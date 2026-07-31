Celeb World 31.07.2026

BTS vs Grammy – Η επίσημη απάντηση της Recording Academy δεν άργησε να έρθει

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Ο CEO της Recording Academy, Harvey Mason Jr., απάντησε δημόσια μετά την απόφαση των BTS να μην υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα για τα Grammy 2027, ζητώντας αξιολόγηση μουσικής χωρίς γεωγραφικούς ή γλωσσικούς διαχωρισμούς.
  • Ο CEO της Recording Academy, Harvey Mason Jr., σέβεται την απόφαση των BTS και εξηγεί τον σκοπό της νέας κατηγορίας Best Asian Pop Performance.
  • Η νέα κατηγορία στοχεύει στην ανάδειξη της ασιατικής pop και στην ευρύτερη εκπροσώπηση, χωρίς να αποκλείει άλλες κατηγορίες.
  • Η απόφαση των BTS πυροδοτεί συζητήσεις για την αναγνώριση της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στα διεθνή βραβεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η απόφαση των BTS να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Grammy 2027 συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στη διεθνή μουσική βιομηχανία. Το θρυλικό K-pop συγκρότημα εξήγησε ότι επιθυμεί η μουσική του να αξιολογείται χωρίς γεωγραφικούς ή γλωσσικούς διαχωρισμούς, μια θέση που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στους fans. Λίγες ώρες αργότερα, ήρθε και η επίσημη απάντηση από τον CEO της Recording Academy, Harvey Mason Jr.. Ο ίδιος δήλωσε πως, παρότι λυπάται για την απόφαση των BTS, σέβεται απόλυτα την επιλογή τους.

Τα μέλη των BTS ποζάρουν μαζί, αποκαλύπτοντας τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική.
www.instagram.com/fallontonight/

Ο Harvey Mason Jr. αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα κατηγορία Best Asian Pop Performance, η οποία αποτέλεσε αφορμή για τη συζήτηση. Όπως εξήγησε, ο στόχος της δεν είναι να διαχωρίσει τους Ασιάτες καλλιτέχνες από τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες των Grammy, αλλά να αναδείξει τη ραγδαία ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα της ασιατικής pop μουσικής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάθε καλλιτέχνης που πληροί τα κριτήρια μπορεί να διεκδικήσει παράλληλα υποψηφιότητες και στις γενικές κατηγορίες των βραβείων.

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Οι BTS, από την πλευρά τους, ξεκαθάρισαν μέσω Instagram ότι η επιλογή τους βασίζεται στη φιλοσοφία πως η μουσική δεν πρέπει να χωρίζεται ανάλογα με τη γλώσσα ή την περιοχή προέλευσής της. Η τοποθέτησή τους άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τα διεθνή μουσικά βραβεία αναγνωρίζουν την παγκόσμια μουσική σκηνή. Παρότι οι απόψεις διίστανται, είναι σαφές ότι η στάση του συγκροτήματος έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια τη βιομηχανία.

Η απάντηση στις αντιδράσεις

Μετά τις έντονες συζητήσεις που προκάλεσε η νέα κατηγορία, ο Harvey Mason Jr. θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η Recording Academy δεν δημιουργεί νέες διακρίσεις για να περιορίσει τους καλλιτέχνες, αλλά για να αναγνωρίσει περισσότερα μουσικά είδη και περισσότερες δημιουργικές κοινότητες.

Όπως σημείωσε, η προσθήκη νέων κατηγοριών έχει στόχο να διευρύνει την εκπροσώπηση στα Grammy, χωρίς να στερεί από κανέναν καλλιτέχνη τη δυνατότητα να διακριθεί στις κορυφαίες κατηγορίες των βραβείων.

Ο Jin των BTS τραγουδάει με το μικρόφωνο στο χέρι, ενώ οι ARMYs περιμένουν το νέο μουσικό βίντεο «Normal».
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Δεν είναι οι πρώτοι που απέχουν

Οι BTS δεν αποτελούν τη μοναδική περίπτωση καλλιτεχνών που αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία των Grammy. Τα προηγούμενα χρόνια, αντίστοιχη στάση είχαν κρατήσει και οι The Weeknd, Drake και Morgan Wallen, ανοίγοντας συζητήσεις για τον τρόπο λειτουργίας και αξιολόγησης του θεσμού.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η απόφαση των BTS και η δημόσια τοποθέτηση της Recording Academy θα συνεχίσουν να απασχολούν τη μουσική κοινότητα μέχρι την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Grammy 2027.

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