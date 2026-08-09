Το No1 λάθος στην παρηγοριά: Τι δεν πρέπει να κάνεις όταν κάποιος κλαίει

Από το «όλα θα πάνε καλά» μέχρι τις βιαστικές συμβουλές, αυτές είναι οι αντιδράσεις που δεν βοηθούν όσο νομίζεις όταν κάποιος κλαίει

Με μια ματιά Το κύριο λάθος είναι η προσπάθεια να "διορθώσουμε" τα συναισθήματα κάποιου που κλαίει.

Η παρουσία, μια αγκαλιά ή η σιωπή είναι συχνά πιο βοηθητικά από τις συμβουλές.

Δείξτε αποδοχή των συναισθημάτων, αντί να προσπαθείτε να τα σταματήσετε.

Ακούστε χωρίς να διακόπτετε και δείξτε ότι είστε εκεί για τον άλλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις βρεθεί ποτέ μπροστά σε έναν φίλο που κλαίει και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες ήταν «πρέπει να τον κάνω να σταματήσει»; Είναι μια από τις πιο συνηθισμένες αντιδράσεις μας, αλλά τελικά μπορεί να μην είναι η καλύτερη βοήθεια. Το να ψάχνεις αμέσως την τέλεια ατάκα ή τη σωστή συμβουλή δεν σημαίνει πάντα ότι στηρίζεις πραγματικά τον άλλον. Πολλές φορές αυτό που χρειάζεται κάποιος σε μια δύσκολη στιγμή είναι απλώς να νιώσει ότι δεν είναι μόνος.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν βλέπουμε κάποιον να κλαίει είναι ότι προσπαθούμε να «διορθώσουμε» το συναίσθημά του. Φράσεις όπως «μην κλαις», «όλα θα πάνε καλά» ή «μην το σκέφτεσαι» μπορεί να λέγονται με καλή πρόθεση, αλλά συχνά κάνουν τον άλλον να νιώθει ότι πρέπει να κρύψει αυτό που αισθάνεται. Τα δάκρυα δεν χρειάζονται πάντα λύση, χρειάζονται χώρο. Μερικές φορές η πιο δυνατή απάντηση είναι μια ήρεμη παρουσία.

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Η ψυχολογία της επικοινωνίας δείχνει πως η ενσυναίσθηση δεν βρίσκεται στο να βρεις τις σωστές λέξεις, αλλά στο να ακούσεις πραγματικά. Μια αγκαλιά, ένα «είμαι εδώ» ή λίγη σιωπή μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο από μια μεγάλη ομιλία. Το σημαντικό είναι να δείξεις στον άλλον ότι τα συναισθήματά του είναι αποδεκτά. Γιατί όλοι έχουμε χρειαστεί κάποια στιγμή έναν άνθρωπο που απλά έμεινε δίπλα μας.

Τι να κάνεις όταν κάποιος κλαίει

1. Μην βιαστείς να δώσεις λύσεις: Όταν κάποιος είναι φορτισμένος συναισθηματικά, το τελευταίο που χρειάζεται είναι μια λίστα με συμβουλές. Άφησέ τον πρώτα να εκφραστεί και άκουσε χωρίς να διακόπτεις.

2. Δείξε ότι είσαι εκεί: Ένα απλό «είμαι μαζί σου» μπορεί να έχει μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε συμβουλή. Η παρουσία σου είναι συχνά το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείς να προσφέρεις.

3. Άσε τα δάκρυα να κάνουν τον κύκλο τους: Το κλάμα δεν είναι αδυναμία. Είναι ένας τρόπος να αποφορτιστεί ο άνθρωπος από έντονα συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να το σταματήσεις, χρειάζεται να το σεβαστείς.

Μπορεί να είναι περίεργο να πλησιάσεις κάποιον που δεν γνωρίζεις, όμως μια μικρή κίνηση ενδιαφέροντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν φαίνεται πως θέλει να μείνει μόνος του, σεβάσου τον χώρο του. Αν όμως δείχνει ότι χρειάζεται βοήθεια, μπορείς απλά να ρωτήσεις: «Είσαι καλά; Χρειάζεσαι κάτι;» Δεν χρειάζεται να έχεις τη λύση. Μερικές φορές αρκεί να δείξεις ότι κάποιος τον πρόσεξε.

5 φράσεις που καλύτερα να αποφύγεις

«Μην κλαις» «Όλα θα περάσουν» «Υπάρχουν και χειρότερα» «Κι εγώ το έχω πάθει αυτό» «Άκου τι πρέπει να κάνεις»

Αντί για αυτό, δοκίμασε:

«Είμαι εδώ αν θέλεις να μιλήσεις» «Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο» «Πάρε τον χρόνο σου»

Τελικά, το να βοηθήσεις κάποιον που κλαίει δεν σημαίνει να εξαφανίσεις τη λύπη του. Σημαίνει να του δείξεις ότι δεν χρειάζεται να την περάσει μόνος του.

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