Life 10.08.2026

Μία φορά τους λες ψέματα και όλα αλλάζουν – Τα ζώδια που δεν δίνουν δεύτερες ευκαιρίες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αστρολογία αποκαλύπτει ποιο ζώδιο δεν συγχωρεί εύκολα τα ψέματα και γιατί η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό στοιχείο σε κάθε του σχέση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σκορπιός έχει μηδενική ανοχή στο ψέμα και δυσκολεύεται να συγχωρήσει την προδοσία της εμπιστοσύνης.
  • Το ψέμα για τον Σκορπιό δεν είναι μόνο η απόκρυψη της αλήθειας, αλλά και η υποτίμηση της κρίσης του.
  • Η εμπιστοσύνη για τον Σκορπιό χτίζεται αργά, αλλά χάνεται ακαριαία, καθιστώντας δύσκολη τη χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας.
  • Ο Αιγόκερως και ο Παρθένος εκτιμούν επίσης την ειλικρίνεια, αλλά ο Σκορπιός συνδέει την αλήθεια με την πίστη και την αφοσίωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ειλικρίνεια είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία σε κάθε σχέση, είτε πρόκειται για φιλία, έρωτα ή συνεργασία. Για κάποιους ανθρώπους ένα μικρό, αθώο ψέμα μπορεί να περάσει απαρατήρητο, όμως υπάρχουν και εκείνοι που δυσκολεύονται να συγχωρήσουν ακόμα και την παραμικρή απόκρυψη της αλήθειας. Στην αστρολογία, κάθε ζώδιο αντιμετωπίζει διαφορετικά την εμπιστοσύνη. Άλλα είναι πιο επιεική, ενώ άλλα θεωρούν ότι χωρίς απόλυτη ειλικρίνεια δεν μπορεί να υπάρξει καμία ουσιαστική σχέση. Για αυτά τα ζώδια, το ψέμα ισοδυναμεί με προδοσία.

Πηγή: Unsplash.com
Πηγή: Unsplash.com

Αν υπάρχει όμως ένα ζώδιο που ξεχωρίζει για τη μηδενική ανοχή του στο ψέμα, αυτό είναι ο Σκορπιός. Μπορεί να συγχωρήσει πολλά, όμως δύσκολα θα ξεχάσει ότι κάποιος πρόδωσε την εμπιστοσύνη του. Μόλις αντιληφθεί ότι του είπαν ψέματα, η σχέση αλλάζει σχεδόν οριστικά.

Η «Πανσέληνος της φράουλας» φέρνει ανατροπές για 4 ζώδια – Τι θα συμβεί στις 29 Ιουνίου

Ο Σκορπιός διαθέτει έντονη διαίσθηση και παρατηρητικότητα. Συχνά αντιλαμβάνεται μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά ή αντιφάσεις στα λόγια των άλλων, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να τον ξεγελάσει κανείς. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως τον καλύτερο «ανιχνευτή» ψεμάτων του ζωδιακού.

zevgari__ (1)
Pexels

Αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο δεν είναι απαραίτητα το ίδιο το ψέμα, αλλά το γεγονός ότι κάποιος υποτίμησε την κρίση του ή επέλεξε να κρύψει την αλήθεια. Για τον Σκορπιό, η εμπιστοσύνη χτίζεται αργά, όμως μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν αισθανθεί προδομένος, δύσκολα θα δώσει δεύτερη ευκαιρία.

Κοντινό πλάνο χεριών που πληκτρολογούν μηνύματα σε smartphone, αναφορά στο dry texting.
pexels.com

Παρότι ο Σκορπιός βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας, υπάρχουν και άλλα ζώδια που εκτιμούν ιδιαίτερα την ειλικρίνεια, όπως ο Αιγόκερως και ο Παρθένος. Ωστόσο, κανένα δεν συνδέει τόσο έντονα την αλήθεια με την πίστη και την αφοσίωση όσο ο Σκορπιός.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Φυσικά, η αστρολογία περιγράφει γενικές τάσεις και όχι απόλυτες αλήθειες. Η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου επηρεάζεται από ολόκληρο τον γενέθλιο χάρτη, τις εμπειρίες και τον χαρακτήρα του. Παρ’ όλα αυτά, όταν μιλάμε για ζώδια που δεν αντέχουν το ψέμα και θεωρούν την εμπιστοσύνη ιερή, ο Σκορπιός παραμένει σταθερά μία από τις πρώτες επιλογές.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

εμπιστοσύνη ζώδια ΣΚΟΡΠΙΟΣ σχέσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ariana Grande ξαναμπήκε στο Hogwarts και το TikTok δεν ήταν έτοιμο για αυτό

Η Ariana Grande ξαναμπήκε στο Hogwarts και το TikTok δεν ήταν έτοιμο για αυτό

10.08.2026
Επόμενο
Τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν «Ντέρτι»; Οι απαντήσεις των πρωταγωνιστών της νέας σειράς του ANT1

Τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν «Ντέρτι»; Οι απαντήσεις των πρωταγωνιστών της νέας σειράς του ANT1

10.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μπάνιο πριν πέσεις για ύπνο; Το timing που κάνει τη διαφορά
Life

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μπάνιο πριν πέσεις για ύπνο; Το timing που κάνει τη διαφορά

10.08.2026
Κρύα σούπα: Η ιδανική λύση για τον καύσωνα βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου
Food

Κρύα σούπα: Η ιδανική λύση για τον καύσωνα βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου

10.08.2026
Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;
Life

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

10.08.2026
Η Αθηνά Οικονομάκου βρήκε το πιο ξεχωριστό fashion item στα Μπόρα Μπόρα
Fashion

Η Αθηνά Οικονομάκου βρήκε το πιο ξεχωριστό fashion item στα Μπόρα Μπόρα

10.08.2026
Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό
Life

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

10.08.2026
Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο
Food

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

10.08.2026
Οι ζώνες είναι παρελθόν – Δες ποιο είναι το αξεσουάρ που λατρεύουν τα it-girls
Fashion

Οι ζώνες είναι παρελθόν – Δες ποιο είναι το αξεσουάρ που λατρεύουν τα it-girls

10.08.2026
Η τραπεζαρία της Αλεξάνδρας Νίκα μάς έδωσε το πιο chic decoration inspo – 3 λεπτομέρειες που αξίζει να δεις
Life

Η τραπεζαρία της Αλεξάνδρας Νίκα μάς έδωσε το πιο chic decoration inspo – 3 λεπτομέρειες που αξίζει να δεις

10.08.2026
Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα
Beauty

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

10.08.2026
Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα με air condition ανοιχτό;

Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα με air condition ανοιχτό;

Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία

Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία

Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά

Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά

Ξέρουμε ποιο είναι το nail trend που θα κάνει το μαύρισμά σου να δείχνει 10 φορές πιο έντονο

Ξέρουμε ποιο είναι το nail trend που θα κάνει το μαύρισμά σου να δείχνει 10 φορές πιο έντονο

Τι να πάρεις μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές για να μη σου λείψει απολύτως τίποτα

Τι να πάρεις μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές για να μη σου λείψει απολύτως τίποτα

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση