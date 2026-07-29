Μουσική 29.07.2026

Θυμάσαι τη Delta Goodrem από τη Eurovision; Έρχεται επιτέλους στην Ελλάδα!

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Η Delta Goodrem, star της Eurovision, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 18 Μαρτίου 2027 στο Gagarin 205
Ειρήνη Στόφυλα

Η Delta Goodrem ετοιμάζεται να συναντήσει για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό, σε μια συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει τους fans της pop μουσικής αλλά και της Eurovision. Η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στις 18 Μαρτίου 2027 στο Gagarin 205, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «PURE World Tour». Με μια καριέρα που ξεπερνά τα 20 χρόνια και δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό της, η καλλιτέχνιδα υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, δυνατές ερμηνείες και πολλές μουσικές εκπλήξεις. Οι Έλληνες fans θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν ζωντανά για πρώτη φορά, σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα live της χρονιάς.

Η Delta Goodrem τραγουδάει στη σκηνή της Eurovision 2026 με εντυπωσιακό φόρεμα και φόντο με ουράνιο τόξο.
https://www.instagram.com/deltagoodrem/

Το όνομά της έγινε ξανά viral στην Ευρώπη το 2026, όταν εκπροσώπησε την Αυστραλία στη Eurovision με το τραγούδι «Eclipse», κατακτώντας την 4η θέση και κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Η συμμετοχή της έφερε τη μουσική της σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό, ενώ απέδειξε πως παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές pop φωνές της γενιάς της. Με τη χαρακτηριστική σκηνική παρουσία και τη δυναμική ερμηνεία της, κατάφερε να ξεχωρίσει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διαγωνισμό. Από τότε, η ευρωπαϊκή της βάση θαυμαστών μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.

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Η συναυλία στην Αθήνα θα περιλαμβάνει ένα ταξίδι σε ολόκληρη τη δισκογραφία της. Από τα εμβληματικά «Born to try», «Lost without you», «Predictable», «Mistaken identity», «Wings» και «Sitting on top of the world», μέχρι ολοκαίνουργια τραγούδια από το νέο άλμπουμ «Pure», το setlist υπόσχεται να καλύψει κάθε περίοδο της μουσικής της διαδρομής. Για όσους μεγάλωσαν με τις επιτυχίες της αλλά και για όσους τη γνώρισαν μέσα από τη Eurovision, η βραδιά αναμένεται να είναι ξεχωριστή.

Η Delta Goodrem, η οποία θα εκπροσωπήσει την Αυστραλία στη Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/deltagoodrem/

Από το «Innocent eyes» στο νέο κεφάλαιο με το «Pure»

Η Delta Goodrem θεωρείται μία από τις σημαντικότερες pop καλλιτέχνιδες της Αυστραλίας. Ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία και κατάφερε να γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία με το πολυπλατινένιο άλμπουμ «Innocent eyes», το οποίο παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα albums στην ιστορία της αυστραλιανής μουσικής σκηνής. Από τότε έχει δημιουργήσει μια σταθερή πορεία, γεμάτη επιτυχίες, sold out εμφανίσεις και εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Η Delta Goodrem με γυαλιά ηλίου και εντυπωσιακό κολιέ, έτοιμη για την Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/deltagoodrem/

Το νέο της άλμπουμ «Pure» σηματοδοτεί μια διαφορετική δημιουργική περίοδο για την τραγουδίστρια, με την ίδια να παρουσιάζει πιο ώριμο ήχο, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική pop ταυτότητά της. Η περιοδεία PURE World Tour δημιουργήθηκε ακριβώς για να συστήσει αυτό το νέο μουσικό κεφάλαιο στο κοινό, διατηρώντας παράλληλα ζωντανές όλες τις μεγάλες επιτυχίες που την καθιέρωσαν.

https://www.instagram.com/deltagoodrem/
https://www.instagram.com/deltagoodrem/

Οι fans που θα βρεθούν στο Gagarin 205 μπορούν να περιμένουν ένα πρόγραμμα γεμάτο νοσταλγία, δυνατές μπαλάντες, ανεβαστικά pop hits και πολλές συγκινητικές στιγμές. Όλα δείχνουν πως η πρώτη εμφάνιση της Delta Goodrem στην Ελλάδα θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες συναυλίες της νέας χρονιάς.

https://www.instagram.com/deltagoodrem/
https://www.instagram.com/deltagoodrem/

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και όσοι θέλουν να ζήσουν από κοντά την πρώτη ελληνική εμφάνιση της Delta Goodrem καλό είναι να κινηθούν έγκαιρα.

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