Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 02.07.2026

Πέθανε ο Victor Willis των «Village People» μία ημέρα πριν κλείσει τα 75 – Η ανακοίνωση που συγκλόνισε τους fans

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Victor Willis, η εμβληματική φωνή των Village People, πέθανε στα 74 έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Πέθανε ο Victor Willis, frontman των Village People, σε ηλικία 74 ετών, μία ημέρα πριν τα 75α γενέθλιά του.
  • Υπήρξε η βασική φωνή και συνδημιουργός επιτυχιών όπως «YMCA», «Go West» και «In the Navy».
  • Το συγκρότημα είχε αντιδράσει στη χρήση της μουσικής τους σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Donald Trump.
  • Ο Willis απέρριπτε τον χαρακτηρισμό του «YMCA» ως gay ύμνου, υποστηρίζοντας ότι η ερμηνεία βασίζεται στους στίχους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο της μουσικής η είδηση του θανάτου του Victor Willis, του εμβληματικού frontman των «Village People». Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από σύντομη αλλά ιδιαίτερα επιθετική ασθένεια, μόλις μία ημέρα πριν από τα 75α γενέθλιά του. Την είδηση επιβεβαίωσε το ίδιο το συγκρότημα μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, γράφοντας: «We are profoundly sad to announce the death of VICTOR WILLIS, lead singer of Village People. Victor passed on Monday June 30, 2026 of a short but aggressive illness. Privacy is requested.»

https://www.instagram.com/igndotcom/
https://www.instagram.com/igndotcom/

Ο Victor Willis ήταν το χαρακτηριστικό πρόσωπο των «Village People», εμφανιζόμενος επί σκηνής με στολή αστυνομικού ή αξιωματικού του ναυτικού. Παράλληλα, υπήρξε η βασική φωνή και συνδημιουργός μερικών από τις μεγαλύτερες disco επιτυχίες όλων των εποχών, όπως τα «YMCA», «Go West» και «In the Navy». Το «YMCA», που κυκλοφόρησε το 1978, απέκτησε νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια, καθώς χρησιμοποιήθηκε συχνά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Donald Trump.

Ιστορική στιγμή για το Ηρώδειο: Ο John Legend «έκλεισε» μια ολόκληρη εποχή

Ωστόσο, η σχέση του συγκροτήματος με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ δεν ήταν πάντα αρμονική. Το 2023 ο Willis και οι «Village People» είχαν αντιδράσει στη χρήση της μουσικής τους, αποστέλλοντας εξώδικο όταν το «Macho Man» ακούστηκε σε εκδήλωση στο Mar-a-Lago.

Στις αμερικανικές εκλογές του 2024, ο Willis και το συγκρότημα είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στην Kamala Harris. Παρ’ όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκαν στις εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του Donald Trump το 2025 στην Ουάσινγκτον.

https://www.facebook.com/RealVillagePeople
https://www.facebook.com/RealVillagePeople

Τότε ο Victor Willis είχε εξηγήσει την απόφασή τους με τη δήλωση: «Our song “YMCA” is a global anthem that hopefully helps bring the country together after a tumultuous and divided campaign where our preferred candidate lost. Therefore, we believe it’s now time to bring the country together with music which is why Village People will be performing at various events as part of the 2025 inauguration of Donald J. Trump».

Παρότι το όνομα των «Village People» παραπέμπει στο Greenwich Village του Μανχάταν, περιοχή που έχει συνδεθεί διαχρονικά με την LGBTQ+ κοινότητα, ο Willis απέρριπτε επανειλημμένα τον χαρακτηρισμό του «YMCA» ως gay ύμνου.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Get their minds out of the gutter» . Υποστήριζε επίσης ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία: «…is based solely on the song’s lyrics alluding to [illicit] activity for which it does not».

Ο Victor Edward Willis γεννήθηκε στο Ντάλας του Τέξας και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο. Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν στην βαπτιστική εκκλησία όπου ιερέας ήταν ο πατέρας του, τραγουδώντας gospel. Αργότερα ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική, μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη, όπου γνώρισε επιτυχία στο Broadway με συμμετοχές σε παραγωγές όπως το «The Wiz».

https://www.facebook.com/RealVillagePeople
https://www.facebook.com/RealVillagePeople

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 συνεργάστηκε με τον Γάλλο παραγωγό Jacques Morali και μαζί δημιούργησαν τους Village People, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της disco.

https://www.facebook.com/RealVillagePeople
https://www.facebook.com/RealVillagePeople

Ο Willis αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 και ακολούθησε πολυετής δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα και τις συνθετικές πιστώσεις των τραγουδιών. Το 2017 επέστρεψε στους «Village People» και από τότε ήταν το μοναδικό αυθεντικό μέλος που παρέμενε στο συγκρότημα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Victor Willis Village People ΘΑΝΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Madonna: Το άλμπουμ «Confessions II» έρχεται νωρίτερα σε ένα live event

Madonna: Το άλμπουμ «Confessions II» έρχεται νωρίτερα σε ένα live event

02.07.2026
Επόμενο
Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard

Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard

02.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard

02.07.2026
Madonna: Το άλμπουμ «Confessions II» έρχεται νωρίτερα σε ένα live event
Μουσικά Νέα

Madonna: Το άλμπουμ «Confessions II» έρχεται νωρίτερα σε ένα live event

02.07.2026
Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο

02.07.2026
NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό

02.07.2026
Η «κόντρα» του Kirk Hammett των Metallica με τους fans της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Η «κόντρα» του Kirk Hammett των Metallica με τους fans της Taylor Swift

02.07.2026
Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το εντυπωσιακό φινάλε με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη που μας άφησε άφωνους
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το εντυπωσιακό φινάλε με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη που μας άφησε άφωνους

02.07.2026
Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»

02.07.2026
Marina Satti: Η μυσταγωγική επιστροφή του «Koupes» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Marina Satti: Η μυσταγωγική επιστροφή του «Koupes» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα