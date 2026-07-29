«Οι κόρες της Αρετής»: Δες το πρώτο backstage υλικό από τη νέα σειρά του Alpha

Νέα τηλεοπτική άφιξη ετοιμάζει ο Alpha για τη νέα σεζόν, με τη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» να έχει ήδη μπει σε ρυθμούς γυρισμάτων. Οι πρώτες backstage φωτογραφίες δίνουν μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της σειράς, η οποία υπόσχεται έντονα συναισθήματα, οικογενειακά μυστικά και δυνατές συγκρούσεις. Με ένα πολυπληθές καστ και κινηματογραφική αισθητική, η νέα παραγωγή αναμένεται να γίνει μία από τις σειρές που θα συζητηθούν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή, μία μητέρα που θέλει να προσφέρει στις δύο κόρες της όλα όσα η ίδια στερήθηκε στη ζωή της. Η προσπάθειά της όμως να δημιουργήσει το «τέλειο» μέλλον για τα παιδιά της φαίνεται πως θα φέρει αντιμέτωπους τους ήρωες με δύσκολες επιλογές, καλά κρυμμένα μυστικά και καταστάσεις που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.

Διάβασε επίσης: Γνώρισε τις «Κόρες της Αρετής»: Η νέα σειρά του Alpha που θα σε καθηλώσει

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Μιχάλης Κωνσταντάτος, ενώ το σενάριο ανήκει στην Κατερίνα Γιαννάκου. Η παραγωγή πραγματοποιείται από την Pedio Productions, με τη σειρά να βασίζεται στο διεθνές format «Mrs. Fazilet and Her Daughters» (Fazilet Hanım ve Kızları), μια ιστορία που έχει αγαπηθεί από το κοινό σε πολλές χώρες.

Στις «Κόρες της Αρετής» συμμετέχουν σημαντικά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής, δημιουργώντας ένα καστ γεμάτο εμπειρία και ταλέντο. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκονται η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Γιάννος Περλέγκας, ο Δημήτρης Ξανθόπουλος, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Ασημένια Βουλιώτη, η Δώρα Χρυσικού και πολλοί ακόμη αγαπημένοι ηθοποιοί.

Παράλληλα, ξεχωριστές συμμετοχές έχουν οι Μάνια Παπαδημητρίου στον ρόλο της Καιτούλας, η Αλεξία Καλτσίκη στον ρόλο της Έφης και η Ράνια Σχίζα στον ρόλο της Αφροδίτης.

Μια ιστορία γεμάτη όνειρα αλλά και θυσίες

Το βασικό ερώτημα της σειράς είναι ξεκάθαρο: μέχρι πού μπορεί να φτάσει μία μητέρα για να χαρίσει στα παιδιά της τη ζωή που ονειρεύεται; Η Αρετή θέλει να δώσει στις κόρες της τα πάντα, όμως κάθε επιλογή έχει το δικό της τίμημα.

Με έντονο δραματικό στοιχείο, δυνατές σχέσεις και χαρακτήρες που κρύβουν πολλές πλευρές, οι «Κόρες της Αρετής» έρχονται στον Alpha το φθινόπωρο για να δημιουργήσουν μια νέα τηλεοπτική συνήθεια.

Η νέα σειρά του Alpha φαίνεται πως έχει όλα τα στοιχεία για να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού: ένα δυνατό στόρι, ένα αξιόλογο καστ και μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, ανατροπές και οικογενειακά μυστικά που θα κρατήσουν τους τηλεθεατές καθηλωμένους.

Διάβασε επίσης: