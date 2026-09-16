City Guide 16.09.2026

«BACON»: Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο ΆΝΕΣΙΣ

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Η Happy Productions, μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία της παράστασης, ανακοινώνει την παράταση του έργου για τη θεατρική περίοδο 2026-2027
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Με μια ματιά
  • Το έργο "BACON" επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις, μετά από επιτυχία σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.
  • Η παράσταση, με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Μπένο και Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, εξερευνά την τοξική αρρενωπότητα και τη βία.
  • Το έργο, βραβευμένο με Tony Craze Award και Off West End Awards, εστιάζει στις συνέπειες των σχέσεων εξουσίας και της εφηβικής βίας.
  • Η σκηνοθεσία είναι της Έμιλυς Λουίζου, ενώ η παράσταση θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πολυβραβευμένο έργο της Sophie Swithinbank, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά τη θριαμβευτική πορεία του σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη – όπου χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο επιδραστικά σύγχρονα βρετανικά έργα των τελευταίων ετών – εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα της χρονιάς, με συνεχόμενα sold out, εξαιρετικές κριτικές και έντονη ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς.

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Σε σκηνοθεσία της Έμιλυς Λουίζου και με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Μπένο και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, το BACON θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στην κάτω σκηνή του Θεάτρου Άνεσις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15.

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Τιμημένο με το Tony Craze Award, τρία Off West End Awards και το PRF/Film4 Award, το έργο αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στην τοξική αρρενωπότητα, την εφηβική βία και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τους οι σχέσεις εξουσίας.

Η Υπόθεση

Το Bacon αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή.

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Χρόνια αργότερα, οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι. Το παρελθόν επιστρέφει βίαια. Οι πράξεις που δεν συγχωρέθηκαν και οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν ζητούν δικαίωση. Το BACON αποτυπώνει με σκληρή ειλικρίνεια πώς η ανδρική αδυναμία, όταν πνίγεται, μεταμορφώνεται σε καταστροφική βία.

Οι Συντελεστές

Στους δύο απαιτητικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντιούνται Δύο από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς. Ο Γιώργος Μπένος, μετά τη διεθνή επιτυχία του στο MAESTRO και τις εξαιρετικές του ερμηνείες στις παραστάσεις «Η Φάλαινα» και «Blue Train», και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, αριστούχος του ΚΘΒΕ που έχει ξεχωρίσει σε σειρές όπως τα «Κάνε Οτι Κοιμάσαι», «Να μαγαπάς» και «Σέρρες». Οι Δύο ηθοποιοί συγκρούονται επί σκηνής σε μια παράσταση υψηλής έντασης και έντονου συναισθηματικού ρίσκου.

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Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έμιλυ Λουίζου, σκηνοθέτιδα με διεθνή πορεία και σπουδές στο Λονδίνο, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στο εξωτερικό. Εχει σκηνοθετήσει σε σημαντικούς θεσμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει συνεργαστεί με οργανισμούς διεθνούς κύρους. Στην Ελλάδα σκηνοθετεί επιλεκτικά, με έργα που συνομιλούν άμεσα με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, έχοντας παρουσιάσει δουλειές της στο Φεστιβάλ Αθηνών Έπιδαύρου, την Έθνική Λυρική Σκηνή και το Θέατρο Πορεία.

«Ένα έργο που μιλά χωρίς φίλτρα για την τοξική αρρενωπότητα, τη σεξουαλική σύγχυση, τη βία και
τις συνέπειες της σιωπής. Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν τη στιγμή
να ειπωθούν.» 

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ΣΥΝΤΈΛΈΣΤΈΣ:

  • Συγγραφέας: Sophie Swithinbank
  • Σκηνοθεσία: Εμιλυ Λουίζου
  • Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου
  • Κίνηση/Χορογραφία: Ιόλη Φιλιππακοπούλου
  • Μουσική/Σχεδιασμός Ηχου: Ειρήνη Σκυλακάκη
  • Σκηνικά/Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
  • Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Βίβιαν Τσιταμπάνη
  • Βοηθός Σκηνογράφου/Ενδυματολόγου: Ελπίδα Δαλιάνη
  • Φωτογραφίες/Trailer: Μαρίζα Καψαμπέλη
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

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ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Μπένος, Άλέξανδρος Πιεχόβιακ

Προβολή/ Έπικοινωνία: Άγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

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Παραγωγή: Happy Productions

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00

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Πρεμιέρα 2ης Χρονιάς: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 80 λεπτά

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Τιμές Έισιτηρίων: Γενική Είσοδος 22€ /νΆνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι 18€

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email [email protected]

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ. Άλεξάνδρας (Μετρό Άμπελόκηποι)

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Τηλέφωνο Έπικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΈΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/bacon

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

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γ. Στα ταμεία του θεάτρου Ανεσις (από 08/10/2025): Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-
21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Άριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Άθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 10:00-18:00)

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BACON Θέατρο Άνεσις
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