Beauty 12.08.2026

Έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια; Το matcha manicure είναι η νέα εμμονή των it girls

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Ξέχνα τα κλασικά nude και ανακάλυψε πώς η πιο cool πράσινη απόχρωση της σεζόν γίνεται το αγαπημένο σου καλοκαιρινό μανικιούρ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το matcha manicure είναι η νέα τάση στα νύχια, εμπνευσμένη από το πράσινο ρόφημα.
  • Η απόχρωση είναι γήινη, απαλή, chic και ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας.
  • Μπορεί να υιοθετηθεί σε διάφορες αποχρώσεις και φινιρίσματα, από γυαλιστερό έως chrome.
  • Συνδυάζεται με διάφορα σχέδια, όπως γαλλικό, swirls, ή απλή μονοχρωμία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα για λίγο τα κλασικά ροζ και τα nude των προηγούμενων ετών, καθώς μια νέα απόχρωση κατακτά επίσημα τα social media και τα κορυφαία trends της ομορφιάς. Εμπνευσμένο από το αγαπημένο πράσινο ρόφημα που έχει κατακλύσει τα TikTok feeds και τα Pinterest boards μας, το trend των matcha nails είναι επίσημα εδώ και υπόσχεται να απογειώσει το καλοκαιρινό σου στιλ.

nixia_prasina_matcha
https://www.instagram.com/karinebeauty.salon/

Μετά από μια ολόκληρη εποχή αφιερωμένη στα μανικιούρ εμπνευσμένα από φαγητά, όπως τα glazed donut nails, τα strawberry milk nails και τα popsicle nails, ο κύκλος των τάσεων προσγειώνεται σε κάτι πιο γήινο, απαλό και ταυτόχρονα απίστευτα chic. Το πράσινο matcha καταφέρνει να δείχνει ταυτόχρονα δροσερό, χαλαρωτικό και cool, προσφέροντας χρώμα χωρίς να είναι υπερβολικό, γεγονός που εξηγεί γιατί εκτοπίζει τα κλασικά neutrals αυτή τη σεζόν.

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Πώς να υιοθετήσεις το trend των matcha nails

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της τάσης είναι η ευελιξία της, καθώς αποδεικνύεται εκπληκτικά φορέσιμη και ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας. Οι muted πράσινες αποχρώσεις συνδυάζονται φανταστικά με χρυσά κοσμήματα και καλοκαιρινά λινά ρούχα, χαρίζοντας αυτή την clean, low-key αίσθηση πολυτέλειας που όλες αναζητούμε.

nixia_matcha
https://www.instagram.com/scratchmagazine/

Για να πετύχεις το look, ξεκινάς επιλέγοντας την ακριβή απόχρωση του πράσινου που σου ταιριάζει. Ένα πιο βαθύ, γήινο πράσινο μιμείται την παραδοσιακή σκόνη matcha, ενώ τα απαλά sage ή παστελ πράσινα χαρίζουν ένα πιο κρεμώδες εφέ τύπου matcha latte. Στη συνέχεια, αποφασίζεις για το φινίρισμα, καθώς ένα γυαλιστερό top coat διατηρεί το μανικιούρ φρέσκο και καθαρό, ενώ τα chrome ή velvet φινιρίσματα το κάνουν να δείχνει πιο αναβαθμισμένο και trend-forward.

strawberry_matcha_nixia
https://www.instagram.com/thesalonringwood/

Όσον αφορά το ίδιο το σχέδιο, μπορείς να κινηθείς είτε σε κάτι απόλυτα απλό είτε σε πιο παιχνιδιάρικες επιλογές. Μια full solid-color μονοχρωμία είναι ιδανική για minimal αισθητική, αλλά μπορείς εξίσου εύκολα να ενσωματώσεις την απόχρωση σε γαλλικό μανικιούρ, αφηρημένα swirls, micro nail art ή accent nails. Το matcha πράσινο ταιριάζει επίσης εξαιρετικά με milky neutrals, απαλά ροζ, σοκολατί τόνους και butter yellow αποχρώσεις αν θέλεις ένα πιο πολυδιάστατο αποτέλεσμα.

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