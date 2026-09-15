«ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ»: Η οικογενειακή εκδίκηση επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις

Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι, ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω! Εσύ μέχρι που θα έφτανες για το παιδί σου;

Με μια ματιά Η παράσταση «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο Άνεσις μετά από μεγάλη επιτυχία.

Το έργο, βασισμένο στο «Small Engine Repair», εξερευνά τον σύγχρονο «ανδρισμό», την πατρότητα και την δικαιοσύνη.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα υπόγειο όπου ένα αντρικό πάρτι μετατρέπεται σε θρίλερ με απρόσμενες εξελίξεις.

Η παράσταση παρουσιάζει νέες ώρες παραστάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας κυριακάτικης matinee στις 16:00. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια θριαμβευτική πρώτη σεζόν με 150 συνεχόμενα sold out, η παράσταση που καθήλωσε κοινό και κριτικούς, έγινε talk of the town και μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα της χρονιάς, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στο θέατρο ΑΝΕΣΙΣ.

Ο βραβευμένος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής, μαζί με την εταιρεία θεάτρου Ma Non Troppo, μετά τα «170 Τετραγωνικά», τον «Χαρτοπόλεμο» και το «Μακριά από Παιδιά», επιστρέφει με την παράσταση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Το «ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ», βασισμένο στο θεατρικό έργο «Small Engine Repair» του John Pollono, είναι μια ιστορία εκδίκησης – αλλά και ένα σκοτεινό πορτρέτο του σύγχρονου «ανδρισμού». Ενα έργο που εξερευνά τα όρια του μισογυνισμού μέσα από διαφορετικές γενιές, χαρακτήρες και κοινωνικά στρώματα. Το κείμενο του Γιωργή Τσουρή επιχειρεί να μιλήσει για την πατρότητα και την πατριαρχεία, την δικαιοσύνη και την αυτοδικία, την φιλία και την προδοσία. Κυρίως όμως τον απασχολούν όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα λάθη που μας διαμορφώνουν, εμάς και τα παιδιά μας. Για τον τρόπο που μάθαμε να αντιμετωπίζουμε την κόρη μας, την μάνα μας, την γυναίκα μας… την ΓΥΝΑΙΚΑ.

Τους πολύ απαιτητικούς ρόλους του έργου επωμίζεται μια δυνατή ομάδα πρωταγωνιστών. Στο ρόλο του πατέρα, ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, συνιδρυτής της ομάδας GAFF («Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς», «Νεκρές Ψυχές», «Η Πανούκλα» και από τη σεζόν 2026-2027 του «ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ»), στην πρώτη του συνεργασία με τον Τσουρή. Μαζί τους στη σκηνή, ο Μάνος Καζαμίας πρωταγωνιστής του Cartel («Ανθρωποι και Ποντίκια», «Κόκκινα Φανάρια»), η Βάλια Παπακωνσταντίνου, μόνιμη συνεργάτης, πρωταγωνίστρια και δραματουργός της Ma non Troppo, ο νεαρός Στρατής Χατζησταματίου σε έναν ρόλο έκπληξη, και ο ίδιος ο Γιωργής Τσουρής (Βραβείο Δημήτρης Χορν). Πέντε ηθοποιοί με ισχυρό θεατρικό αποτύπωμα, διαφορετικές διαδρομές και κοινή επιθυμία να αφηγηθούν μια ιστορία αστεία, συγκινητική και επικίνδυνα οικεία.

Λίγα λόγια για το έργο:

Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένα φαινομενικά αθώο αντρικό πάρτι με ουίσκι, καβγάδες, «ανδρικά» αστεία και λαϊκά άσματα, μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι θάρρους καιαλήθειας. Ενας πατέρας ξανασμίγει με τους δυο κολλητούς του σε μια βραδιά συμφιλίωσης και κλασικής αντροπαρέας που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Απρόσμενες αφίξεις θα εκτροχιάσουν ακόμη περισσότερο την περίεργη αυτή βραδιά. Ανάμεσα σε χαλασμένες τηλεοράσεις, κατεστραμμένες βιντεοκασέτες και αμοντάριστα πλάνα από το παρελθόν, οι πέντε ήρωές μας θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση, και μετά να ζήσουν με αυτήν.

Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας γονιός για το παιδί του; Συχνά ο ένοχος έχει το πρόσωπο που δεν θέλουμε ποτέ να κοιτάξουμε κατάματα. Το δικό μας!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Μουσική: Γιωργής Τσουρής

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βάλια Παπακωνσταντίνου

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Παπακωνσταντίνου, Αγγελική Γρηγοροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτις: Αγγελική Γρηγοροπούλου

Σύμβουλος Δραματουργίας: Φοίβος Ριμένας

Σκηνογραφία: Ζωη Μολυβδά Φαμέλη

Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βίντεο παράστασης: Γιωργής Τσουρής

Βοηθός Ενδυματολόγου: Φλώρα Σαμπροβαλάκη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Video Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)

Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μάνος Καζαμίας, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Στρατής Χατζησταματίου και ο Γιωργής Τσουρής

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Παραγωγή: Happy Productions

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19:00 & 21:30, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 18:00, Κυριακή 16:00 (matinee) & 18:15

Πρεμιέρα 2ης χρονιάς: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων:

Τετάρτη 21:30, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 18:00, Κυριακή 18:15: Ζώνη Α 22€/Ζώνη Β 20€/Ζώνη Γ 18€/Ζώνη Δ 16€

Τετάρτη 19:00, Κυριακή 16:00: Ζώνη Α 20€/Ζώνη Β 18€/Ζώνη Γ 16€/Ζώνη Δ 14€

Άνεργοι–Πολύτεκνοι-AMEA–Νέοι έως 25 χρονών: 16€ (σε Β-Γ Ζώνη)

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email [email protected]

“Το Τζόνι Μπλε επαναπροσδιορίζει τις Κυριακές στο Θέατρο Άνεσις, εισάγοντας μια νέα, πρωτοποριακή ζώνη για τα ελληνικά δεδομένα. Με τη νέα matinee στις 16:00, υιοθετείται μια σύγχρονη πρακτική του εξωτερικού: το θέατρο γίνεται η αφετηρία της κυριακάτικης βόλτας και όχι το κλείσιμό της. Μια συνειδητή αλλαγή συνήθειας, που μετατρέπει το απόγευμα σε ζωντανή θεατρική εμπειρία, στο φως της ημέρας.”

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/tzonimple

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Ανεσις (από 08/10/2025): Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 10:00-18:00)

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2