Η Μαντώ Κουντούρη μιλά στο Mad.gr για την «Κακή επιρροή»: «Είναι εμπνευσμένο από τη σχέση μου»

Με μια ματιά Η Μαντώ Κουντούρη κέρδισε το #NYXDrop, μια πρωτότυπη μουσική εμπειρία που την έκανε να τολμήσει νέα πράγματα.

Η νίκη στο #NYXDrop δεν άλλαξε ριζικά τη ζωή της, αλλά ενίσχυσε την ανάγκη της να δουλέψει στη μουσική.

Το νέο της single «Κακή επιρροή» είναι αυτοβιογραφικό, εμπνευσμένο από τη σχέση της και τις εμπειρίες της.

Η Μαντώ Κουντούρη ανήκει πλέον στην Minos EMI και ανυπομονεί για τη συνέχεια της καριέρας της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα αλλάζει, εξελίσσεται και αναζητά διαρκώς νέα πρόσωπα που φέρνουν στο προσκήνιο τη φρεσκάδα, το ασυμβίβαστο ταλέντο και τη γνήσια επαφή με τη νέα γενιά. Σε αυτό το τοπίο που επαναπροσδιορίζεται μέσα από τον ψηφιακό κόσμο και τα social media, η Μαντώ Κουντούρη δεν είναι απλώς μια πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια. Είναι η μεγάλη νικήτρια της 1ης σεζόν του #NYXDrop, του πρωτοποριακού μουσικού TikTok show της NYX Professional Makeup και του MAD TV, και η απόδειξη ότι όταν το ταλέντο συναντά την αυθεντικότητα, γράφεται ιστορία.

Με αφορμή την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου single της «Κακή επιρροή», παραχωρεί μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Mad.gr, μιλώντας ανοιχτά για τα όνειρά της, τις καθοριστικές συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, τα συναισθήματα πίσω από την τεράστια επιτυχία, αλλά και για όλα όσα ετοιμάζονται στο άμεσο μέλλον, καθώς σιγά-σιγά έρχεται και το NyxDrop Season 2!

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Ξεκινώντας από την κατηγορία του #NYXDrop, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρωτότυπη εμπειρία που έζησε. «Η εμπειρία του Nyxdrop ήταν μια πολύ πρωτότυπη, δημιουργική και διαφορετική εμπειρία για εμένα και για όσα ως τότε είχα ζήσει στο κομμάτι της μουσικής», εξηγεί η Μαντώ, προσθέτοντας: «Μια εμπειρία που με έβαλε στη διαδικασία να τσαλακωθώ και να τολμήσω νέα πράγματα και μάλιστα on camera. Για παράδειγμα, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να γράψω στίχους υπό την πίεση του χρόνου κι όμως τελικά αποδείχθηκε, μέσα από το NYXdrop, ότι μπορώ. Ως τότε το μόνο “όπλο” που χρησιμοποιούσα ήταν η φωνή μου ενώ στο NYXdrop μια καλή φωνή δεν θα ήταν αρκετή για να φτάσει κανείς στον τελικό. Χρειάζονταν και άλλες ικανότητες τις οποίες όπως φάνηκε, κατείχα».

Όταν τη ρωτήσαμε για τις σκέψεις της τη στιγμή της ανακοίνωσης, η απάντησή της ήταν απόλυτα ειλικρινής:«Όσον αφορά στις πρώτες μου σκέψεις την στιγμή που ανακοινώθηκε ότι κέρδισα, μπορώ να πω πως το μυαλό μου ήταν αρκετά θολωμένο και μουδιασμένο λόγω άγχους και κούρασης οπότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ακριβώς τι είχε συμβεί. Η συνειδητοποίηση της νίκης ήρθε αργότερα, μαζί με μια αίσθηση ηρεμίας, χαράς, περηφάνιας και ανακούφισης».

Η κουβέντα πέρασε στη μετάβαση μετά το show και στο πώς άλλαξε η καθημερινότητά της. «Αν έλεγα ότι η ζωή μου άλλαξε ριζικά μετά τη νίκη μου στο NYXdrop θα ήταν ψέμα. Η βάση της ζωής μου παρέμεινε η ίδια, μια φοιτητική ζωή με νότες μουσικής και δημιουργικότητας», τονίζει, εξηγώντας πως οι γνωριμίες και οι στιγμές εμπλουτίστηκαν και «πλέον η εικόνα μου στον έξω κόσμο δεν ήταν μόνο αυτή μιας “καλής φωνής” αλλά και μιας δημιουργού με τον τίτλο της νικήτριας. Έτσι υποσυνείδητα μέσα μου ενεργοποιήθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη να δουλέψω ενεργά στο κομμάτι της μουσικής και να το βάλω σε απόλυτη προτεραιότητα καθώς πλέον έφερα και έναν τίτλο τον οποίο έπρεπε να “κουβαλήσω” επάξια».

