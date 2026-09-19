Fashion 19.09.2026

Ponchos: Το πιο απρόσμενο και elegant πανωφόρι του φθινοπώρου

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Ξέχασε τα αδιάφορα πλεκτά του παρελθόντος, καθώς τα πόντσο είναι έτοιμα να απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα πόντσο επιστρέφουν δυναμικά ως κομψό και ευέλικτο φθινοπωρινό πανωφόρι.
  • Τα σύγχρονα πόντσο διαθέτουν εκλεπτυσμένες γραμμές και ταιριάζουν σε κάθε περίσταση.
  • Προτείνονται διάφορες υφές και στυλ, όπως μεταξωτά, denim, δερμάτινα και με κρόσσια.
  • Η προσθήκη ζώνης ή ο συνδυασμός με ασπρόμαυρες αποχρώσεις αναδεικνύουν τη σιλουέτα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο ήταν ανέκαθεν συνυφασμένο με το layering, όμως η δυναμική επιστροφή των πόντσο αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της μόδας. Αυτό που ξεκίνησε ως μια διακριτική τάση έχει πλέον μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο style movement, αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αξίζει μια μόνιμη θέση στη ντουλάπα μας. Ξεχάστε τα φαρδιά και άμορφα σχέδια του παρελθόντος τα σύγχρονα πόντσο διαθέτουν γλυπτικές γραμμές, εκλεπτυσμένη αισθητική και απίστευτη ευελιξία.

poncho_outfits
https://www.instagram.com/michellelin.lin/

Είτε ετοιμάζεστε για διαδοχικά επαγγελματικά ραντεβού είτε χαλαρώνετε στον καναπέ, υπάρχει πάντα ένα outfit με πόντσο που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Συνδυάζουν την καλλιτεχνική φινέτσα με την άνεση, δείχνοντας αβίαστα κομψά χωρίς κόπο. Ας ρίξουμε μια ματιά σε 6 μοναδικούς τρόπους για να υιοθετήσετε την τάση αυτή.

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1. Μεταξωτά

Τα πόντσο από μετάξι ή σατέν διαθέτουν μια μαγευτική κίνηση. Είναι ρευστά, ελαφρά και πέφτουν με χάρη από τους ώμους, αιχμαλωτίζοντας το φως σε κάθε σου βήμα. Συνδύασέ τα με ασορτί σατέν παντελόνια ή αέρινα wide-leg παντελόνια για να διατηρήσεις τη σιλουέτα επιμήκη και chic.

poncho_metaxoto
https://www.instagram.com/rikkekrefting/

2. Denim

Αν θες να δοκιμάσεις την τάση σταδιακά, μια denim εκδοχή είναι η ιδανική αρχή. Με λεπτομέρειες που θυμίζουν κάπα, αναβαθμίζει αμέσως το αγαπημένο σου τζιν μπουφάν και δίνει μια παιχνιδιάρικη πινελιά πάνω από τα casual φθινοπωρινά ρούχα.

denim_poncho
https://www.instagram.com/jeanne_andreaa/

3. Δερμάτινο layering

Η εποχή του δέρματος είναι εδώ, και ένα τζάκετ σε γραμμή πόντσο αποτελεί την αναπάντεχη πινελιά που χρειάζεται η συλλογή σου. Το oversized σχήμα του προσθέτει μια δόση μοντέρνας δραματικότητας, ενώ συνδυάζεται τέλεια με κλασικό μπλε τζιν και σουέντ μπότες.

dermatino_poncho
https://www.instagram.com/ekaterinachumak/

4. Κρόσσια

Τα κρόσσια παραμένουν ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσεις υφή και κίνηση στο ντύσιμό σου. Ένα ζεστό πόντσο διακοσμημένο με κρόσσια αλλάζει εντελώς το παιχνίδι του layering, ειδικά αν το στολίσεις με μια κομψή καρφίτσα για έξτρα high-impact αισθητική.

poncho_krossia
https://www.instagram.com/olesdottrar/

5. Black & white

Για να τολμήσεις μια νέα σιλουέτα με ασφάλεια, η διαχρονική παλέτα του μαύρου και του λευκού είναι μονόδρομος. Ένα κρεμ πόντσο συνδυασμένο με ivoire παντελόνι δημιουργεί μια καθαρή, tonal βάση, ενώ τα μαύρα δερμάτινα αξεσουάρ χαρίζουν δομή και «old money» αέρα.

black_white_poncho
https://www.instagram.com/nask_boutique/

6. Με ζώνη στη μέση

Επειδή τα πόντσο έχουν από τη φύση τους μια φαρδιά γραμμή, η προσθήκη μιας ζώνης είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να ορίσεις τη μέση σου. Συνδύασέ ένα μάλλινο πόντσο με δερμάτινα γάντια για μια vintage αριστοκρατική κομψότητα.

Κεντρική Εικόνα: @wefelicia

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