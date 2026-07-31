Celeb News 31.07.2026

Ο Boy George βρίσκεται εκτός «Jesus Christ Superstar» μετά τον σάλο με το AI τραγούδι

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Ο διάσημος τραγουδιστής αποχωρεί από τη θεατρική παράσταση «Jesus Christ Superstar» έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Boy George αποχωρεί από τη θεατρική παραγωγή «Jesus Christ Superstar» στο Λονδίνο.
  • Η αποχώρηση έρχεται μετά τον σάλο που προκάλεσε ένα τραγούδι του φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη.
  • Το τραγούδι «We Will Dance Again» εκφράζει φιλοϊσραηλινές θέσεις και επικρίνει υποστηρικτές της Παλαιστίνης.
  • Η στάση του Boy George προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κοινό και συναδέλφους.
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Αποχωρεί τελικά από τη θεατρική παραγωγή του «Jesus Christ Superstar» στο Λονδίνο ο Boy George, λίγες μόλις ημέρες μετά τον σάλο που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός τραγουδιού του φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη. Ο εμβληματικός τραγουδιστής των Culture Club επρόκειτο να ενσαρκώσει τον βασιλέα Ηρώδη από τον Αύγουστο, ωστόσο ο μάνατζέρ του, Paul Kemsley, ανακοίνωσε την Πέμπτη την οριστική του αποχώρηση από την παράσταση.

Πορτρέτο του Boy George από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/boygeorgeofficial

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απόφαση αυτή λήφθηκε με σεβασμό προς την παραγωγή και την υπόλοιπη καλλιτεχνική ομάδα. Παρότι δεν δόθηκαν επίσημες διευκρινίσεις για τους ακριβείς λόγους του «διαζυγίου», ο Kemsley τόνισε ότι ο καλλιτέχνης ποτέ δεν δίστασε να υπερασπιστεί τις προσωπικές του πεποιθήσεις, προσθέτοντας ωστόσο πως χρέος του ίδιου είναι να προστατεύει τα συμφέροντα του καλλιτέχνη αλλά και να δείχνει σεβασμό στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

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Η «θύελλα» γύρω από το τραγούδι «We Will Dance Again»

Η είδηση της αποχώρησης έρχεται στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που πυροδότησε το νέο κομμάτι του Boy George με τίτλο «We Will Dance Again», το οποίο δημιούργησε κάνοντας χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το τραγούδι, που κινείται σε ρέγκε ρυθμούς, εκφράζει ανοιχτά φιλοϊσραηλινές θέσεις και καταφέρεται εναντίον καλλιτεχνών που έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην Παλαιστίνη, προκαλώντας τεράστιες συζητήσεις και επικρίσεις στο διαδίκτυο.

Boy George

Μέσω των στίχων του, ο τραγουδιστής αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό της σύρραξης στη Γάζα ως γενοκτονία και κάνει αναφορές στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα. Η στάση του αυτή δέχτηκε σφοδρή κριτική όχι μόνο από το κοινό αλλά και από συναδέλφους του, όπως ο ηθοποιός του Broadway Patrick Clanton, με τον οποίο αντάλλαξαν αιχμηρά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ο Boy George, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις και τις προσωπικές του τριβές ακόμη και με φίλους του λόγω του ζητήματος, έγραψε χαρακτηριστικά στο X (πρώην Twitter) πως «η τρέλα δεν έχει όρια», δείχνοντας ότι το κλίμα γύρω από το όνομά του παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο.

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Boy George Jesus Christ Superstar
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