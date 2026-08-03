Celeb World 03.08.2026

«Greece: Part One»: Η Camila Cabello απολαμβάνει το καλοκαίρι στις Κυκλάδες

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Η Camila Cabello περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα και μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις Κυκλάδες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Camila Cabello απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στις Κυκλάδες με την οικογένειά της.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την Ελλάδα στο Instagram, τα οποία έγιναν γρήγορα viral.
  • Η Camila Cabello δεν αποκάλυψε το νησί που επισκέπτεται, προκαλώντας περιέργεια στους followers της.
  • Η Ελλάδα, και ειδικά οι Κυκλάδες, παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Camila Cabello απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, επιλέγοντας τις Κυκλάδες για στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η διάσημη pop star ταξιδεύει μαζί με μέλη της οικογένειάς της και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα στο Instagram. Αν και δεν αποκάλυψε σε ποιο νησί βρίσκεται, οι φωτογραφίες της αποπνέουν την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και σχόλια από fans σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/

Στις φωτογραφίες, η Camila Cabello ποζάρει με μαγιό δίπλα στη θάλασσα, αλλά και με ένα αέρινο γαλάζιο φόρεμα, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στις Κυκλάδες. Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με τη λιτή λεζάντα «Greece: Part One», αφήνοντας να εννοηθεί πως το ταξίδι της στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η επιλογή της να κρατήσει μυστικό το νησί όπου βρίσκεται έκανε πολλούς followers να προσπαθούν να μαντέψουν τον προορισμό της. Οι εικόνες της έγιναν γρήγορα viral στα social media.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένο προορισμό διεθνών stars, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών celebrities. Η φυσική ομορφιά, τα γαλαζοπράσινα νερά και η αυθεντική ελληνική φιλοξενία συνεχίζουν να προσελκύουν επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/

Η ανάρτηση της Camila Cabello επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση που έχει η Ελλάδα ως καλοκαιρινός προορισμός. Το «Greece: Part One» έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες ότι θα ακολουθήσουν νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της.

https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello/
https://www.instagram.com/camila_cabello
https://www.instagram.com/camila_cabello

Μέχρι τότε, οι fans απολαμβάνουν τις εικόνες που μοιράστηκε από τις Κυκλάδες, οι οποίες αποτυπώνουν την πιο ανέμελη πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η τραγουδίστρια να αποκαλύψει σύντομα και τον επόμενο σταθμό των διακοπών της.

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Camila Cabello διακοπές ΕΛΛΑΔΑ
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