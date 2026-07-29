«Οι κόρες της Αρετής»: Δες το πρώτο backstage υλικό από τη νέα σειρά του Alpha

Η νέα σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» ξεκίνησε γυρίσματα. Δες τις πρώτες φωτογραφίες, την υπόθεση και το δυνατό καστ
Με μια ματιά
- Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με έντονα συναισθήματα και μυστικά.
- Η πλοκή επικεντρώνεται σε μια μητέρα, την Αρετή, που επιθυμεί να προσφέρει τα πάντα στις κόρες της, οδηγώντας σε δύσκολες επιλογές.
- Η σειρά βασίζεται στο διεθνές format «Mrs. Fazilet and Her Daughters» και σκηνοθετείται από τον Μιχάλη Κωνσταντάτο.
- Το καστ περιλαμβάνει γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς, όπως η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Γιάννος Περλέγκας.
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