Ο ύπνος σου έχει βγει εκτός προγράμματος; 6 tips για να κάνεις το απαραίτητο restart

Αν ο ύπνος σου έχει μείνει σε mood διακοπών, υπάρχουν 6 απλά tips για να μπορέσεις να ξανά μπεις σε πρόγραμμα

Με μια ματιά Η σταθερή ώρα αφύπνισης και η έκθεση στο πρωινό φως βοηθούν στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού.

Η καθημερινή κίνηση, όπως ο περίπατος, βοηθά στον διαχωρισμό ημέρας και νύχτας, αλλά αποφύγετε την άσκηση πριν τον ύπνο.

Οι σύντομοι μεσημεριανοί ύπνοι είναι προτιμότεροι, αποφεύγοντας τους μεγάλους ή απογευματινούς για να διατηρηθεί η "πίεση ύπνου".

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Ο ύπνος είναι από τα πρώτα πράγματα που απορυθμίζονται στις διακοπές και από τα τελευταία που επιστρέφουν στους κανονικούς τους ρυθμούς όταν γυρίζεις στην καθημερινότητα. Τα ξενύχτια, τα πιο αργά πρωινά, οι μεσημεριανοί ύπνοι και το χαλαρό πρόγραμμα μπορεί να έχουν κάνει το βιολογικό σου ρολόι να ξεφύγει λίγο, με αποτέλεσμα τώρα να δυσκολεύεσαι να νυστάξεις το βράδυ και να σηκωθείς το πρωί.

Και μπορεί να θέλεις να επιστρέψεις αμέσως στο παλιό σου πρόγραμμα, όμως το σώμα σου χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί. Αντί λοιπόν να πιέζεις τον εαυτό σου να κοιμηθεί συγκεκριμένη ώρα, μπορείς να οργανώσεις διαφορετικά την ημέρα σου και να δώσεις στον οργανισμό σου τα σωστά σήματα, ώστε ο ύπνος να επανέλθει σταδιακά και η επιστροφή από τις διακοπές να γίνει λίγο πιο εύκολη.

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1. Ξεκίνα από την ώρα που ξυπνάς

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, όμως για να κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ, αξίζει να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στο πρωινό σου. Προσπάθησε να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμη και τις πρώτες ημέρες της επιστροφής από τις διακοπές. Η σταθερότητα βοηθά το σώμα σου να αποκτήσει ξανά ένα προβλέψιμο πρόγραμμα. Μόλις σηκωθείς, άνοιξε τις κουρτίνες και άφησε το φυσικό φως να μπει στο σπίτι ή, ακόμη καλύτερα, βγες για λίγο έξω. Το πρωινό φως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σήματα για το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού και μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου και εγρήγορσης.

2. Βάλε κίνηση στην ημέρα σου

Οι διακοπές συχνά σημαίνουν περισσότερη χαλάρωση και λιγότερη καθημερινή δραστηριότητα. Τώρα που επιστρέφεις στους ρυθμούς σου, προσπάθησε να εντάξεις ξανά λίγη κίνηση στο πρόγραμμά σου. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις με έντονη γυμναστική. Ένας περίπατος, λίγη ποδηλασία ή οποιαδήποτε μορφή άσκησης σου ταιριάζει μπορεί να βοηθήσει το σώμα σου να διαχωρίσει πιο καθαρά την ημέρα από τη νύχτα. Αν μπορείς, προτίμησε να κινείσαι μέσα στην ημέρα και όχι ακριβώς πριν από την ώρα που θέλεις να κοιμηθείς.

3. Πρόσεξε τον μεσημεριανό ύπνο

Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο συνηθισμένες παγίδες μετά τις διακοπές. Αν νιώθεις εξαντλημένη επειδή κοιμήθηκες λίγες ώρες το προηγούμενο βράδυ, ένας μεγάλος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να μοιάζει με την τέλεια λύση. Μπορεί όμως να κάνει ακόμη πιο δύσκολο το βράδυ. Αν χρειάζεσαι οπωσδήποτε έναν σύντομο υπνάκο, προσπάθησε να μην τον αφήσεις να εξελιχθεί σε δίωρο ύπνο αργά το απόγευμα. Στόχος σου είναι να φτάσεις το βράδυ με αρκετή «πίεση ύπνου», ώστε να μπορέσεις να αποκοιμηθείς πιο εύκολα.

4. Βάλε όρια σε καφέ και αλκοόλ

Ο καφές μπορεί να είναι ο καλύτερός σου φίλος το πρωί, όμως όσο πλησιάζει το βράδυ καλό είναι να είσαι πιο προσεκτική με την καφεΐνη. Αν βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι να αποκοιμηθείς, περιόρισε τον καφέ και άλλα ροφήματα με καφεΐνη από τις απογευματινές ώρες και μετά. Το ίδιο ισχύει και για το αλκοόλ. Μπορεί αρχικά να σε κάνει να νυστάξεις, όμως δεν αποτελεί αξιόπιστο τρόπο για καλύτερο ύπνο και μπορεί να επηρεάσει την ποιότητά του μέσα στη νύχτα.

5. Το βράδυ χαμήλωσε τους ρυθμούς

Αν όλη την ημέρα κινείσαι σε έντονους ρυθμούς και περιμένεις από τον οργανισμό σου να «σβήσει» αμέσως μόλις πέσεις στο κρεβάτι, μάλλον του ζητάς πολλά. Δημιούργησε μία μικρή μεταβατική ζώνη ανάμεσα στην ημέρα και τη νύχτα. Χαμήλωσε τα φώτα, απομακρύνσου σταδιακά από τις οθόνες, κάνε ένα ζεστό ντους ή διάβασε λίγες σελίδες από ένα βιβλίο. Το σημαντικό είναι να επαναλαμβάνεις περίπου την ίδια ρουτίνα κάθε βράδυ, ώστε ο εγκέφαλός σου να αρχίσει να αναγνωρίζει αυτά τα σημάδια ως προετοιμασία για ύπνο.

6. Μην προσπαθείς να τα αλλάξεις όλα σε μία νύχτα

Αν στις διακοπές κοιμόσουν στις 2 ή 3 το πρωί και τώρα πρέπει ξαφνικά να κοιμηθείς στις 10:30, είναι πιθανό να περάσεις ώρα κοιτάζοντας το ταβάνι. Αντί να πιέσεις τον εαυτό σου, κάνε την επιστροφή σταδιακά. Κράτησε όσο μπορείς σταθερή την ώρα που ξυπνάς και μετακίνησε σταδιακά την ώρα του ύπνου προς το πρόγραμμα που θέλεις. Μερικές ημέρες συνέπειας μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από μία απότομη αλλαγή που τελικά σε αγχώνει ακόμη περισσότερο.

Και κάτι τελευταίο: μην περιμένεις από τον οργανισμό σου να ξεχάσει τις διακοπές μέσα σε 24 ώρες. Λίγη υπομονή, σταθερότητα και ένα πρόγραμμα που επαναφέρει σταδιακά τα γνώριμα σημάδια της ημέρας και της νύχτας μπορούν να κάνουν την επιστροφή πολύ πιο ομαλή. Αν όμως η δυσκολία στον ύπνο επιμένει για μεγάλο διάστημα ή επηρεάζει έντονα την καθημερινότητά σου, αξίζει να μιλήσεις με γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας.

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