι τη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής δημιουργίας, το MoMA αποκαλύπτει πώς τα κινούμενα σχέδια εξελίχθηκαν σε μια πραγματική μορφή τέχνης. Αν αγαπάς το animation, αυτή είναι μια εμπειρία που αξίζει να μπει στη λίστα σου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έκθεση «It’s Alive!» εξερευνά τη σχέση της Νέας Υόρκης με το animation και τον ρόλο που έπαιξε η πόλη στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης τέχνης. Μέσα από έργα 35 καλλιτεχνών και δημιουργών ταινιών, οι επισκέπτες μπορούν να δουν πώς η αμερικανική μητρόπολη αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πρωτοποριακές ιδέες και νέες τεχνικές. Η έκθεση αναδεικνύει δημιουργούς που πειραματίστηκαν με την κίνηση, την αφήγηση και την εικόνα, πριν η ψηφιακή τεχνολογία αλλάξει για πάντα τον τρόπο παραγωγής των κινουμένων σχεδίων.

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Στα εκθέματα περιλαμβάνονται έργα σημαντικών δημιουργών του animation, όπως οι John Canemaker, Jane Aaron, Tissa David, George Griffin και Jeff Scher. Μέσα από σχέδια, ταινίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές εποχές του animation και να ανακαλύψει τις ιστορίες πίσω από τις εικόνες.

Η «It’s Alive!» δεν απευθύνεται μόνο στους λάτρεις των κλασικών cartoons, αλλά σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης. Η έκθεση δείχνει πως τα κινούμενα σχέδια δεν είναι απλά παιδική διασκέδαση, αλλά ένας τρόπος έκφρασης που συνδυάζει τέχνη, τεχνολογία και συναίσθημα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως το καλοκαίρι του 2027, δίνοντας στους επισκέπτες αρκετό χρόνο για να ταξιδέψουν στην ιστορία του animation. Από τα χειροποίητα σκίτσα μέχρι τις σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, η «It’s Alive!» υπόσχεται ένα νοσταλγικό αλλά και φρέσκο ταξίδι στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για όσους μεγάλωσαν με cartoons αλλά και για τη νέα γενιά που ανακαλύπτει συνεχώς νέους animated κόσμους, η έκθεση του MoMA είναι μια υπενθύμιση πως η μαγεία των κινουμένων σχεδίων δεν έχει ηλικία. Είναι μια γιορτή δημιουργικότητας που αποδεικνύει ότι κάθε εικόνα μπορεί να πάρει ζωή.

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MoMA Έκθεση κινούμενα σχέδια Νέα Υόρκη
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