Ο Lil Wayne αποκτά το δικό του «αστέρι» στο Walk of Fame

Μια τεράστια στιγμή έρχεται στην καριέρα του Lil Wayne, καθώς ο διάσημος ράπερ πρόκειται να αποκτήσει το δικό του αστέρι στo Hollywood Walk of Fame το 2027. Ο καλλιτέχνης θα τιμηθεί για τη σημαντική του πορεία στη μουσική και τη μεγάλη επιρροή που έχει ασκήσει στην hip hop σκηνή όλα αυτά τα χρόνια. Η είδηση έγινε γνωστή και ο ίδιος δεν έκρυψε την έκπληξή του, αφού δυσκολεύτηκε να πιστέψει πως αυτή η διάκριση γίνεται πραγματικότητα.

Ο Lil Wayne βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν για τις τιμητικές διακρίσεις της Λεωφόρου της Δόξας την επόμενη χρονιά. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται συνολικά έντεκα ακόμη ηθοποιοί και τραγουδιστές, ανάμεσά τους οι Pedro Pascal, Kiki Palmer, Karol G, Elle Fanning, Dakota Fanning, Idris Elba, Lisa Kudrow, Kate Hudson, Delroy Lindo, Adam Scott και Sam Rockwell.

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Μόλις ο Lil Wayne πληροφορήθηκε πως θα αποκτήσει το δικό του αστέρι, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους followers του μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Ο ράπερ αποκάλυψε πως αρχικά νόμιζε ότι ίσως πρόκειται για πλάκα από τον αδερφό του, όμως στη συνέχεια κατάλαβε πως η είδηση ήταν πραγματική.

Ok so my brother is Fabian right, and he play too fkn much like brothers do….this man just told me that it’s been confirmed that im getting my own star on the Hollywood walk of fame!!!! Wtf boy!! This man play too much bruh! U serious boy??!?!?!!? — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) July 23, 2026

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Οκ, ο αδερφός μου είναι ο Φαμπιάν – έτσι και τρολάρει όπως κάνουν τα αδέρφια… Μόλις μου είπε ότι επιβεβαίωσε πως θα αποκτήσω το δικό μου αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.»

The Hollywood Walk of Fame Class of 2027 includes: • Pedro Pascal

• Keke Palmer

• Karol G

• Elle Fanning & Dakota Fanning

• Idris Elba

• Lisa Kudrow

• Lil Wayne

• Kate Hudson

• Lisa Kudrow

• Delroy Lindo

• Adam Scott

• Sam Rockwell pic.twitter.com/M3m9AITRCu — Variety (@Variety) July 23, 2026

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες για τον Lil Wayne, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της hip hop. Με αμέτρητες επιτυχίες, βραβεία και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της μουσικής, ο ράπερ συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά του στη βιομηχανία.

Το 2027 αναμένεται να είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τον Lil Wayne, αφού το όνομά του θα βρίσκεται πλέον ανάμεσα σε θρύλους της ψυχαγωγίας στη Hollywood Walk of Fame. Μια στιγμή που αποδεικνύει πως η επιρροή του ξεπερνά τα όρια της μουσικής και περνά στην ιστορία του entertainment.

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