TV & Media 29.07.2026

«Αντώνιος & Κλεοπάτρα»: Δες τη νέα σειρά του ΣΚΑΪ με τον πιο εκρηκτικό τηλεοπτικό έρωτα

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Το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» έρχεται στον ΣΚΑΪ με έναν απρόσμενο έρωτα ανάμεσα σε δύο δικηγόρους που δεν σταματούν να συγκρούονται
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ με τίτλο «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» για την τηλεοπτική σεζόν.
  • Η σειρά αφορά δύο δικηγόρους με αντίθετους χαρακτήρες που αναπτύσσουν σχέση μέσα από επαγγελματικές διαμάχες.
  • Το σενάριο συνδυάζει ρομαντισμό, χιούμορ και ανθρώπινες ιστορίες, με πρωταγωνιστές τους Μάριο Μαριόλο και Ειρήνη Τάσσου.
  • Κάθε κύκλος επεισοδίων θα έχει νέα υπόθεση διαζυγίου, νέους χαρακτήρες και εξέλιξη της σχέσης των πρωταγωνιστών.
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Ένας έρωτας γεμάτος κόντρες, χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές έρχεται στη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ «Αντώνιος & Κλεοπάτρα». Η σειρά μάς μεταφέρει στον κόσμο των δικηγόρων, εκεί όπου οι επαγγελματικές μάχες, οι δύσκολες υποθέσεις και τα διαζύγια γίνονται η αφορμή για να γεννηθεί μια σχέση που κανείς δεν περίμενε. Δύο άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες θα βρεθούν αντιμέτωποι σε μια διαρκή «μάχη», η οποία όμως κρύβει πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, δύο δικηγόροι που έχουν μάθει να υπερασπίζονται τις απόψεις τους μέχρι τέλους. Εκείνος αγαπά την τάξη, τη λογική και τον απόλυτο έλεγχο, ενώ εκείνη λειτουργεί αυθόρμητα, με ένταση και έναν μοναδικό τρόπο να ανατρέπει κάθε δεδομένο. Η καθημερινή τους συνύπαρξη μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι γεμάτο ατάκες, διαφωνίες και στιγμές που αποδεικνύουν πως η απόσταση ανάμεσα στην κόντρα και την έλξη είναι τελικά πολύ μικρή.

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Η νέα σειρά των Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα Δημητρίου υπόσχεται να συνδυάσει το ρομαντικό στοιχείο με το χιούμορ και τις ανθρώπινες ιστορίες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Μάριος Μαριόλος και την Ειρήνη Τάσσου, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Κώστας Κόκλας, ο Στέφανος Μιχαήλ και πολλοί ακόμη αγαπημένοι ηθοποιοί.

Όταν οι δικαστικές κόντρες συναντούν έναν απρόσμενο έρωτα

Η ζωή του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας αλλάζει όταν η νέα γειτονική τους συνύπαρξη κάνει τις επαγγελματικές τους διαφωνίες ακόμη πιο έντονες. Με τα γραφεία τους στο ίδιο κτήριο, οι δύο δικηγόροι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι, από τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν μέχρι τις πιο απλές στιγμές της ημέρας τους. Κάθε συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε καβγά, κάθε διαφωνία σε νέα πρόκληση και κάθε συνάντηση σε μια ευκαιρία να ανακαλύψουν κάτι διαφορετικό ο ένας για τον άλλον.

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Μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που περνούν από το γραφείο τους, η σειρά θα παρουσιάζει διαφορετικές πλευρές των σχέσεων, των χωρισμών αλλά και των δεύτερων ευκαιριών. Κάθε κύκλος επεισοδίων θα φέρνει μια νέα υπόθεση διαζυγίου, νέους χαρακτήρες και νέες συναισθηματικές δοκιμασίες, ενώ παράλληλα θα εξελίσσεται η ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές.

Το τραγούδι των τίτλων της σειράς, με τίτλο «Μαζί κι αντίθετα», ερμηνεύει ο Akylas, με μουσική του Χρίστος Στυλιανού και στίχους της Λίνα Δημοπούλου, δίνοντας το δικό του μουσικό στίγμα στη νέα σειρά.

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Με ένα concept που συνδυάζει ρομαντισμό, κωμικές στιγμές και καθημερινές ιστορίες ανθρώπων, το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» έρχεται να παρουσιάσει έναν διαφορετικό τηλεοπτικό έρωτα. Γιατί κάποιες φορές οι μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή ξεκινούν από εκεί που δεν το περιμένεις… ακόμη και μέσα από έναν επαγγελματικό καβγά.

Η νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα του σταθμού και να μας συστήσει ένα ζευγάρι που ίσως ξεκινήσει ως αντίπαλοι, αλλά κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει η μεταξύ τους χημεία.

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