Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ: Η νέα τηλεοπτική του θέση

Ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στην ομάδα της ΕΡΤ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων

Με μια ματιά Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει νέα θέση στην ΕΡΤ μετά τον ΑΝΤ1.

Θα παρουσιάζει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews καθημερινά στις 18:00.

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας μαζί του.

Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί την επιστροφή του στην καθημερινή ενημέρωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα σελίδα στην τηλεοπτική του πορεία ανοίγει ο Παναγιώτης Στάθης, καθώς μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ο έμπειρος δημοσιογράφος αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο στο ενημερωτικό πρόγραμμα του καναλιού, συνεχίζοντας την παρουσία του στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης. Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας έγινε από την κρατική τηλεόραση, η οποία γνωστοποίησε τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα βρίσκεται πλέον στο τιμόνι του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, σε μια θέση που σηματοδοτεί την επιστροφή του στην καθημερινή ενημέρωση. Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται λίγους μήνες μετά το τέλος της παρουσίας του στον ΑΝΤ1 και δημιουργεί ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του διαδρομή.

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Η ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα την ένταξη του δημοσιογράφου στο δυναμικό της, παρουσιάζοντας τον ρόλο που θα αναλάβει στο ενημερωτικό της πρόγραμμα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του καναλιού αναφέρει:

«Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».

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