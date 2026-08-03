City Guide 03.08.2026

Reading alert! Μόλις βρήκαμε τα 3 πιο addictive βιβλία για την παραλία που πρέπει να βάλεις στη τσάντα σου

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Από cozy crime μέχρι συγκινητικές ιστορίες, αυτά είναι τα 3 βιβλία που αξίζει να πάρεις μαζί σου στις καλοκαιρινές διακοπές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το καλοκαίρι είναι ιδανική εποχή για διάβασμα, προσφέροντας χαλάρωση και απόδραση.
  • Το «Κλεοπάτρα και Φράνκενσταϊν» είναι μια πολυσυζητημένη ιστορία έρωτα και δύσκολων αποφάσεων.
  • Η «Εξαιρετικά Άθλια Υπόθεση» συνδυάζει μυστήριο, χιούμορ και ανατροπές με feel-good διάθεση.
  • Το «Βιβλιοπωλείο με τις Μαύρες Γάτες» προσφέρει cozy crime, χιούμορ και ατμοσφαιρικό μυστήριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο βουτιές, ηλιοβασιλέματα και endless playlists. Είναι και η ιδανική εποχή για να χαθείς μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου που θα σε κάνει να ξεχάσεις τον χρόνο. Άλλωστε, λίγα πράγματα ταιριάζουν περισσότερο με την παραλία από μια συναρπαστική ιστορία και τον ήχο των κυμάτων. Αν φέτος ψάχνεις τι να πάρεις μαζί σου στις διακοπές, υπάρχουν κάποια βιβλία που έχουν έχουν κατακτήσει τις λίστες των best sellers και συζητιούνται όσο λίγα.  Από μυστήριο μέχρι συγκινητικές ιστορίες και ρομαντικές ανατροπές, υπάρχει η ιδανική επιλογή για κάθε mood.

Pexels
Pexels

Μακριά από την πίεση της καθημερινότητας, οι καλοκαιρινές διακοπές προσφέρουν την τέλεια ευκαιρία να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Ένα καλό βιβλίο μπορεί να γίνει η καλύτερη παρέα στην ξαπλώστρα, στο καράβι ή στα ήρεμα απογεύματα στο μπαλκόνι, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης που δύσκολα συγκρίνονται με οτιδήποτε άλλο.

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Είτε αγαπάς τα συγκινητικά μυθιστορήματα, είτε προτιμάς ρομαντικές ιστορίες ή ψυχολογικά θρίλερ, υπάρχει πάντα ένα βιβλίο που μπορεί να γίνει το soundtrack των φετινών διακοπών σου. Παρακάτω θα βρεις τρεις από τις πιο πολυσυζητημένες επιλογές που αξίζει να χωρέσουν στην τσάντα της παραλίας πριν ξεκινήσεις τις καλοκαιρινές εξορμήσεις σου

Pexels
Pexels

1. «Κλεοπάτρα και Φράνκενσταϊν» – Coco Mellors

Αν αγαπάς τις ιστορίες που μοιάζουν με κινηματογραφική ταινία, τότε αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Η Coco Mellors αφηγείται τη γνωριμία δύο ανθρώπων που αλλάζει για πάντα τη ζωή τους, μέσα από μια ιστορία γεμάτη έρωτα, πάθος, προσωπικές αναζητήσεις και δύσκολες αποφάσεις.

Μεταίχμιο
Μεταίχμιο

Το βιβλίο έγινε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και θεωρείται ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μυθιστορήματα των τελευταίων χρόνων. Ιδανικό για όσους λατρεύουν τις έντονες ανθρώπινες σχέσεις και τις ιστορίες που μένουν στο μυαλό για καιρό.

2. «Μια εξαιρετικά άθλια υπόθεση» – Julia Seales

Αν προτιμάς τα μυστήρια με χιούμορ και ανατροπές, τότε αυτό το βιβλίο θα γίνει η νέα σου εμμονή. Η εκκεντρική ντετέκτιβ Beatrice Steele επιστρέφει με μία νέα υπόθεση γεμάτη δολοφονίες, μυστικά, παράξενους χαρακτήρες και ασταμάτητο suspense.

Μεταίχμιο
Μεταίχμιο

Το ιδιαίτερο στοιχείο του βιβλίου είναι ότι συνδυάζει αστυνομική πλοκή με feel-good διάθεση, κάνοντας κάθε κεφάλαιο ακόμη πιο απολαυστικό. Είναι από εκείνα τα βιβλία που λες «άλλη μία σελίδα» και ξαφνικά έχουν περάσει δύο ώρες.

3. «Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες» – Piergiorgio Pulixi

Βιβλία, γάτες και ένα μυστήριο που ζητά λύση. Χρειάζεται κάτι περισσότερο; Το bestseller του Piergiorgio Pulixi έχει καταφέρει να γίνει αγαπημένο των book lovers, συνδυάζοντας cozy crime, χιούμορ και μια μοναδική ατμόσφαιρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο όπου μια ομάδα αναγνωστών βοηθά την αστυνομία να εξιχνιάσει μια δύσκολη υπόθεση.

Μεταίχμιο
Μεταίχμιο

Αν λατρεύεις τα βιβλιοπωλεία, τα μυστήρια και τις ιστορίες που σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι μέσα στην πλοκή, τότε αυτό είναι το βιβλίο που πρέπει να βάλεις πρώτο στην τσάντα σου.

Το μόνο δύσκολο πλέον είναι να αποφασίσεις ποιο θα ανοίξεις πρώτο. Όποιο κι αν διαλέξεις, ένα είναι σίγουρο: το φετινό καλοκαίρι θα αποκτήσει το καλύτερο soundtrack… τον ήχο των σελίδων που γυρίζουν δίπλα στη θάλασσα.

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Βιβλία βιβλιο διακοπές Καλοκαίρι 2026
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