Πέθανε ο Victor Willis των «Village People» μία ημέρα πριν κλείσει τα 75 – Η ανακοίνωση που συγκλόνισε τους fans

Ο Victor Willis, η εμβληματική φωνή των Village People, πέθανε στα 74 έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια

Με μια ματιά Πέθανε ο Victor Willis, frontman των Village People, σε ηλικία 74 ετών, μία ημέρα πριν τα 75α γενέθλιά του.

Υπήρξε η βασική φωνή και συνδημιουργός επιτυχιών όπως «YMCA», «Go West» και «In the Navy».

Το συγκρότημα είχε αντιδράσει στη χρήση της μουσικής τους σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Donald Trump.

Ο Willis απέρριπτε τον χαρακτηρισμό του «YMCA» ως gay ύμνου, υποστηρίζοντας ότι η ερμηνεία βασίζεται στους στίχους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο της μουσικής η είδηση του θανάτου του Victor Willis, του εμβληματικού frontman των «Village People». Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από σύντομη αλλά ιδιαίτερα επιθετική ασθένεια, μόλις μία ημέρα πριν από τα 75α γενέθλιά του. Την είδηση επιβεβαίωσε το ίδιο το συγκρότημα μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, γράφοντας: «We are profoundly sad to announce the death of VICTOR WILLIS, lead singer of Village People. Victor passed on Monday June 30, 2026 of a short but aggressive illness. Privacy is requested.»

Ο Victor Willis ήταν το χαρακτηριστικό πρόσωπο των «Village People», εμφανιζόμενος επί σκηνής με στολή αστυνομικού ή αξιωματικού του ναυτικού. Παράλληλα, υπήρξε η βασική φωνή και συνδημιουργός μερικών από τις μεγαλύτερες disco επιτυχίες όλων των εποχών, όπως τα «YMCA», «Go West» και «In the Navy». Το «YMCA», που κυκλοφόρησε το 1978, απέκτησε νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια, καθώς χρησιμοποιήθηκε συχνά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Donald Trump.

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Ωστόσο, η σχέση του συγκροτήματος με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ δεν ήταν πάντα αρμονική. Το 2023 ο Willis και οι «Village People» είχαν αντιδράσει στη χρήση της μουσικής τους, αποστέλλοντας εξώδικο όταν το «Macho Man» ακούστηκε σε εκδήλωση στο Mar-a-Lago.

Στις αμερικανικές εκλογές του 2024, ο Willis και το συγκρότημα είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στην Kamala Harris. Παρ’ όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκαν στις εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του Donald Trump το 2025 στην Ουάσινγκτον.

Τότε ο Victor Willis είχε εξηγήσει την απόφασή τους με τη δήλωση: «Our song “YMCA” is a global anthem that hopefully helps bring the country together after a tumultuous and divided campaign where our preferred candidate lost. Therefore, we believe it’s now time to bring the country together with music which is why Village People will be performing at various events as part of the 2025 inauguration of Donald J. Trump».

Παρότι το όνομα των «Village People» παραπέμπει στο Greenwich Village του Μανχάταν, περιοχή που έχει συνδεθεί διαχρονικά με την LGBTQ+ κοινότητα, ο Willis απέρριπτε επανειλημμένα τον χαρακτηρισμό του «YMCA» ως gay ύμνου.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Get their minds out of the gutter» . Υποστήριζε επίσης ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία: «…is based solely on the song’s lyrics alluding to [illicit] activity for which it does not».

Ο Victor Edward Willis γεννήθηκε στο Ντάλας του Τέξας και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο. Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν στην βαπτιστική εκκλησία όπου ιερέας ήταν ο πατέρας του, τραγουδώντας gospel. Αργότερα ακολούθησε καριέρα στην υποκριτική, μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη, όπου γνώρισε επιτυχία στο Broadway με συμμετοχές σε παραγωγές όπως το «The Wiz».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 συνεργάστηκε με τον Γάλλο παραγωγό Jacques Morali και μαζί δημιούργησαν τους Village People, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της disco.

Ο Willis αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 και ακολούθησε πολυετής δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα και τις συνθετικές πιστώσεις των τραγουδιών. Το 2017 επέστρεψε στους «Village People» και από τότε ήταν το μοναδικό αυθεντικό μέλος που παρέμενε στο συγκρότημα.