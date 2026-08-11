Fashion 11.08.2026

Πώς να φοράς τη slip skirt όλη μέρα χωρίς να δείχνεις βαρετή

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Από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ στα κοκτέιλ η slip skirt είναι το μοναδικό κομμάτι που χρειάζεσαι για να δείχνεις αβίαστα κομψή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η slip skirt είναι ένα ευέλικτο κομμάτι που συνδυάζεται με διάφορα στυλ.
  • Συνδυάστε τη slip skirt με halterneck tops για Y2K vibes.
  • Τα ballet flats προσφέρουν έναν φυσικό και θηλυκό συνδυασμό με τη slip skirt.
  • Ένα απλό t-shirt αναβαθμίζει τη slip skirt για καθημερινές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που έχει καταφέρει να μεταπηδήσει από τα εσώρουχα των αρχών του 20ού αιώνα στα πιο stylish street style looks του σήμερα, αυτό δεν είναι άλλο από τη slip skirt. Αν και το slip dress της δεκαετίας του ’90 καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, η «μικρή αδερφή» του, η σατέν φούστα, έχει κερδίσει πλέον τη θέση της ως το πιο ευέλικτο staple στην γκαρνταρόμπα κάθε fashionista. Από τους δρόμους της Νέας Υόρκης μέχρι το Παρίσι, η slip skirt αποδεικνύει ότι η κομψότητα μπορεί να είναι αβίαστη και απόλυτα wearable.

saten_fousta
https://www.instagram.com/kamilla_thorsen/

Το μυστικό για να μην «εγκλωβιστείς» σε ένα μόνο στυλ είναι να πειραματιστείς με διαφορετικούς συνδυασμούς. Φέτος το καλοκαίρι, οι tastemakers μας δείχνουν τον δρόμο, συνδυάζοντας την απαλή υφή του σατέν με πιο casual ή αναπάντεχα στοιχεία. Είτε αναζητάς ένα look για το γραφείο είτε για μια χαλαρή βόλτα, η slip skirt προσαρμόζεται ανάλογα με τα αξεσουάρ και τα tops που θα επιλέξεις. Ας δούμε τους τέσσερις τρόπους για να απογειώσεις το look σου.

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

1. Y2K vibes με halterneck tops

Η επιστροφή της αισθητικής των 00s είναι γεγονός και το halterneck top είναι ο ιδανικός σύντροφος για τη slip skirt σου. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια ισορροπία ανάμεσα στο σέξι και το σοφιστικέ, κάνοντας το outfit κατάλληλο από ένα dinner party μέχρι μια βραδινή έξοδο. Επίλεξε ένα top σε έντονο χρώμα ή με κάποιο διακριτικό print για να δώσεις περισσότερη ζωντάνια στο σύνολο.

slip_fousta_y2k
https://www.instagram.com/sabinasocol/?hl=en

2. Η διαχρονική γοητεία των ballet flats

Όταν η αμφιβολία χτυπά την πόρτα του styling, τα ballet flats είναι η απάντηση. Είναι ο πιο φυσικός συνδυασμός, καθώς η θηλυκότητα της φούστας δένει αρμονικά με την ανάλαφρη αισθητική της μπαλαρίνας. Φέτος, προτίμησε mesh σχέδια για ένα πιο trend-focused αποτέλεσμα ή κλασικά δερμάτινα σε ουδέτερες αποχρώσεις για μια εμφάνιση που δεν θα βγει ποτέ εκτός μόδας.

ballarines_saten_fousta (2)
https://www.instagram.com/annelauremais/

3. Η αναβάθμιση του classic tee

Ίσως το πιο υποτιμημένο κομμάτι της ντουλάπας σου, το t-shirt, είναι ο καλύτερος τρόπος για να «προσγειώσεις» μια πολύ επίσημη slip skirt. Ένα απλό βαμβακερό μπλουζάκι σε λευκό, γκρι ή μαύρο χρώμα δίνει στο look έναν πιο χαλαρό, καθημερινό χαρακτήρα. Έτσι, επιτρέπεις στη φούστα να παραμείνει το επίκεντρο του outfit, χωρίς όμως να δείχνεις υπερβολικά «ντυμένη» για τις πρωινές σου υποχρεώσεις.

ballarines_saten_fousta
https://www.instagram.com/hannahjuneva/

4. Casual ανατροπή με flip-flops

Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο να συνδυάσεις το πιο elegant κομμάτι σου με flip-flops, αλλά οι fashion insiders επιμένουν: είναι το απόλυτο “cool” styling tip του καλοκαιριού. Η αντίθεση ανάμεσα στην πολυτέλεια του υφάσματος της φούστας και την απόλυτη άνεση μιας παντόφλας δίνει έναν αέρα ανεμελιάς που ταιριάζει απόλυτα στις διακοπές και τις ζεστές μέρες στην πόλη.

flip_flops_saten_fousta
https://www.instagram.com/cocoschiffer/

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026 σατέν φούστα
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