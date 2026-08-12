Life 12.08.2026

Δεν είναι ιδέα σου: Να γιατί τα κουνούπια σε προτιμούν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δεν είναι ιδέα σου. Υπάρχουν λόγοι που ορισμένοι γίνονται πιο συχνά... στόχος των κουνουπιών
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Τα κουνούπια προσελκύονται από το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε.
  • Η θερμοκρασία του σώματος και ο ιδρώτας επηρεάζουν την ελκυστικότητα για τα κουνούπια.
  • Η μυρωδιά του δέρματος, λόγω του μικροβιώματος, παίζει ρόλο στην προτίμηση των κουνουπιών.
  • Τα σκούρα ρούχα και η σωματική άσκηση αυξάνουν τις πιθανότητες να σας τσιμπήσουν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα καλοκαιρινά βράδια έχουν έναν κοινό «εχθρό»: τα κουνούπια. Κι ενώ κάποιοι μπορούν να καθίσουν με τις ώρες σε μια βεράντα χωρίς να τους ενοχλήσει ούτε ένα, άλλοι καταλήγουν μέσα σε λίγα λεπτά με πολλαπλά τσιμπήματα. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, δεν φταίει η φαντασία σου. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι τα κουνούπια δεν επιλέγουν τυχαία τα θύματά τους. Αντίθετα, επηρεάζονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, όπως οι οσμές που εκπέμπει, η θερμοκρασία του δέρματος και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέει.

Το διοξείδιο του άνθρακα τα οδηγεί

gynaika_kalokairi_veranda

Τα κουνούπια εντοπίζουν τους ανθρώπους κυρίως μέσω του διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέουμε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα που εκπέμπει κάποιος -για παράδειγμα λόγω σωματικής διάπλασης ή άσκησης- τόσο πιο εύκολο είναι να τον εντοπίσουν.

Διάβασε επίσης: Ελληνικός καφές vs κουνούπια! Το μαμαδίστικο κόλπο που θα διώξει τα κουνούπια ASAP

Η θερμοκρασία του σώματος παίζει ρόλο

Οι άνθρωποι που έχουν υψηλότερη θερμοκρασία σώματος ή ιδρώνουν περισσότερο συχνά προσελκύουν περισσότερα κουνούπια. Ο ιδρώτας περιέχει ουσίες που λειτουργούν σαν «σήμα» για τα έντομα.

Η μυρωδιά του δέρματος κάνει τη διαφορά

Πηγή: Pexels

Κάθε άνθρωπος έχει ένα μοναδικό μικροβίωμα στο δέρμα του. Τα βακτήρια που ζουν φυσιολογικά στην επιδερμίδα παράγουν διαφορετικές οσμές, οι οποίες φαίνεται ότι μπορούν να κάνουν κάποιον περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικό στα κουνούπια.

Το σκούρο χρώμα στα ρούχα

Τα κουνούπια βασίζονται και στην όρασή τους, ειδικά όταν βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο. Τα σκούρα ρούχα απορροφούν περισσότερη θερμότητα και είναι πιο εύκολο να τα εντοπίσουν σε σχέση με τα ανοιχτόχρωμα.

Η σωματική άσκηση αυξάνει τις πιθανότητες

Μετά τη γυμναστική ή μια έντονη δραστηριότητα, το σώμα παράγει περισσότερη θερμότητα και ιδρώτα, ενώ αυξάνεται και η αναπνοή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να προσελκύσουν περισσότερα κουνούπια.

gynaika_kipo_kalokairi_polithrona

Πώς μπορείς να μειώσεις τα τσιμπήματα

  • Προτίμησε ανοιχτόχρωμα ρούχα.
  • Χρησιμοποίησε εντομοαπωθητικό, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.
  • Απόφυγε τα λιμνάζοντα νερά κοντά στο σπίτι.
  • Χρησιμοποίησε σίτες ή ανεμιστήρα, καθώς τα κουνούπια δυσκολεύονται να πετάξουν σε ισχυρό ρεύμα αέρα.

Διάβασε επίσης: Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

καλοκαίρι κουνουπια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θα φύγεις για μέρες; Τα tips που θα τα κρατήσουν τα φυτά σου φρέσκα όσο λείπεις

Θα φύγεις για μέρες; Τα tips που θα τα κρατήσουν τα φυτά σου φρέσκα όσο λείπεις

12.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θα φύγεις για μέρες; Τα tips που θα τα κρατήσουν τα φυτά σου φρέσκα όσο λείπεις
Life

Θα φύγεις για μέρες; Τα tips που θα τα κρατήσουν τα φυτά σου φρέσκα όσο λείπεις

12.08.2026
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κάνει surf και σου δίνει την καλύτερη ιδέα για καλοκαιρινή γυμναστική
Fitness

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κάνει surf και σου δίνει την καλύτερη ιδέα για καλοκαιρινή γυμναστική

12.08.2026
Τα σοκολατένια cookies που όλοι ζητούν δεύτερη φορά – Ανάρπαστα από την πρώτη μπουκιά
Food

Τα σοκολατένια cookies που όλοι ζητούν δεύτερη φορά – Ανάρπαστα από την πρώτη μπουκιά

12.08.2026
Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις αμέσως στη θάλασσα μετά το φαγητό; Η αλήθεια
Life

Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις αμέσως στη θάλασσα μετά το φαγητό; Η αλήθεια

12.08.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου έχει το πιο απλό πρωινό «detox» και χρειάζεται μόλις δύο υλικά για να το φτιάξεις
Life

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει το πιο απλό πρωινό «detox» και χρειάζεται μόλις δύο υλικά για να το φτιάξεις

12.08.2026
Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι
Food

Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι

12.08.2026
Η Selena Gomez «σπάει» τα ταμπού της μόδας και φοράει το πιο δύσκολο μαγιό του καλοκαιριού
Fashion

Η Selena Gomez «σπάει» τα ταμπού της μόδας και φοράει το πιο δύσκολο μαγιό του καλοκαιριού

12.08.2026
Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ
Life

Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ

12.08.2026
Έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια; Το matcha manicure είναι η νέα εμμονή των it girls
Beauty

Έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια; Το matcha manicure είναι η νέα εμμονή των it girls

12.08.2026
Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι

Έχεις φράουλες; Αυτό είναι το πιο δροσερό drink που θα φτιάξεις φέτος το καλοκαίρι

Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ

Summer crush alert: 4 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είναι απλά ένα φλερτ

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει το πιο απλό πρωινό «detox» και χρειάζεται μόλις δύο υλικά για να το φτιάξεις

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει το πιο απλό πρωινό «detox» και χρειάζεται μόλις δύο υλικά για να το φτιάξεις

Τι σχέση μπορεί να έχει το μαλακτικό ρούχων με τα άλατα στο μπάνιο; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Τι σχέση μπορεί να έχει το μαλακτικό ρούχων με τα άλατα στο μπάνιο; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις αμέσως στη θάλασσα μετά το φαγητό; Η αλήθεια

Γιατί δεν πρέπει να μπαίνεις αμέσως στη θάλασσα μετά το φαγητό; Η αλήθεια

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση