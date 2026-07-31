Celeb News 31.07.2026

Το ξαφνικό πάρτι με τον Κωνσταντίνου Αργυρού στο Φισκάρδο που έγινε viral

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Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει διακοπές στην Κεφαλονιά με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.
  • Ο τραγουδιστής έκανε ένα αυθόρμητο πάρτι στο Φισκάρδο, τραγουδώντας επιτυχίες του.
  • Η απρόσμενη εμφάνισή του έγινε viral στα social media με βίντεο από θαυμαστές.
  • Στη βραδιά συμμετείχε και η τραγουδίστρια Στέλλα Καλλή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης μακριά από τις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις απολαμβάνει αυτόν τον καιρό ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται στο Ιόνιο και, πιο συγκεκριμένα, στην κοσμοπολίτικη Κεφαλονιά, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Το ζευγάρι επέλεξε το γραφικό και πολυαγαπημένο Φισκάρδο για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, έναν προορισμό που ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική τους και προσφέρει την ηρεμία που αναζητούν.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγουδά σε φιλανθρωπικό gala, όπου τα VIP τραπέζια κοστίζουν 100.000 δολάρια.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η παρουσία του γνωστού καλλιτέχνη στο νησί δεν θα μπορούσε φυσικά να μείνει απαρατήρητη από τους κατοίκους και τους τουρίστες. Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, οι θαυμαστές του τον εντόπισαν να απολαμβάνει τη βόλτα του στα σοκάκια και τα λιμανάκια της περιοχής. Ωστόσο, η πραγματική έκπληξη ήρθε κατά τη διάρκεια μιας βραδινής τους εξόδου, όταν ο τραγουδιστής αποφάσισε να χαρίσει στο κοινό μια ανεπανάληπτη στιγμή που λίγοι περίμεναν να ζήσουν από κοντά.

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Το αυθόρμητο πάρτι στο Φισκάρδο

Χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία ή επίσημο πρόγραμμα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πλησίασε στο μικρόφωνο και άρχισε να ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ο χώρος μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ένα τεράστιο, αυθόρμητο πάρτι. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, άρχισε να τραγουδάει δυνατά μαζί του και να χορεύει, γεμίζοντας τα social media με βίντεο από την απρόσμενη αυτή μουσική βραδιά.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει το μπάνιο του στην πισίνα, με την ανάρτησή του να γίνεται viral στο instagram.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η σχέση του τραγουδιστή με τα Επτάνησα είναι άλλωστε ιδιαίτερη, καθώς η καταγωγή του από τη γειτονική Λευκάδα τον δένει στενά με τα νερά και την αύρα του Ιονίου. Τη μαγική ατμόσφαιρα της βραδιάς συμπλήρωσε ιδανικά και η παρουσία της γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας Στέλλας Καλλή, η οποία ανέβηκε επίσης για να ερμηνεύσει τραγούδια, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους και αποδεικνύοντας πως οι πιο ωραίες στιγμές του καλοκαιριού γεννιούνται πάντα εντελώς ξαφνικά.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ διακοπές ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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