Σχετικά με την εμφάνισή της στην ΗΘΕ 2025, η ίδια θυμάται: «Η εμπειρία της ΗΘΕ ήταν μια απίστευτη εμπειρία γεμάτη μουσική, ενθουσιασμό, λάμψη και φυσικά, θετική ενέργεια. Το γεγονός μάλιστα ότι εγώ άνοιγα το live και ήμουν η πρώτη στο lineup με φόρτιζε με ακόμα περισσότερο δημιουργικό άγχος γιατί έπρεπε να μαγνητίσω την προσοχή του κόσμου και να κάνω την καλύτερη δυνατή έναρξη για ένα show που είναι πλέον θεσμός».

Ενώ συνεχίζει περιγράφοντας την επαφή με το κοινό: «Επίσης, όταν βγήκα να τραγουδήσω ήταν ακόμη μέρα και τα πάντα φωτίζονταν από τον ήλιο, πράγμα που έκανε ακόμα εμφανέστερο το πλήθος και τα πρόσωπα του κόσμου στα μάτια μου, γεμίζοντάς με με άγχος να δω στα πρόσωπά τους ότι περνάνε καλά και ότι είναι ικανοποιημένοι από την εμφάνισή μου. Τελικά όλα πήγαν καλά, και μαζί με τον παλμό του κόσμου, το απόλαυσα πραγματικά πολύ!».

Αναφερόμενη στα opening acts στις συναυλίες της Lila στην Τεχνόπολη, δηλώνει: «Τόσο το φθινόπωρο όσο και τον φετινό Ιούνιο, είχα την χαρά να κάνω opening act στις συναυλίες της Lila στην Τεχνόπολη. Μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της Αθήνας όπου έχουν γίνει αμέτρητες καλοκαιρινές συναυλίες ανά τα χρόνια στις οποίες υπήρξα συχνά θεατής. Και μόνο αυτό λοιπόν, είναι αρκετό για να με συγκινεί και να με γεμίζει με περηφάνια, καθώς χωρίς να το πολυκαταλάβω, χάρη στο NYXdrop αλλά και στην πίστη της Lila προς εμένα, η θέση μου άλλαξε, και από εκεί που βρισκόμουν κάτω και απέναντι από τη σκηνή τώρα βρέθηκα πάνω σε αυτή, τραγουδώντας μπροστά σε πλήθος κόσμου. Αν αυτό δεν είναι dream come true τότε δεν ξέρω τι είναι».

Και συμπληρώνει με τρυφερότητα για τη Lila: «Για την Lila τι να πω;; Τα λόγια είναι πραγματικά λίγα για να περιγράψουν αυτόν τον φωτεινό, γλυκό και ανοιχτόκαρδο άνθρωπο που γεμίζει τους πάντες γύρω της με φως και καλοσύνη χωρίς όρια και εγωισμούς. Νομίζω πως η σχέση μου με τη Lila είναι μια σχέση που θα κρατήσει χρόνια καθώς βλέπουμε κομμάτια του εαυτού μας η μία στην άλλη και μας συνδέουν πολλά, όχι μόνο στο κομμάτι της μουσικής, αλλά και σε αρκετά σημεία του χαρακτήρα και της ζωής μας. Την έχω στην καρδιά μου και πάντα θα είμαι ευγνώμων για την βοήθειά της και την πίστη της σε εμένα!».

Σχετικά με τη συνεργασία της για το νέο της τραγούδι «Κακή επιρροή», ο Μιχάλης Κουινέλης αποτέλεσε ένα ακόμα όνειρο που έγινε πραγματικότητα: «Η συνεργασία με τον Μιχάλη Κουϊνέλη είναι ακόμα ένα dream come true. Ήταν ανέκαθεν ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες που με συντρόφευε από τα πολύ παιδικά μου χρόνια. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν ήμουν μικρή τα καλοκαίρια φοβόμουν να μπω στη θάλασσα και για να γίνει η εμπειρία πιο ευχάριστη και να μη φοβάμαι οι γονείς μου μού τραγουδούσαν “ένα και δύο πηδάω τα κύματα”. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, τα τραγούδια του Μιχάλη είναι χαραγμένα στην καρδιά και στο μυαλό μου από πολύ νωρίς και το να ξεκινάω τη δισκογραφική μου πορεία με τραγούδι που συνυπογράφουμε, είναι το λιγότερο, συγκινητικό για εμένα».

Για την εμπειρία στο στούντιο προσθέτει: «Η συνεργασία μαζί του στο στούντιο ήταν εξίσου απολαυστική αφού μοιραστήκαμε ιδέες και μου έδωσε πολλές χρήσιμες συμβουλές με τον δικό του μοναδικό τρόπο γεμάτο χιούμορ και καλλιτεχνική ευφυΐα. Εύχομαι στο μέλλον να ξανασυνεργαστούμε για νέα τραγούδια και μακάρι και για ένα ντουέτο!».

