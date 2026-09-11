Αγιασμός: 5 awkward στιγμές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε

Aπό το awkward «γεια» μέχρι το eye contact με το crush, αυτές είναι οι 5 στιγμές του αγιασμού που θα σου θυμίσουν τη δική σου πρώτη μέρα

Με μια ματιά Δυσκολία στην επιλογή του σωστού χαιρετισμού (αγκαλιά, χειραψία, high five).

Αμηχανία όταν δεν θυμάσαι το όνομα κάποιου, ενώ εκείνος θυμάται το δικό σου.

Αμήχανη οπτική επαφή με το άτομο που έχεις crush.

Χάος και σύγχυση σχετικά με το πού πρέπει να σταθούν οι μαθητές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο αγιασμός είναι επίσημα η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχεις ακόμα στο μυαλό σου παραλίες, ξενύχτια και διακοπές, αλλά μόλις βρεθείς ξανά στην αυλή του σχολείου με την τσάντα στον ώμο, όλα αλλάζουν. Και κάπου ανάμεσα στους συμμαθητές, τους καθηγητές και τα «καλή σχολική χρονιά», υπάρχουν μερικές awkward στιγμές που θα ήθελες να μην είχαν συμβεί ποτέ.

Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς: ο πρώτος αγιασμός της χρονιάς έχει πάντα λίγο από reunion, λίγο από social experiment και πολύ από «πού να κοιτάξω τώρα;». Βλέπεις άτομα που δεν έχεις δει εδώ και μήνες, προσπαθείς να θυμηθείς ονόματα, συναντάς παλιούς φίλους και φυσικά υπάρχει πάντα εκείνη η μία στιγμή που όλα πάνε… λάθος.

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Και επειδή η φετινή σχολική χρονιά ξεκινάει επίσημα αυτή την Παρασκευή, ας κάνουμε ένα μικρό throwback σε όλες εκείνες τις στιγμές που θα θέλαμε να μπορούσαμε να κάνουμε delete από τη μνήμη μας. Spoiler: πιθανότατα θα αναγνωρίσεις τον εαυτό σου σε περισσότερες από μία.

1. Το «γεια» που δεν ήξερες αν έπρεπε να πεις

Βλέπεις από μακριά κάποιον που ξέρεις. Έχετε κάνει παρέα, αλλά όχι και κολλητοί. Πλησιάζετε. Κοιτάζεστε. Χαμογελάτε. Και τότε ξεκινάει το μεγαλύτερο δίλημμα της ημέρας: αγκαλιά, χειραψία, high five ή απλό «γεια»;

Κάνεις κίνηση για αγκαλιά, ο άλλος πάει για high five και καταλήγετε να δημιουργείτε μια καινούργια μορφή χαιρετισμού που κανείς από τους δύο δεν ήθελε. Το καλύτερο; Μετά πρέπει να συνεχίσεις σαν να μην συνέβη απολύτως τίποτα.

2. Όταν δεν θυμάσαι το όνομα κάποιου

Το καλοκαίρι είναι αρκετό για να κάνεις delete από τη μνήμη σου ονόματα ανθρώπων που έβλεπες κάθε μέρα. Έρχεται κάποιος και σου λέει «τι κάνεις;» με τεράστιο χαμόγελο και εσύ απαντάς με ένα «καλάαα, εσύ;» ενώ μέσα σου κάνεις ολόκληρο brainstorming.

Το χειρότερο είναι όταν καταλάβεις ότι εκείνος θυμάται και το δικό σου όνομα. Εκεί πλέον ενεργοποιείται το survival mode και ελπίζεις να εμφανιστεί κάποιος τρίτος για να σε σώσει.

3. Το awkward eye contact με το άτομο που έχεις crush

Και κάπου εδώ μπαίνει το πραγματικό plot twist του αγιασμού. Είσαι στην αυλή, προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι ο καινούργιος καθηγητής, ποιοι είναι στο τμήμα σου και γενικά κάνεις ένα mental update μετά από μήνες διακοπών, όταν ξαφνικά τον/την βλέπεις. Το άτομο που σου αρέσει βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα στον κόσμο και, πριν προλάβεις να αντιδράσεις, τα βλέμματά σας συναντιούνται. Για περίπου δύο δευτερόλεπτα κοιτάζεστε και μέσα στο κεφάλι σου έχουν ήδη παιχτεί τρία διαφορετικά σενάρια.

4. Όταν όλοι ψάχνουν πού πρέπει να σταθούν

Η πρώτη μέρα έχει πάντα αυτό το μικρό χάος. Μαθητές μετακινούνται από τη μία πλευρά στην άλλη, καθηγητές προσπαθούν να οργανώσουν τους πάντες και εσύ ακολουθείς απλώς την παρέα σου με την ελπίδα ότι κάποιος ξέρει πού πηγαίνετε.

Spoiler: κανείς δεν ξέρει.

5. Η στιγμή που πρέπει να φύγεις και δεν ξέρεις πώς

Ο αγιασμός τελείωσε. Όλοι αρχίζουν να χαιρετιούνται, να κανονίζουν πού θα πάνε μετά και να ψάχνουν την παρέα τους. Κι εσύ βρίσκεσαι δίπλα σε ένα άτομο που δεν ξέρεις αν πρέπει να χαιρετήσεις ή απλώς να φύγεις.

Λες «άντε, καλή χρονιά» και ξεκινάς να περπατάς. Μετά γυρνάς επειδή ξέχασες κάτι. Ξαναλές «άντε». Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι η πρώτη κοινωνική αλληλεπίδραση της σχολικής χρονιάς ήταν ήδη αρκετά δύσκολη.

Και κάπως έτσι ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά

Ο αγιασμός μπορεί να κρατάει λίγο, αλλά μέσα σε αυτό το μικρό διάστημα χωράνε reunion, άγχος, crushes, awkward χαιρετισμοί και αρκετές στιγμές που θα θυμάσαι, είτε το θέλεις είτε όχι. Το καλό είναι ότι, όσο περίεργη κι αν είναι η πρώτη μέρα, μετά από λίγες ημέρες όλα επιστρέφουν στους γνώριμους ρυθμούς.

Και μέχρι τον επόμενο αγιασμό, υπάρχει αρκετός χρόνος για να ξεχάσεις πόσο άβολα ένιωσες σήμερα. Ή τουλάχιστον έτσι θα προσπαθήσεις να πείσεις τον εαυτό σου

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