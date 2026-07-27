Το «Ψέματα Μη Πω» του STAN Αντιπαριώτη αποκτά το επίσημο club remix δια χειρός djDeleasis

Ο STAN Αντιπαριώτης δίνει νέα πνοή στην επιτυχία του «Ψέματα Μη Πω», παραδίδοντάς την στα χέρια του djDeleasis για ένα εκρηκτικό καλοκαιρινό remix

Με μια ματιά Το τραγούδι «Ψέματα Μη Πω» του STAN Αντιπαριώτη αποκτά επίσημο club remix από τον djDeleasis.

Το single έχει ξεπεράσει τα 100.000 streams στο Spotify και 190.000 προβολές στο YouTube.

Το τραγούδι έχει μεγάλη απήχηση στα social media, με πολλούς χρήστες να το χρησιμοποιούν στα βίντεό τους.

Το remix στοχεύει να μετατρέψει το τραγούδι σε club anthem για τα καλοκαιρινά clubs. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε από το κοινό, το νέο single του STAN Αντιπαριώτη «Ψέματα Μη Πω» αποκτά μία νέα, εκρηκτική διάσταση μέσα από το επίσημο remix δια χειρός djDeleasis.

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το τραγούδι ξεχώρισε, ξεπερνώντας μέχρι σήμερα τα 100.000 streams στο Spotify, ενώ το επίσημο video clip μετρά ήδη περισσότερες από 190.000 προβολές στο YouTube.

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Την ίδια στιγμή, το «Ψέματα Μη Πω» έχει δημιουργήσει έντονη δυναμική στα social media, με χιλιάδες χρήστες να το επιλέγουν για τα βίντεό τους, επιβεβαιώνοντας την απήχησή του στο κοινό.

Τώρα, το club mix του «Ψέματα μη πω» από τον djDeleasis έρχεται να απογειώσει ακόμη περισσότερο την επιτυχία του τραγουδιού. Με τον χαρακτηριστικό ήχο του STAN Αντιπαριώτη και τη δυναμική, σύγχρονη προσέγγιση του djDeleasis, το remix μετατρέπει το αγαπημένο single σε ένα δυνατό club anthem, έτοιμο να βρεθεί στις playlists των DJs και να ακουστεί δυνατά στα καλοκαιρινά clubs της Ελλάδας και όχι μόνο.

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