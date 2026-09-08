14th HRTFest: Το μεγάλο φεστιβάλ Τεχνών επιστρέφει στην Αθήνα για 11 ημέρες

Το 14th Handmade & Recycled Theater Festival έρχεται στην Αθήνα με 11 ημέρες γεμάτες Τέχνη, δημιουργία, performances, σεμινάρια και μουσική

Με μια ματιά Το 14ο HRTFest, φεστιβάλ Τεχνών, θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 17 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει θέατρο, χορό, μουσική, εκθέσεις, σεμινάρια και διεθνείς καλλιτέχνες.

Θα γιορταστούν τα 50 χρόνια της ομάδας Potlach και θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες όπως η Julia Varley.

Το φεστιβάλ εστιάζει στο χειροποίητο, το ανακυκλώσιμο και τη στήριξη της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens, οργανώνει το 14th Handmade & Recycled Theater Festival – Traces edition. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός, επιστρέφει στη γειτονιά του Κεραμεικού για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πιο δυναμικό από ποτέ!

Θέατρο, Χορός, Μουσική, Bazaar, Εκθέσεις, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Θεατρικά βραβεία, Περιπατητική Performance, Site specific, DIY και πολλές ακόμη εκπλήξεις σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε από 17 – 27 Σεπτεμβρίου 2026 με κέντρο διεξαγωγής τον Τεχνοχώρο Φάμπρικα και το Θέατρο ΡΕΚΤΙΦΙΕ-Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών.

Συμμετοχές

Το 14th HRTFest υποδέχεται για μια ακόμη χρονιά καλλιτέχνες και δημιουργούς όλων των Τεχνών τόσο από όλη την Ελλάδα όσο και διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο του Θεάτρου και του Χορού με πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Συμμετοχές από Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λαμία, Κρήτη, Ισπανία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ουκρανία, Τσεχία, Πολωνία, Γερμανία, Δανία, Αργεντινή, Μεξικό και Καναδά συνθέτουν μια μαγική ακολουθία καλλιτεχνικών δράσεων.

Φέτος, η ιστορική ομάδα Potlach θα γιορτάσει κοντά μας 50 χρόνια δημιουργίας.

Με τριήμερο αφιέρωμα και πολλές δράσεις (18-19 και 20 Σεπτεμβρίου). Ανάμεσά τους και γνωριμία μετον σκηνοθέτη Pino Di Buduo, σεμινάριο με την Natalie Menthal καθώς και η εμβληματική παράστασή του ιστορικού θεάτρου « Viva la vita».

Επίτιμη προσκεκλημένη του φεστιβάλ και η Julia Varley, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός, μέλος του Odin Theater από το 1976 και μόνιμη συνεργάτιδα του Eugenio Barba, η οποία θα παρουσιάσει την παράσταση/ work demonstration The Flying Carpet.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχει και η Geddy Aniksdal, ηθοποιός, σκηνοθέτης, δασκάλα και μακροχρόνιο μέλος του Grenland Friteater, καθώς και ο Daniel Jacewicz σκηνοθέτης θεάτρου, ηθοποιός, πολιτιστικός εμψυχωτής, εκπαιδευτής θεάτρου και ιδρυτικό μέλος του Teatr Brama. Μαζί μας θα βρίσκεται και η πολυπολιτισμική ομάδα των Residui Teatro για μια μοναδική περιπατητική περφόρμανς στους δρόμους του Μεταξουργείου. Καλοσωρίζουμε ακόμη την διεθνούς φήμης ομάδα Cartaphilus Teatro από το Μεξικό, που θα συμμετάσχει με παραστάσεις αλλά και σεμινάρια. Τέλος, από το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να απουσιάσει ο Donald Kitt, μόνιμος συνεργάτης της Fabrica και για χρόνια μέλος του Odin Theater.

Open Page – The Magdalena Project

Στο πλαίσιο του 14th HRTFest θα λάβει χώρα η συνάντηση Open Page των «Magdalena Project» (Julia Varley , Gilly Adams, Brigitte Cirla, Geddy Aniksdal, Giovanna Michailidi-Sarti). Με την αφορμή της συνάντησης του Open Page, τα μέλη θα συμμετάσχουν και με δράσεις στο φεστιβάλ.

To «Magdalena Project» ιδρύθηκε στην Ουαλία το 1986 και αποτελεί ένα δυναμικό διαπολιτισμικό δίκτυο, το οποίο προσφέρει μια πλατφόρμα για καλλιτεχνικές παραστάσεις γυναικών, ένα φόρουμ για κριτική συζήτηση, καθώς και πηγή υποστήριξης, έμπνευσης και κατάρτισης στον τομέα της ερμηνείας.

Το «Open Page» είναι ένα περιοδικό που παρουσιάζει τις σκέψεις, τα ερωτήματα και τα οράματα των γυναικών για το θέατρο, το οποίο εκδιδόταν ετησίως από το 1996 έως το 2008 από το Odin Teatret και το Magdalena Project.

Osmosis – International Research Theatre Laboratory

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Fabrica Athens προτείνει στα πλαίσια του 14th HRTFest έναν νέο εκπαιδευτικό και ερευνητικό θεσμό στο χώρο των Παραστατικών Τεχνών. Πρόκειται για ένα εντατικό εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με σεμινάρια και εργαστήρια καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων από Ελλάδα και εξωτερικό με ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Καθημερινά σεμινάρια 18 -27 Σεπτεμβρίου 2026

Μεταξύ άλλων θα παρουσιάσουν παραστάσεις αλλά και θα διδάξουν την Τέχνη τους, οι: Donald Kitt (Δανία), η Nathalie Mentha (Teatro Potlach, Ιταλία), η Geddy Aniksdal (Grenland Friteater, Νορβηγία), η ομάδα Cartaphilus Teatro (Μεξικό) και ο Daniel Jacewicz (Teatr Brama, Πολωνία)ι ενώ από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν ο Alejandro Larenas & η Marisol Morales (Tangart Dance School) και ο Φάνης Κατέχος (Fabrica Athens).

