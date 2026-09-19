Το φθινόπωρο θέλει κανέλα: 3 μαγαζιά στην Αθήνα για τα πιο αφράτα cinnamon rolls

Υποδέξου το Φθινόπωρο με τον πιο γλυκό τρόπο σε αυτά τα 3 μαγαζιά στην Αθήνα με τα πιο αφράτα και λαχταριστά cinnamon rolls

Με μια ματιά Τα cinnamon rolls είναι ιδανικά για το φθινόπωρο, συνδυάζοντας ζεστούς καφέδες και βόλτες.

Η ιστορία τους ξεκινά από τη Βόρεια Ευρώπη, με τη σουηδική εκδοχή "kanelbullar" να είναι γνωστή.

Το τέλειο cinnamon roll απαιτεί σωστή ζύμη, ισορροπημένη γέμιση και αφράτο ψήσιμο.

Τρία μαγαζιά στην Αθήνα που ξεχωρίζουν για τα cinnamon rolls τους είναι τα The Blind Spot, Crispie και LOT51. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν γλυκά που ταιριάζουν απόλυτα με την επιστροφή στην καθημερινότητα και τα cinnamon rolls είναι ένα από αυτά. Με το φθινόπωρο να πλησιάζει και τη διάθεση για ζεστούς καφέδες, cozy βόλτες και μικρές γλυκές απολαύσεις να επιστρέφει, τα αφράτα ρολά κανέλας γίνονται η τέλεια επιλογή. Η βελούδινη ζύμη, το άρωμα της κανέλας και οι λαχταριστές γεμίσεις δημιουργούν το ιδανικό γλυκό για τις πρώτες φθινοπωρινές εξορμήσεις στην πόλη. Γιατί τίποτα δεν λέει «back to routine» περισσότερο από έναν καφέ στο χέρι και ένα ζουμερό cinnamon roll.

Από τις κλασικές εκδοχές με γλάσο μέχρι πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς με πραλίνα, σοκολάτα ή φιστίκι, τα αθηναϊκά bakeries και cafés έχουν απογειώσει το αγαπημένο αυτό γλυκό. Η ιστορία του cinnamon roll ξεκινά από τη Βόρεια Ευρώπη, με τη σουηδική εκδοχή «kanelbullar» να αποτελεί μία από τις πιο γνωστές παραλλαγές του. Στη συνέχεια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και απέκτησε νέες μορφές, με την πιο δημοφιλή να είναι αυτή με το πλούσιο cream cheese frosting.

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Μπορεί η συνταγή να φαίνεται απλή, όμως το τέλειο cinnamon roll κρύβει αρκετά μυστικά. Η σωστή ζύμη, η ισορροπημένη γέμιση και το ψήσιμο που το κρατά αφράτο είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Για αυτό και συγκεντρώσαμε τέσσερα spots στην Αθήνα που αξίζουν μια στάση, ειδικά όταν η λιγούρα για κάτι γλυκό χτυπήσει δυνατά. Φυσικά, το καλύτερο ταίριασμα παραμένει ένας καλός καφές ή ένα ζεστό τσάι.

1. The Blind Spot

Το The Blind Spot έχει συνδέσει το όνομά του με τα cinnamon rolls και όχι άδικα. Το cozy café με τη vintage αισθητική έχει γίνει αγαπημένος προορισμός για όσους αναζητούν αφράτα γλυκά και ποιοτικό καφέ. Εκεί θα βρεις τα κλασικά rolls αλλά και πιο δημιουργικές εκδοχές, όπως επιλογές με φιστίκι, σοκολάτα ή διαφορετικές σάλτσες που αλλάζουν την εμπειρία. Είναι το μέρος που δύσκολα θα επισκεφτείς μόνο για έναν καφέ, αφού το άρωμα της κανέλας σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή.

2. Crispie

Το Crispie είναι ένα σύγχρονο bakery που έχει τραβήξει την προσοχή με τις χειροποίητες δημιουργίες του. Εκεί η ζύμη φτιάχνεται μπροστά στα μάτια σου και οι φρέσκες λιχουδιές βγαίνουν συνεχώς από τον φούρνο. Το cinnamon roll του ξεχωρίζει για την αφράτη υφή και την πλούσια γεύση κανέλας, ενώ το μενού έχει πολλές ακόμα επιλογές για όσους δεν μπορούν να αντισταθούν στα pastries.

3. LOT51

Το LOT51 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή brunch spots της Αθήνας και τα cinnamon rolls του είναι ένας από τους λόγους. Με μεγάλο μέγεθος, πλούσια γεύση και φρεσκάδα, αποτελούν την τέλεια επιλογή για ένα χαλαρό πρωινό ή brunch με φίλους. Η ατμόσφαιρα, ο καφές και οι γλυκές επιλογές του χώρου δημιουργούν έναν συνδυασμό που δύσκολα απογοητεύει.

Τα cinnamon rolls έχουν γίνει πλέον ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά της Αθήνας και αυτά τα τέσσερα spots αποδεικνύουν πως η πόλη ξέρει να δημιουργεί μικρές γλυκές απολαύσεις. Το μόνο δύσκολο είναι να διαλέξεις ποιο θα δοκιμάσεις πρώτο!

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