Οι BTS λένε «όχι» στα Grammy 2027 και διχάζουν

Οι BTS ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τα Grammy 2027 και κανείς δεν το περίμενε

Με μια ματιά Οι BTS δεν θα καταθέσουν υποψηφιότητα για τα Grammy Awards 2027.

Το συγκρότημα επιθυμεί η μουσική του να κρίνεται για την καλλιτεχνική της αξία, όχι τη γλώσσα ή την προέλευσή της.

Η απόφαση έρχεται μετά τη δημιουργία νέας κατηγορίας για ασιατικές pop ερμηνείες στα Grammy.

Οι BTS δίνουν προτεραιότητα στη σύνδεση με το κοινό έναντι των βραβείων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BTS αιφνιδίασαν εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο με μία ανακοίνωση που ήδη έχει γίνει viral στα social media. Το κορυφαίο K-pop συγκρότημα γνωστοποίησε πως δεν θα καταθέσει υποψηφιότητα για τα Grammy Awards 2027, παρότι πολλοί θεωρούσαν πως αυτή ήταν η χρονιά που θα διεκδικούσε με μεγάλες αξιώσεις το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο. Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους ARMY, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που οι BTS βρίσκονται ξανά στο απόγειο της παγκόσμιας επιτυχίας. Αντί να κυνηγήσουν ακόμη μία διάκριση, τα επτά μέλη αποφάσισαν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για το πώς θέλουν να αντιμετωπίζεται η μουσική τους.

Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα από τους RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram. Με μία σύντομη αλλά ουσιαστική δήλωση εξήγησαν ότι επιθυμούν τα τραγούδια τους να κρίνονται αποκλειστικά για την καλλιτεχνική τους αξία και όχι με βάση τη γλώσσα ή την προέλευσή τους. Παράλληλα, ευχαρίστησαν τους ARMY για τη διαχρονική στήριξη, τονίζοντας πως η αγάπη του κοινού είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση που μπορούν να λάβουν.

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Η επιλογή τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς γίνεται λίγο μετά την ανακοίνωση της Recording Academy για τη δημιουργία νέας κατηγορίας αφιερωμένης στις ασιατικές pop ερμηνείες. Πολλοί περίμεναν πως οι BTS θα ήταν από τα μεγάλα φαβορί της συγκεκριμένης κατηγορίας, όμως το συγκρότημα προτίμησε να μείνει εκτός της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επτά καλλιτέχνες δείχνουν ότι προτεραιότητά τους παραμένει η σύνδεση με το κοινό και όχι η διεκδίκηση βραβείων.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι BTS ανέφεραν: «Αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στη διαδικασία υποβολής για τα Grammy φέτος. Ελπίζουμε η μουσική μας να ακούγεται και να αγαπιέται γι’ αυτό που είναι και όχι να χωρίζεται με βάση τη γλώσσα ή την περιοχή. Ευχαριστούμε τους ARMY και όλους όσοι ήταν πάντα δίπλα μας».

Η δήλωση έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες fans να σχολιάζουν ότι η απόφαση αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του συγκροτήματος, το οποίο εδώ και χρόνια ξεπερνά σύνορα και γλωσσικά εμπόδια.

Η επιστροφή τους ήταν ήδη ιστορική

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πέμπτου στούντιο άλμπουμ «Arirang», το οποίο ακολούθησε την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας όλων των μελών. Ο δίσκος κατέκτησε τις κορυφαίες θέσεις των διεθνών charts και επιβεβαίωσε ότι οι BTS εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα στον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, η περιοδεία «World Tour Arirang» συνεχίζει να γεμίζει στάδια, ενώ η εμφάνισή τους στο πρώτο Halftime Show στην ιστορία του τελικού του FIFA World Cup 2026, δίπλα σε ονόματα όπως οι Madonna, Shakira και Justin Bieber, έγινε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές στιγμές της χρονιάς.

Οι BTS έχουν προταθεί αρκετές φορές στα Grammy, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν καταφέρει να κερδίσουν το πολυπόθητο βραβείο. Ωστόσο, η επιρροή τους στη διεθνή μουσική σκηνή παραμένει τεράστια, με κάθε τους κίνηση να μετατρέπεται σε παγκόσμιο trend μέσα σε λίγα λεπτά.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, είτε βρίσκονται στη λίστα των Grammy είτε όχι, οι BTS συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η πραγματική επιτυχία μετριέται από τη δύναμη της μουσικής και τη σχέση που έχουν χτίσει με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

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