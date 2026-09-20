Life 20.09.2026

Το decor trend που βλέπεις παντού στα σπίτια των celebrities και ήρθε για να μείνει

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Τα κάδρα μετατρέπονται στο αγαπημένο decor στοιχείο των διάσημων και χαρίζουν στους χώρους μια πιο προσωπική και πολυτελή αισθητική
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η χρήση κάδρων και έργων τέχνης σε κάθε γωνιά του σπιτιού είναι μια ανερχόμενη τάση διακόσμησης.
  • Διάσημοι τοποθετούν έργα τέχνης σε απρόσμενα σημεία, όπως κουζίνα, διάδρομοι, σκάλες και μπάνιο.
  • Η τάση αυτή προσθέτει χαρακτήρα, προσωπικότητα και "ζωντάνια" στον χώρο, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς.
  • Ταιριάζει σε κάθε στιλ διακόσμησης και είναι ένας εύκολος τρόπος για πιο ζεστό και προσεγμένο σπίτι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τάσεις στη διακόσμηση που εμφανίζονται ξαφνικά, γίνονται viral και λίγους μήνες αργότερα έχουν ήδη ξεχαστεί. Υπάρχουν όμως και εκείνες που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν γιατί δεν βασίζονται μόνο στην εικόνα, αλλά και στην αίσθηση που δημιουργούν μέσα σε έναν χώρο. Μία από αυτές είναι η χρήση κάδρων και έργων τέχνης σε κάθε γωνιά του σπιτιού, μια επιλογή που βλέπεις όλο και πιο συχνά στα σπίτια των celebrities.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μέχρι πρόσφατα, τα κάδρα θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικά στοιχείο για το σαλόνι ή το γραφείο. Σήμερα όμως η εικόνα έχει αλλάξει. Διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής επιλέγουν να τοποθετούν έργα τέχνης σε απρόσμενα σημεία, όπως η κουζίνα, οι διάδρομοι, οι σκάλες και φυσικά το μπάνιο.

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Η τάση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική. Τα κάδρα προσθέτουν χαρακτήρα και κάνουν έναν χώρο να δείχνει πιο προσωπικός. Αντί να θυμίζει έναν τυπικό, άψυχο χώρο, αποκτά τη δική του ταυτότητα και αφηγείται μια ιστορία μέσα από εικόνες, χρώματα και αναμνήσεις.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αυτός είναι και ο λόγος που οι interior designers αγαπούν τόσο τη συγκεκριμένη τάση. Ένα μόνο κάδρο μπορεί να αλλάξει εντελώς την ισορροπία ενός δωματίου. Μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, να δώσει χρώμα ή να δημιουργήσει μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς να χρειαστείς ακριβά έπιπλα ή μεγάλες παρεμβάσεις.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Επιπλέον, η συγκεκριμένη διακοσμητική επιλογή ταιριάζει σχεδόν σε κάθε στιλ. Είτε προτιμάς μίνιμαλ αισθητική, είτε πιο κλασική ή μοντέρνα διακόσμηση, υπάρχουν αμέτρητες επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν στον χώρο σου. Φωτογραφίες, αφηρημένα έργα, vintage αφίσες ή ακόμη και προσωπικά στιγμιότυπα μπορούν να δώσουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Φωτεινή μοντέρνα κουζίνα σε λευκούς τόνους με νησίδα, σκαμπό και ξύλινο πάτωμα.
Πηγή: Unsplash

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αυτή η τάση κάνει το σπίτι να δείχνει πιο «ζωντανό». Οι τοίχοι παύουν να είναι απλώς κενές επιφάνειες και μετατρέπονται σε κομμάτι της συνολικής εμπειρίας του χώρου. Ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό μυστικό πίσω από την επιτυχία της. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη μόδα στη διακόσμηση, αλλά για έναν εύκολο τρόπο να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει πιο ζεστό, πιο προσεγμένο και πιο δικό σου. Και όπως φαίνεται από τα σπίτια των celebrities, αυτή η τάση δεν δείχνει να φεύγει σύντομα.

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διακόσμηση σπίτι
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