Ο διαγωνισμός Green Object

Δύο ημέρες. Δέκα παραστάσεις έως 20’ η καθεμία back to back. Αντικείμενό τους το πράσινο ή πράσινο το αντικείμενό τους.

Δύο βραβεία. Ένα της κριτικής επιτροπής Βραβείο Green Team και ένα δικό σας, το Βραβείο Κοινού. Έλα, δες και ψήφισε την παράσταση που θέλεις να παρακολουθήσεις ολοκληρωμένη αυτή τη σεζόν!

GREEN OBJECT DAYS

Ο διαγωνισμός νέων παραστατικών projects, με τον τίτλο Green Object, εδώ και χρόνια αποτελεί μία ευκαιρία οικονομικής στήριξης των καλλιτεχνών και ένα κίνητρο σε νέους καλλιτέχνες και ομάδες να παρουσιάσουν και να αναδείξουν την δουλειά τους, σε ένα φεστιβάλ που μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ένα νέο καλλιτεχνικό ταξίδι.

Dance Days

To φεστιβάλ θα αφιερώσει δυό μερές σε περφορμανς χορού. (25 &26 Σεπτεμβρίου)

Music Days

To φεστιβάλ θα φιλοξενήσει μουσικά σχήματα όλων των ειδών.

Osmosis Performance

Η θεματική του 14th Handmade and Recycled Theater Festival φέρει τον τίτλο “Traces” και εμπνέεται από την ιδέα ότι κάθε ανθρώπινη και καλλιτεχνική πράξη αφήνει αποτυπώματα στον χρόνο, στη μνήμη και στην ύλη, συγκροτώντας ένα πλέγμα ατομικών και συλλογικών ιχνών. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους καλλιτέχνες να διερευνήσουν, μέσα από πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και μεταμόρφωσης τη σχέση του ανθρώπου με την ύλη και την καλλιτεχνική πράξη ως διαδικασία διαρκούς επανανοηματοδοτηση.

Η ιδέα της όσμωσης μεταξύ καλλιτεχνών, μορφών τέχνης, τοπικής κοινότητας, πολιτισμικών καταβολών, ηλικιών, αισθητικής και τρόπων έκφρασης ήταν πάντοτε ένας από τους κύριους άξονες τόσο του Φεστιβάλ όσο και όλων των καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων της διοργανώτριας ομάδας Fabrica Athens. Για το λόγο αυτό φέτος νιώσαμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια παν-καλλιτεχνική σκηνική σύνθεση, επιστέγασμα και τελετή λήξης του 14th HRTFest.

OSMOSIS performance – 27 Σεπτεμβρίου 2026

Όλες, λοιπόν, οι συμμετοχές – εικαστικές, παραστατικές, μουσικές, εκπαιδευτικές κλπ. – θα έχουν την ευκαιρία να είναι μέρος της τελικής «Osmosis Performance» με μέρος της δουλειάς τους, δίνοντας την τελική μορφή στην παράσταση σφραγίδα του Φεστιβάλ. Την παράσταση θα επιμεληθούν τα μέλη της ομάδας Fabrica Athens.

Λίγα λόγια για το Φεστιβάλ

Κύριο θέμα του Handmade and Recycled Theater Festival (ή HRTFest) είναι η ιδέα του χειροποίητου και του ανακυκλώσιμου. Στόχος ήταν και είναι η στήριξη της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας, η ανάδειξη των DIY πρωτοβουλιών και η καλλιέργεια μιας ολοένα επεκτεινόμενης κοινότητας καλλιτεχνών που μοιράζονται αυτόν τον τρόπο σκέψης, αντίληψης και δημιουργίας. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό Φεστιβάλ που για μία ακόμη χρονιά δίνει το βήμα σε όλες τις μορφές τέχνης και δημιουργίας να συνυπάρξουν και να λάμψουν!

14 χρόνια με Πανελλαδικές και Διεθνείς συμμετοχές παντός είδους! 14 χρόνια χειροποίητο και ανακυκλώσιμο! 14 χρόνια δημιουργίας! 14 χρόνια HRTFest!

INFO

Πότε: 17 – 27/09/2026

Πού: Τεχνοχώρος Φάμπρικα | Θέατρο Ρεκτιφιέ – Κέντρο Έρευνας Μικτών Παραστατικών Τεχνών

Email: [email protected]

Social Media: Facebook

Website: here

Περισσότερες πληροφορίες και προπώληση: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 :: TicketServices.gr

CREDITS

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φάνης Κατέχος

Υπεύθυνη Συντονισμού & Προγράμματος: Mήνα Φαρδή, Κατερίνα Γιαννίση

Υπεύθυνη Osmosis – International Research Theatre Laboratory: Τζοβάνα

Μιχαλιάδη Σάρτι

Υπεύθυνος Εκθέσεων: Στέφανος Λώλος

Υπεύθυνη Bazaar: Φένια Προβελεγγίου

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Fabrica Athens

Τεχνική Κάλυψη / Φωτισμοί: Νίκος Νίκου

Ηχητική Κάλυψη Ζωντανών Μουσικών Εκδηλώσεων: Τάσος Φωτίου

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Φωτογραφία – Video – Montage: Γιάννης Πουλημένος

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά όλους τους εθελοντές του Φεστιβάλ

Fabrica Athens 2026

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος

Νεολαίας (ΕΓΙΝ) και του Mostar Freidensprokjekt.

Χορηγία Mad & Mad Radio