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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.07.2026

Η συναυλία του Lil Wayne τελείωσε χωρίς τον ίδιο και το internet «βράζει»

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Ο Lil Wayne δεν εμφανίστηκε στη συναυλία του, ζήτησε συγγνώμη από τους fans και ανακοίνωσε νέα ημερομηνία για το live στις 28 Ιουλίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Lil Wayne δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συναυλία του στο Maine, απογοητεύοντας τους θαυμαστές του.
  • Ο καλλιτέχνης ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram Story και ανακοίνωσε νέα ημερομηνία για τη συναυλία.
  • Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν για τη νέα ημερομηνία, 28 Ιουλίου.
  • Η απουσία του Lil Wayne προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μεγάλη απογοήτευση περίμενε τους θαυμαστές του Lil Wayne στο Bangor του Maine, καθώς ο διάσημος rapper δεν εμφανίστηκε ποτέ στη σκηνή της προγραμματισμένης συναυλίας του, αφήνοντας το κοινό να περιμένει μέχρι αργά το βράδυ.

Ο Lil Wayne στη σκηνή χωρίς μπλούζα, γεμάτος τατουάζ και με μακριά dreadlocks.
Ο Lil Wayne σε μια εκφραστική στιγμή κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν η πρώτη στάση της επέκτασης της περιοδείας «20 Years of Carter Classics», η οποία ακολούθησε την επιτυχημένη πορεία της το 2025. Μία ημέρα μετά το περιστατικό, ο Lil Wayne έσπασε τη σιωπή του μέσα από ένα Instagram Story, ζητώντας συγγνώμη από τους fans και ανακοινώνοντας ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία.

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Συγκεκριμένα έγραψε: «My Maine fans I’m so sorry… The show is being rescheduled to July 28. Please hold on to your tickets, they will be honored for the rescheduled date. I ain’t shit without you I can’t wait to come back and give you the show you deserve».

Lil Wayne Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο rapper ενημέρωσε επίσης πως όσοι έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο θα λάβουν επιπλέον πληροφορίες μέσω email, ενώ τα υπάρχοντα εισιτήρια θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, στις 28 Ιουλίου.

Ο Lil Wayne στη σκηνή χωρίς μπλούζα
Ο Lil Wayne σε μια δυναμική εμφάνιση στη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, το βράδυ της Τρίτης ο 2 Chainz ολοκλήρωσε κανονικά το opening act στο Maine Savings Amphitheater, όμως στη συνέχεια το κοινό περίμενε για αρκετή ώρα την εμφάνιση του Lil Wayne.

Λίγο μετά τις 11:00 μ.μ., οι διοργανωτές ενημέρωσαν τους θεατές ότι ο καλλιτέχνης δεν θα εμφανιστεί και ότι η συναυλία ολοκληρώνεται, χωρίς να δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση για την απουσία του.

Ο Lil Wayne χαμογελάει φορώντας γυαλιά ηλίου και δείχνοντας τα τατουάζ του.
Ο Lil Wayne σε μια χαρακτηριστική του εμφάνιση.

Ανάμεσα στους απογοητευμένους fans ήταν και η Rita Sack, η οποία ταξίδεψε περισσότερες από έξι ώρες από τη Nova Scotia για να παρακολουθήσει τη συναυλία. Όπως δήλωσε: «Well, I came here for Lil Wayne and 2 Chainz, and it was the most terrible experience. We drove over six hours to be here».

Ο Lil Wayne χωρίς μπλούζα με γυαλιά ηλίου και τατουάζ.
Ο Lil Wayne ποζάρει επιδεικνύοντας τα τατουάζ του σε ένα ατμοσφαιρικό πλάνο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την απουσία του Lil Wayne, αλλά και να περιμένουν περισσότερες διευκρινίσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

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Lil Wayne μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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