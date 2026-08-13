Eurovision 2027: Τι προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί από την EBU

Η EBU ανακοινώνει τους νέους κανονισμούς της Eurovision 2027, με αλλαγές στη διοργάνωση, την ασφάλεια, τα φωνητικά και την ηλικία των καλλιτεχνών

Μετά την ετήσια αναθεώρηση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision από την EBU, το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού, η Ομάδα Αναφοράς (Reference Group), ενέκρινε μια σειρά τροποποιήσεων και διευκρινίσεων στους κανονισμούς για τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς στη Βουλγαρία.

Οι ενημερώσεις έγιναν μετά από τα σχόλια των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, έπειτα από τη Eurovision της Βιέννης το 2026, και έχουν ως στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σε όλους όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που εργάζονται για την παραγωγή.

Παράλληλα, ενισχύουν την προστασία των νεότερων καλλιτεχνών και διασφαλίζουν ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision μπορεί πάντοτε να πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

Διοργάνωση

Οι κανονισμοί του διαγωνισμού προβλέπουν πλέον ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της νικήτριας χώρας θα θεωρείται αυτομάτως μη επιλέξιμος για τη διοργάνωση του διαγωνισμού, εάν μια ένοπλη σύγκρουση, μια ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση επηρεάζει ουσιαστικά την ασφάλεια, την προστασία ή τη σταθερότητα της χώρας ή της άμεσης περιοχής της.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, η EBU μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης ασφαλείας στην περιοχή της νικήτριας χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η EBU θα διαβουλευτεί με την Ομάδα Αναφοράς, προκειμένου να καθοριστεί εάν ο νικητής-μέλος είναι σε θέση να φιλοξενήσει με ασφάλεια τον διαγωνισμό.

Εάν κριθεί ότι το νικητήριο μέλος δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό, η EBU θα αναζητήσει έναν εναλλακτικό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα Υποδοχής (Host Broadcaster). Ο Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας Υποδοχής που θα οριστεί θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που συνδέονται με τη διοργάνωση του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για την οργάνωση, την παραγωγή και τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Ο Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας Υποδοχής θα διοργανώσει τον διαγωνισμό αυτοτελώς και δεν θα απαιτείται να πραγματοποιήσει τη διοργάνωση εκ μέρους κάποιου άλλου μέλους.

Διευκρίνιση των κανόνων για τον ήχο

Οι κανόνες σχετικά με τον ήχο έχουν διευκρινιστεί, ώστε οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, οι παραγωγοί και οι δημιουργοί τραγουδιών να έχουν μια πιο σαφή και κοινή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται.

Η βασική αρχή παραμένει αμετάβλητη: ο/οι βασικός/οί τραγουδιστής/ές (Lead Singer(s)) πρέπει να ερμηνεύει/ουν ζωντανά την κύρια μελωδία.

Μπορούν να χρησιμοποιούνται backing tracks και προηχογραφημένα στοιχεία, σύμφωνα με τους κανονισμούς, όμως η κύρια φωνή πρέπει να είναι το μοναδικό στοιχείο που εκτελεί την κύρια μελωδία και τα προηχογραφημένα στοιχεία δεν μπορούν να αντικαθιστούν ούτε να υποστηρίζουν υπερβολικά τη ζωντανή φωνητική ερμηνεία.

Η διευκρίνιση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της ακεραιότητας κάθε εμφάνισης και στη διασφάλιση ότι το κοινό ακούει πάντοτε ζωντανά τα βασικά φωνητικά σε κάθε τραγούδι που παρουσιάζεται.

Ηλικία των καλλιτεχνών

Από το 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, αντί για 16, κατά την ημέρα της πρώτης τους πρόβας.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας και τη διαφύλαξη των νεότερων καλλιτεχνών από τις πιέσεις που συνδέονται με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε:

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision εξελίσσεται συνεχώς και η ετήσια αναθεώρηση των κανονισμών αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας να διασφαλίσουμε ότι ο διαγωνισμός παραμένει δίκαιος, διαφανής και συνεπής για όλους όσοι συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούν και συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στη διοργάνωση. Με γνώμονα, όπως πάντα, τα σχόλια των μελών μας, διευκρινίσαμε και ενισχύσαμε αρκετούς τομείς για το 2027. Αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο να προσφέρουν σε όλους τους εμπλεκόμενους μεγαλύτερη σαφήνεια, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διασφαλίσουν ότι ο διαγωνισμός θα συνεχίσει να προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την ακεραιότητα που κάνουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τόσο ξεχωριστό».