Όσο για την έμπνευση πίσω από το single, η Μαντώ αποκαλύπτει: «Η “Κακή Επιρροή” είναι ένα αρκετά αυτοβιογραφικό τραγούδι. Είναι εμπνευσμένο από τη σχέση που έχω εδώ και περίπου 2 χρόνια με έναν άνθρωπο ο οποίος με έχει βάλει σε μια διαδικασία να μην σκέφτομαι και να μην υπεραναλύω τα πάντα τόσο πολύ και απλά να ζω τη στιγμή! Εννοείται φυσικά είναι εμπνευσμένο και από τις εκδρομές μας στα νησιά που έχουμε επισκεφτεί ως ζευγάρι που, όπως λέω και στο τραγούδι, τις μετράμε σε αναμνήσεις και όχι σε αναρτήσεις, αντιστεκόμενοι στην μάστιγα της εποχής που θέλει να διαφημίζουμε τις ζωές μας και τον έρωτα. Και ναι, εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη σχέση μου ως κακή επιρροή γιατί με έχει αλλάξει αρκετά και με έχει βγάλει από τους κανόνες και τα κουτάκια που είχα συνηθίσει να διαμορφώνουν τη ζωή μου αλλά ίσως τελικά τώρα που το σκέφτομαι να είναι και καλή επιρροή, ακριβώς για τον ίδιο λόγο».

Σχετικά με τον ήχο και την αισθητική του τραγουδιού, σημειώνει: «Η “Κακή Επιρροή” αντιπροσωπεύει σίγουρα μια fun, pop και ανεβαστική πλευρά της καλλιτεχνικής μου ταυτότητας, η οποία θεωρώ πως είναι και η πιο ταιριαστή για αυτή τη φάση της καριέρας μου και για ένα δυναμικό ξεκίνημα με το οποίο συστήνομαι στον κόσμο. Είναι θεωρώ ό,τι πρέπει για να συντροφεύει τον κόσμο στις καλοκαιρινές του διακοπές, στις διαδρομές με το αμάξι και στους έρωτες δίχως λογική και κανόνες. Σε ότι αφορά εμένα, σίγουρα υπάρχουν και άλλες πλευρές μου καλλιτεχνικά οι οποίες στο μέλλον θα μετουσιωθούν σε νέους ήχους, στίχους και τραγούδια».

Μιλώντας για την ένταξή της στη Minos EMI, a Universal Music Company, τονίζει: «Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για εμένα το γεγονός ότι ανήκω πλέον και επίσημα στην οικογένεια της Minos EMI universal, μιας ιστορικής δισκογραφικής εταιρείας που μετράει απεριόριστες επιτυχίες με πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες που έχουν διαμορφώσει την ελληνική μουσική δισκογραφία. Και μόνο το ότι βρίσκομαι κάτω από τη “σκεπή” μιας τέτοιας εταιρείας είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα και πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσουμε πολλά ακόμη όμορφα τραγούδια μαζί».

Κοιτάζοντας πίσω στα όσα έχει πετύχει, προσθέτει: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτσει να σκεφτώ ήρεμα τα όσα έχω πετύχει τον τελευταίο ένα χρόνο, απ’όταν δήλωσα συμμετοχή στο NYXdrop και μετά. Τώρα που το συνειδητοποιώ πραγματικά έχουν συμβεί τόσα πολλά που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα να έχω καταφέρει τόσο νωρίς, λίγο καιρό πριν κλείσω τα 21 μου χρόνια. Κέρδισα το NYXdrop, υπέγραψα συμβόλαιο, γνώρισα και συνεργάστηκα με πολλούς καλλιτέχνες, δούλεψα σε μαγαζί τον χειμώνα, έκανα καλοκαιρινές συναυλίες. Αν ήδη έχω κάνει τόσα πολλά, παράλληλα κιόλας με τις σπουδές μου, μπορώ μόνο να ανυπομονώ για τη συνέχεια!».

Κλείνοντας, αναφορικά με τα επόμενα βήματά της και καθώς σιγά-σιγά ετοιμάζεται να έρθει και το NYXDrop Season 2, αναφέρει: «Από εδώ και στο εξής, δουλεύω πάνω σε νέες ιδέες, με τα αυτιά και τα μάτια μου ορθάνοιχτα προκειμένου να μαζεύω υλικό έμπνευσης και να αποκτώ καθημερινά νέα ακούσματα, ερεθίσματα και εμπειρίες προκειμένου να οδηγηθώ στη δημιουργία νέων τραγουδιών τα οποία λίγο λίγο, σαν κομμάτια παζλ, θα συμπληρώνουν την καλλιτεχνική μου ταυτότητα και θα ολοκληρώσουν την εικόνα μου ως δημιουργού και τραγουδίστριας στον κόσμο που με παρακολουθεί. Σε όλους εσάς που με στηρίζετε από τα πρώτα μου βήματα στο NYXdrop ή και ακόμα νωρίτερα, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και να σας υποσχεθώ πως όσα έρχονται, δεν θα σας απογοητεύσουν καθόλου! Τώρα ξεκινάνε όλα!».

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