Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Από τα ιστορικά μοτίβα και τα ρετρό florals μέχρι τα scarf prints, αυτά είναι τα σχέδια μαγιό που θα κυριαρχήσουν στις παραλίες

Με μια ματιά Επιστρέφει το ολόσωμο μαγιό με έντονη, χαμηλή πλάτη, συνδυάζοντας κομψότητα και αισθησιασμό.

Τα heritage prints, με καλειδοσκοπικά swirls και γεωμετρικά σχήματα, προσδίδουν διαχρονική πολυτέλεια.

Τα ρετρό floral μοτίβα, από nineties έως μικροσκοπικά λουλούδια, φέρνουν χρώμα και ανεμελιά.

Τα scarf prints, εμπνευσμένα από μεταξωτά μαντήλια, μεταμορφώνουν τα μαγιό σε έργα τέχνης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι αυτό φέρνει μια μεγάλη ανατροπή στη μόδα της παραλίας, συνδυάζοντας την κλασική κομψότητα με μια πιο τολμηρή, αισθησιακή διάθεση. Το κλασικό ολόσωμο μαγιό που κυριάρχησε στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 επιστρέφει δυναμικά, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τη λεπτομέρεια με την έντονα χαμηλή πλάτη. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το beachwear, δίνοντας έμφαση στη φυσική κίνηση του σώματος και στη διαχρονική θηλυκότητα.

Αυτή η εντυπωσιακή γραμμή χαρίζει μια αβίαστη πολυτέλεια που ταιριάζει απόλυτα στις εμφανίσεις δίπλα στο κύμα, προσφέροντας παράλληλα την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο chic και το σέξι. Παράλληλα, τα μοτίβα και τα υφάσματα της φετινής σεζόν έρχονται να ενισχύσουν αυτόν τον χαρακτήρα, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση στην παραλία σε δήλωση υψηλής αισθητικής και προσωπικού στιλ.

Κλέλια Ανδριολάτου: Το πολύχρωμο μπικίνι της που αποθεώνει το color blocking!

1. Heritage prints

Τα πιο περιζήτητα μαγιό της σεζόν αντλούν έμπνευση από τα πλούσια αρχεία της μόδας, επαναφέροντας στο προσκήνιο αισθητικές που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές. Τα ιστορικά μοτίβα συνδυάζουν καλειδοσκοπικά swirls και εμβληματικά γεωμετρικά σχήματα που δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση κίνησης και βάθους κάτω από τον ήλιο. Αυτά τα prints προσθέτουν άμεση φινέτσα ακόμα και στην πιο απλή και λιτή σιλουέτα, προσφέροντας μια αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας και κομψότητας που παραπέμπει στις χρυσές εποχές της ιταλικής και ευρωπαϊκής ριβιέρας.

Sugarfree

2. Retro floral

Τα λουλουδάτα μοτίβα με αέρα άλλων δεκαετιών κάνουν μια άκρως χαρούμενη και δυναμική επιστροφή, γεμίζοντας χρώμα και ζωντάνια τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις. Από τα αναβιωμένα ρετρό σχέδια εμπνευσμένα από τα nineties μέχρι τα ρομαντικά, μικροσκοπικά λουλούδια, αυτά τα throwback σχέδια αιχμαλωτίζουν την ανεμελιά των καλοκαιριών του χθες με μια εντελώς σύγχρονη ματιά. Είναι η τέλεια επιλογή για όσες θέλουν να συνδυάσουν τη ρομαντική διάθεση με ένα παιχνιδιάρικο, ανέμελο ύφος που κλέβει τις εντυπώσεις.

Mohito

3. Scarf prints

Τα μοτίβα που είναι εμπνευσμένα από κλασικά μεταξωτά μαντήλια μεταμορφώνουν τα μπικίνι και τα ολόσωμα σε κομψά έργα τέχνης υψηλής αισθητικής. Ανακαλώντας την ακαταμάχητη αίγλη και την αριστοκρατική φινέτσα περασμένων δεκαετιών, αυτά τα περίτεχνα, πολυτελή prints δείχνουν εξίσου εντυπωσιακά στην αμμουδιά όσο και φορεμένα ως top κάτω από ένα αέρινο λινό πουκάμισο για ένα χαλαρό γεύμα δίπλα στη θάλασσα. Αποτελούν την επιτομή του sophisticated resort dressing για τις γυναίκες που αγαπούν τις κλασικές, διαχρονικές αξίες.

Marks & Spencers

4. Ρίγες

Οι φετινές ρίγες εμφανίζονται ως λεπτές, σχεδόν αδιόρατες γραμμές που προσθέτουν διακριτικό βάθος χωρίς να υπερφορτώνουν το look, προσφέροντας μια φρέσκια και ανάλαφρη εναλλακτική στα μονόχρωμα σχέδια. Παράλληλα, τα λουλούδια αποκτούν μια πιο καλλιτεχνική και εκλεπτυσμένη μορφή μέσα από αφηρημένα botanical prints. Αυτά τα μοτίβα δίνουν μια σύγχρονη, γήινη πινελιά που συνδέεται αρμονικά με τη φύση, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα σύγχρονη, μινιμαλιστική και απολύτως εντυπωσιακή.

Oysho