Τι ετοιμάζει η Tate McRae; Τα clues που άναψαν «φωτιές» για νέο album

Η Tate McRae άλλαξε την αισθητική των social media της και οι fans πιστεύουν ότι έρχεται νέα μουσική και νέο album

Με μια ματιά Η Tate McRae αλλάζει την αισθητική της στα social media, πυροδοτώντας φήμες για νέο κεφάλαιο.

Αφίσες στο Σικάγο και η λεζάντα «Montreal, Chicago. See u soon» ενισχύουν τις εικασίες.

Οι αριθμοί «10 1» και ένα βίντεο στο TikTok ερμηνεύονται ως πιθανό hint για ανακοίνωση.

Οι εμφανίσεις της στα Osheaga και Lollapalooza θεωρούνται πιθανές για την παρουσίαση νέου υλικού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tate McRae φαίνεται πως ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα και οι fans της δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Λίγες ημέρες πριν ανέβει στις σκηνές των Osheaga και Lollapalooza, η pop star έκανε μια σειρά από κινήσεις στα social media που γέννησαν έντονες θεωρίες για ένα νέο μουσικό κεφάλαιο. Oι αλλαγές στην αισθητική των αναρτήσεών της και οι νέες φωτογραφίες της έχουν ήδη βάλει τους θαυμαστές της σε διαδικασία… αποκωδικοποίησης. Και όπως φαίνεται, όλοι περιμένουν μια μεγάλη ανακοίνωση.

Η Tate McRae αντικατέστησε το γνώριμο visual ύφος της εποχής του «So close to what» με μια πιο minimal αισθητική, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που συνοδεύονταν από τη λιτή λεζάντα «Montreal, Chicago. See u soon». Την ίδια στιγμή, αφίσες με νέο artwork εμφανίστηκαν στο Σικάγο, προωθώντας τις εμφανίσεις της στα δύο μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Αυτό όμως που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν οι αριθμοί «10 1», τους οποίους πολλοί fans ερμήνευσαν ως πιθανό hint για ανακοίνωση ή κυκλοφορία στις 1 Οκτωβρίου.

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Τη συζήτηση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο ένα νέο βίντεο που ανέβασε η τραγουδίστρια στο TikTok. Στο clip, η Tate McRae αστειεύεται λέγοντας «Hi I’m Tate McRae and you’re watching Disney Channel», ενώ στα σχόλια οι fans άρχισαν να γράφουν ότι το TM4 ίσως βρίσκεται προ των πυλών. Μέχρι στιγμής η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις θεωρίες, ωστόσο η ατμόσφαιρα γύρω από το όνομά της θυμίζει έντονα την περίοδο πριν από μια μεγάλη μουσική ανακοίνωση.

Το Lollapalooza ίσως κρύβει την έκπληξη

Οι εμφανίσεις της Tate McRae στα Osheaga και Lollapalooza αποκτούν πλέον ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πέρσι, στο Lollapalooza, είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το τότε ακυκλοφόρητο «It’s ok I’m ok», κάτι που κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι ίσως επαναλάβει την ίδια κίνηση και φέτος με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Η χρονική συγκυρία δεν περνά απαρατήρητη, ειδικά μετά την επιτυχία του «So close to what», το οποίο έγινε το πρώτο Νο.1 album της καριέρας της στο Billboard 200. Παράλληλα, το «Sports Car» εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του project, ενώ η τραγουδίστρια τιμήθηκε με το Hitmaker Award στα Billboard Women in Music 2026.

Είτε οι θεωρίες αποδειχθούν σωστές είτε όχι, ένα είναι βέβαιο: η Tate McRae έχει καταφέρει ξανά να κρατήσει τους fans της σε αγωνία και όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στις επόμενες εμφανίσεις της.

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